Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/01/2022 à 11:46

Besançon - Saint-Médard-en-Jalles

7 - 9

(3-5, 4-4)

Saint-Médard pas en retard :





Mais cela s'enchaîne ensuite, deux fautes bisontines se soldent par deux buts des Bug signés Masson et Wennerstrom. Les visiteurs insistent et enfilent un troisième but dans la foulée. Photographe : Philippe Rouinssard

Un powerplay permet aux Griffons de sortir de l'eau et malgré de multiples parades du portier girondin, Frank finit par pousser au fond pour ramener son équipe à une longueur.

Coup sur coup les Rollerbug marquent deux fois sur des offensives solitaires qui corsent l'addition à 2-5.

La fin de période est aux mains des Griffons qui à force de tentatives parviennent à réduire l'écart, Gerdy reprend victorieusement un rebond sur le lancer de Jouham.



Cavalcade et fautes fatales :



Le début de la deuxième période est furieusement disputé et Frank après un engagement gagné réussit à trouer les filets et permet aux siens de recoller. La pression bisontine continue, Gauthier récupère une mauvaise relance et égalise bruyamment salué par le public.

La joie est de courte durée, profitant d'une pénalité différée, Grasset redonne l'avantage aux visiteurs en glissant sous le bras du gardien local. Puis Geradin parvient à partir seul en break et gagne son duel remettant les Bug à deux longueurs. Photographe : Philippe Rouinssard

A trois contre trois, Frank complète le hat-trick et permet à son équipe d'égaliser de nouveau.

Mais cette fois cela dure encore moins longtemps, les visiteurs se retrouvent en suppériorité et Wennerstrom parvient à loger la rondelle juste sous la barre pour redonner l'avantage à Saint-Médard vingt secondes plus tard.

Besançon accuse le coup et une nouvelle faute finit par l'emporter, Grasset inscrit un nouveau but en powerplay et achève le travail.



Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon mal embarqué dans le match aura tout donné pour revenir mais sa trop grande indiscipline lui aura finalement coûté la victoire qui ne passe pas très loin. Le chemin de croix continue pour les Griffons qui devront vite rebondir pour espérer progresser dans le classement et assurer leur maintien. Saint-Médard fait le métier pour s'imposer dans la cité bleue non sans quelques frayeurs en deuxième période. Efficaces et réalistes surtout en suppériorité les Rollerbug confortent ainsi leur quatrième place.







