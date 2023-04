Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 Playdowns : Jusqu'au bout Besançon dernier de la poule 2 reçoit pour ces playdowns, Maisons-Laffitte qui a terminé 7ème de la poule 1 cette saison. Un duel pour la survie en N1 qui se joue au meilleur des trois matchs. Les Griffons moins bien classés, reçoivent donc cette première rencontre décimés par les blessures, ils ne peuvent aligner que deux petites lignes Besançon, gymnase Brossolette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/04/2023 à 13:02 Tweeter Besançon - Maisons-Laffitte Besançon - Maisons-Laffitte

3 - 2 3 - 2

(1-2, 2-0)

Les Bourrins tiennent la corde :



Maisons-Laffitte démarre fort et se porte d'entrée à l'assaut du but local, sans trop de succès dans un premier temps. Progressivement les Bisontins qui ont bien tenus commencent à contrer, les tentatives se multiplient mais sans plus de résultat que leurs adversaires.

Les Bourrins jouent une drôle de tactique, ils laissent toujours un joueur très avancé, voire même jusque devant la cage locale et tentent de le servir d'une longue passe. Plusieurs fois le danger de ce joueur en pointe est contré par un retour défensif où une parade de Romand. Mais finalement cette stratégie paye. Bien avancé De Brito fonce au but, son premier lancer est repoussé par le portier, mais le rebond est propulsé en lucarne (0-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Bourrins restent dangereux mais sans trop de succès face au virevoltant portier local. Les Griffons lancent quelques contres mais ne peuvent pas vraiment desserrer l'étau. Sous pression les Bisontins sont pénalisés. Feuvray lance, Romand capte avec la mitaine mais ne parvient pas à arrêter la rondelle qu'il relâche et termine dans le but (0-2).

Les Griffons repartent au feu et tentent de revenir, sans trop de succès dans un premier temps mais petit à petit ils prennent l'ascendant sur leur adversaire. Les tentatives s'enchaînent mais la porte reste pour le moment fermée. A force de tentatives, le jeune Vautrin nettoie la lucarne d'un magnifique lancer et débloque le compteur comtois (1-2).

Retour fou :





Le jeu garde un bon rythme et malgré leur banc très court les locaux suivent bien. Ils ont de nouveau deux suppériorités numériques mais de nouveau ils ne peuvent égaliser. Le temps mort demandé pour accroître la productivité ne change rien. Photographe : Philippe Rouinssard

Une fois encore les Bisontins sont victimes de leur indiscipline et subissent deux infériorités coup sur coup. Le capitaine Lequeuche se jette à deux reprises pour bloquer les lancers, le gardien continue de virevolter, ça tient ! Mieux encore, Lukas Frank parvient à s'échapper en contre et vient glisser la rondelle dans l'angle pour égaliser en infériorité numérique ! (2-2).

Les Bisontins survoltés accélèrent dans les dernières minutes mais celles-ci défilent. A l'ultime minute de jeu, les Bourrins sont pénalisés. Besançon pousse, le palet file au second poteau, l'angle est ouvert, Gauthier s'y reprend à deux fois mais parvient à pousser au fond et fait exploser le public à 32 secondes du terme (3-2).

Maisons-Laffitte repart à l'assaut à toute allure et sort son gardien. Il ne reste guère de temps, les Griffons font bloc et arrachent la victoire !



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adrien Romand

** : Lukas Frank

Besançon remporte de manière incroyable ce premier match des playdowns ! Réduits à deux petites lignes, les Griffons ont tenus et n'ont pas trop encaissé dans un premier tiers où ils étaient mal engagés. Romand a une fois encore été impérial pour tenir le fort pris sous la canonnade mansonnienne. Petit à petit les Comtois ont su revenir au score et égalisent en infériorité numérique ! Puis un but victorieux en powerplay marqué dans les dernières secondes de jeu. Besançon remporte le premier match des playdowns devant ses partisans, le prochain match la semaine prochaine à Maisons-Laffitte sera compliqué, surtout que les Griffons ne pourront pas compter sur le retour de leurs blessés. En cas de succès, ils sauveraient leur tête en N1, mais s'ils s'inclinent il faudra disputer un match d'appui dès le lendemain et toujours dans les Yvelines. Le plus dur reste à faire pour les Bisontins.

Maisons-Laffitte a bien démarré la rencontre avec un début de match solide et deux premiers buts bien menés. Puis progressivement les Bourrins se sont cassés les dents sur le mur bisontin. Ils n'ont pas réussi à profiter de leurs nombreux powerplays et se font piéger en fin de partie. Dos au mur les Mansonniens devront l'emporter à domicile pour ne pas descendre.







