3 - 8 Besançon - Moûtiers3 - 8

(2-4, 1-4)

Les loups sortent du bois :



La partie démarre très vite côté visiteurs et il ne fallait pas arriver en retard à la partie. Dès la 49ème seconde de jeu Baetz ouvre la marque (0-1).

Les Loups jouent vite, bien et en passes. Les Griffons peinent à suivre le rythme et logiquement encaissent un deuxième but assez vite signé l'inoxydable Richard Aimonetto (0-2).

Sous pression, Besançon prend son temps mort pour tenter de resserrer les rangs. Les locaux renversent la tendance, Jouham lancé comme une fusée parvient à fusiller Baurepaire et à débloquer le compteur bisontin (1-2). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons semblent relancés et portent leur jeu vers l'avant même si il est plus simple et trop individualiste. Etevenot dépose une offrande au second poteau d'une passe précise et Bonnefoy n'a plus qu'à pousser au fond pour égaliser (2-2).

Le match est relancé mais une pénalité vient saper l'effort bisontin. Les loups pressent mais le score tient bon tant Romand s'illustre devant la cage locale. La pénalitée est tuée mais Moûtiers continue son pressing et repasse devant juste après sur un lancer surpuissant de Mounier (2-3).

L'offensive savoyarde se poursuit à grande vitesse. Thomas dévie parfaitement vers Baetz qui d'un excellent lancer reprend victorieusement en pleine lucarne (2-4).

Une faim de loup :



(2-5).

Pas le temps de souffler pour Besançon qui encaisse un sixième but dans la foulée. Aimonetto a été laissé seul devant la cage, une erreur qui se paye cash (2-6).

Moûtiers continue de cogner sans arrêt, les Griffons dévissent complètement. Mounier seul en contre gagne son duel contre Romand avec un tir à mi-hauteur et creuse encore l'avance (2-7). Photographe : Philippe Rouinssard

Mais le calice n'est pas encore bu jusqu'à la lie. Perrier longe la cage et glisse au fond à peine 15 secondes plus tard (2-8).

Besançon prend son second temps mort pour tenter de juguler l'hémorragie. Cela fonctionne un peu, surtout que les loups visiblement rassasiés réduisent un peu l'allure. Le RHB repart de l'avant mais peine à déstabiliser la défense. Bideaux dans l'angle tente de centrer vers son coéquipier mais le défenseur savoyard dévie involontairement du patin entre les pads de Beaurepaire (3-8).

Moûtiers est pénalisé mais le powerplay bisontin ne trouve pas d'ouverture.

Le temps file et les loups jouent toujours vite et bien ne relâchant pas leur contrôle du palet ce qui ne permet pas aux Comtois de réduire la note.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Richard Aimonetto

** : Mathieu Perrier

Moûtiers s'impose largement et logiquement dans la boucle du Doubs. Rapides, efficaces, collectifs, les loups ont été impressionnant de puissance et de force. Ils frappent un très grand coup pour la reprise de la N2 et occupent la troisième place derrière Seynod et Grand-Lemps eux aussi vainqueurs mais de manière encore plus nette. Prochain arrêt à domicile pour Moûtiers face à Thyez. Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon a eu du mal pour cette reprise du championnat en tombant sur un sacré os. Mal embarqués les Griffons ont pu recoller avant d'être à nouveau décrochés. Ils ont ensuite explosés au début de la deuxième mi-temps. Pour autant et comme toujours ils n'ont pas baissé les crosses et se sont battus jusqu'au bout. Le 11 octobre les Griffons se déplaceront à Montigny-lès-Metz.







