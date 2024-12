Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Dominer n'est pas gagner Les Griffons qui enchaînent les revers et sont désormais avant derniers. ILs espèrent enrayer leur chute à domicile face à Nice. Les Nounours, cinquièmes, n'ont que deux longueurs d'avance sur Besançon et doivent ne pas se prendre les pieds dans le tapis chez les Comtois Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/12/2024 à 17:55 Tweeter Besançon - Nice

2 - 3

(1-1, 1-2)

Tenu en échec :



Le match démarre vite, Nice est le premier à l'assaut. Besançon solide réplique vite et commence à prendre l'ascendant. Les lancers s'enchaînent mais la porte reste fermée, Navarro solide sur ses appuis multiplie les parades. Photographe : Phil Rouinssard

Un powerplay permet aux Niçois de montrer les dents, mais rien n'y fait le score ne bouge pas. Lukáš Frank prend le palet dans le visage, il doit quitter le terrain en sang.

Besançon est dominateur mais ses tirs pleins axes dans le gardien ne sont pas dangereux. Nice tient bon et attend son heure. Gerbier-Amignoni contourne la cage remet dans l'axe pour Levy qui trouve la faille entre les pads et ouvre la marque (0-1).

Les Griffons repartent immédiatement dans l'autre sens et retournent à leur domination. Schmit remonte sur la gauche, d'un bon tir décroisé, il fusille le portier côté mitaine (1-1).

Les Nounours prennent leur temps mort immédiatement. Les Bisontins repartent fort et mitraillent la cage niçoise. Le danger est bien présent mais le score ne bouge pas. Les visiteurs sont sanctionnés, le powerplay n'est pas très inspiré. Des erreurs et la vitesse des Nounours apportent du danger sur la cage locale, mais Courgeon repousse bien. Le match démarre vite, Nice est le premier à l'assaut. Besançon solide réplique vite et commence à prendre l'ascendant. Les lancers s'enchaînent mais la porte reste fermée, Navarro solide sur ses appuis multiplie les parades.Un powerplay permet aux Niçois de montrer les dents, mais rien n'y fait le score ne bouge pas. Lukáš Frank prend le palet dans le visage, il doit quitter le terrain en sang.Besançon est dominateur mais ses tirs pleins axes dans le gardien ne sont pas dangereux. Nice tient bon et attend son heure. Gerbier-Amignoni contourne la cage remet dans l'axe pour Levy qui trouve la faille entre les pads et ouvre la marqueLes Griffons repartent immédiatement dans l'autre sens et retournent à leur domination. Schmit remonte sur la gauche, d'un bon tir décroisé, il fusille le portier côté mitaineLes Nounours prennent leur temps mort immédiatement. Les Bisontins repartent fort et mitraillent la cage niçoise. Le danger est bien présent mais le score ne bouge pas. Les visiteurs sont sanctionnés, le powerplay n'est pas très inspiré. Des erreurs et la vitesse des Nounours apportent du danger sur la cage locale, mais Courgeon repousse bien.



Echec et mat :



Photographe : Phil Rouinssard

Les Griffons pénalisés doivent reculer, mais même en infériorité, Schmit ou Jouham contrent encore. Le RHB cogne sans arrêt, sans succès. Ulysse Frank dans l'axe lance, Navarro repousse, le jeune bisontin reprend son rebond mais cette fois le poteau sauve les Nounours. Brahier lance de loin, il manque le cadre, le palet rebondit contre la bande et revient au premier poteau, Joly pousse au fond (2-1).

Nice prend un temps mort pour reprendre pied. Le jeu s'équilibre, une faute permet aux Nounours de s'installer. Ghiste au premier poteau parvient à glisser de l'autre côté pour Cartayrade qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle et égaliser (2-2). Photographe : Phil Rouinssard

Les Griffons repartent à l'offensive et dominent la fin du match, mais ils continuent de se casser les dents sur le gardien et la défense visiteuse. Le temps file et le score ne bouge pas. Une relance catastrophique de la défense bisontine termine plein axe dans la palette de Cartayrade qui remet parfaitement au deuxième poteau pour Caillieret qui reprend victorieusement (2-3).

Nice marque contre le cours du jeu et prend les devants à 3 minutes du terme. Les locaux repartent, prennent leur temps mort, sortent leur gardien, mais Navarro a fermé la porte.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Pierre Navarro

** : Bertrand Cartayrade

* : Mathieu Joly Nice reprend bien la deuxième période, Gatignol fait tinter le poteau de la cage locale. Les Bisontins renversent la tendance et mettent du pressing sur la cage niçoise. Le jeu d'attaque défense reprend avec une fois encore un avantage pour la défense et Navarro qui ferme la porte.Les Griffons pénalisés doivent reculer, mais même en infériorité, Schmit ou Jouham contrent encore. Le RHB cogne sans arrêt, sans succès. Ulysse Frank dans l'axe lance, Navarro repousse, le jeune bisontin reprend son rebond mais cette fois le poteau sauve les Nounours. Brahier lance de loin, il manque le cadre, le palet rebondit contre la bande et revient au premier poteau, Joly pousse au fondNice prend un temps mort pour reprendre pied. Le jeu s'équilibre, une faute permet aux Nounours de s'installer. Ghiste au premier poteau parvient à glisser de l'autre côté pour Cartayrade qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle et égaliserLes Griffons repartent à l'offensive et dominent la fin du match, mais ils continuent de se casser les dents sur le gardien et la défense visiteuse. Le temps file et le score ne bouge pas. Une relance catastrophique de la défense bisontine termine plein axe dans la palette de Cartayrade qui remet parfaitement au deuxième poteau pour Caillieret qui reprend victorieusementNice marque contre le cours du jeu et prend les devants à 3 minutes du terme. Les locaux repartent, prennent leur temps mort, sortent leur gardien, mais Navarro a fermé la porte.*** : Pierre Navarro** : Bertrand Cartayrade* : Mathieu Joly



Nice remporte un mini hold-up à Besançon, malmenés durant une bonne partie du match, les Nounours ont tenu bon grâce à leur solide gardien et une défense vive. Ils ont su placer de bonnes actions dangereuses et exploiter au maximum les erreurs locales pour l'emporter. Une victoire capitale qui permet à Nice de prendre la troisième place de la poule. Les Nounours ont une longue trêve jusqu'au 25 janvier, où ils se déplaceront à Moutiers. Photographe : Phil Rouinssard

Besançon s'incline encore pour la cinquième fois consécutive mais peut vraiment nourrir des regrets. Dominateurs sur l'essentiel de la partie les Griffons n'ont pas réussis à tuer le match et se sont cassés les dents sur une défense solide mais ont été trop stériles, avec des lancers trop téléphonés et trop simplistes. Le 25 janvier prochain, Besançon se déplacera à Saint Bonnet où la victoire sera impérative pour ne pas descendre au dernier rang. (1-1, 1-2) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo