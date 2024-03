Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Finalement serré Besançon qui l'a emporté à Moutiers lors de la dernière journée espère poursuivre à domicile avec un succès devant ses partisans pour assurer son maintien. En face, les Bloody Tigers se sont inclinés chez le dernier, ils espèrent rebondir pour continuer de viser les palyoffs Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/03/2024 à 12:23 Tweeter Besançon - Thyez

3 - 4

(0-2, 3-2) (0-2, 3-2)

Les Bloody Tigers rugissent :



Thyez continue de jouer vite et de presser sur le porteur du palet quand elle n'a pas la rondelle. Les Bloody Tigers sont en démonstration et leurs efforts finissent par payer. Moreau à toute allure vient trouer la lucarne locale (0-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon tente de repartir, Regner fait tinter le poteau. Les Griffons semblent plus incisifs mais leur offensive trop prévisible ne vient pas prendre à défaut Berra très serein et solide devant sa cage. Les rebonds concédés ne sont pas exploités.

Thyez tient et relance son offensive rapide, le jeu repart dans l'autre sens. Une faute tombe contre les locaux. Les Bloody Tigers cherchent l'ouverture et Moreau de loin parvient à trouver l'ouverture dans l'angle pour doubler la mise (0-2).

Vaine course poursuite :





(0-3).

Les Bisontins peinent à renverser la machine et sont trop prévisibles dans leurs passes, elles sont le plus souvent coupées. Chauvière pénalisé pour la troisième fois de la partie écope de dix minutes. Le powerplay local réussi enfin à fonctionner. Lequeuche lance puissamment, Berra repousse au deuxième poteau, Jouham n'a plus qu'à pousser au fond (1-3).

A peine le temps de rasseoir pour les supporters, Schmit lancé à la toute allure envoie un missile entre les pads du portier, le jeu est relancé (2-3). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons continuent d'avancer mais ils se découvrent dangereusement face à des Thylons qui restent rapides. Jean récupère et lance Moreau qui part seul en break et gagne son duel face à Romand pour redonner de l'air aux Bloody Tigers (2-4).

Besançon repart de l'avant, Ulysse Frank envoie un missile qui fait exploser la lucarne haut-savoyarde (3-4).

Quatrième but inscrit en trois minutes, la partie s'emballe ! Il ne reste plus beaucoup de temps et la défense de Thyez parvient à faire le ménage. Les esprits s'échauffent à mesure que les minutes défilent, les arbitres peinent à calmer tout le monde. Dans les dernières secondes de jeu, les Griffons sortent ler gardien et parviennent à arracher l'égalisation, mais le chrono avait été oublié d'être relancé par la table de marque, logiquement les arbitres refusent le but. Les dernières secondes s'égrainent, Berra sort un arrêt impeccable face à Lequeuche au deuxième poteau et c'est sur un dernier arrêt du portier que la sirène finale retentit.



*** : Valentin Moreau

** : Adrien Romand

* : Mathias Berra



Photographe : Philippe Rouinssard

Thyez s'impose logiquement dans ce match loin de ses bases avec un jeu développé rapide et musclé. Les Bloody Tigers ont su rapidement prendre l'ascendant et bien saper le jeu local. Ils ont profité de leurs temps forts et ont su tenir dans leur temps faibles. Inquiétés en fin de partie, ils sont parvenus à tenir jusqu'au bout leur avantage et l'élargir au bon moment. Thyez conserve sa troisième place et peut même loucher sur la deuxième alors qu'il reste deux parties avant la fin de saison. Cependant leur place en playoffs n'est pas encore mathématiquement assurée. Le 23 mars à domicile, les Thylons défieront Grand Lemps le leader pour un match qui s'annonce explosif.

Besançon a été trop timide et prévisible sur l'essentiel du match, ne parvenant pas à exploiter ses powerplays ni les rebonds devant la cage. Par contre, encore une fois portés par leur gardien, les Griffons ont su tenir en défense pour ne pas être décrochés. Réveillés dans les dix dernières minutes, les Bisontins ont cru pouvoir recoller, mais en vain. Nouveau revers pour le RHB, qui de plus se retrouve menacé par la victoire des Cerfs de Thonon. Besançon n'a que deux points d'avance sur la dernière place et n'a toujours pas assuré son maintien. Le déplacement dans quinze jours à Seynod, deuxième du championnat s'annonce compliqué.







