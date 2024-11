Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Les chevaliers règnent Les Griffons vainqueurs de leur deux premiers matchs ont perdu les deux suivants ont glissé à la cinquième place. Ils reçoivent Seynod actuellement deuxième qui reste sur deux victoires d'affilée Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 10/11/2024 à 09:48 Tweeter Besançon - Seynod Besançon - Seynod

2 - 8

(2-7, 0-1)

Démonstration de force :



Seynod démarre patin au plancher et fonce au but, les lanchers s'enchaînent mais Romand s'interpose sous le feu des Hauts-Savoyards. Verger de loin envoie un missile qui troue les filets juste sous la barre au bout de presque trois minutes de jeu, le premier d'une longue série (0-1).

Verger revient à l'assaut peu après, il laisse parfaitement en retrait dans le slot pour Martinet qui pousse au fond et double la mise (0-2). Photographe : Phil Rouinssard

Les locaux prennent déjà leur temps mort après à peine 4 minutes de jeu. Rien n'y fait les chevaliers chargent de tous côtés et démolissent les rangs bisontins. La domination sans partage de Seynod se traduit par un nouveau but la minute plus tard. Lavanant contourne la cage, depuis l'arrière il glisse dans le slot pour Perrée qui est seul devant la cage, il glisse au fond (0-3).

Besançon ne parvient à sortir la tête de l'eau et subit les offensives adverses. Les offensives très rapides avec un excellent jeu de passes font disjoncter la défense des Griffons. Romand fait de son mieux pour combler les voix d'eaux. Finalement, Tollet vient le déjouer côté mitaine pour creuser l'écart (0-4).

(0-5). Photographe : Phil Rouinssard

Le RHB retourne à l'offensive et se montre dangereux, enfin il va débloquer son compteur. Lukáš Frank devant la cage parvient à déjouer Michel (1-5).

Dans la foulée, les Seynodiens sont pénalisés pour la première fois de la partie. Le jeu s'installe vite côté Besançon, Jouham de loin vient réduire l'écart (2-5).

Les Bisontins accélèrent et sont sur un bon temps mais ils ne parviennent pas à revenir plus proche au score. Les chevaliers jouent vite et leurs contres sont toujours dangereux. Sur l'un d'entre eux ils vont creuser encore l'écart. Blanc dévie au second poteau pour Tollet qui vient cueillir le portier bisontin (2-6).

Le rythme ralenti un peu et les Griffons continuent de perdre du terrain. En toute fin de période, Perrée seul en break ajoute déjà un septième but à l'addition (2-7).



Avance gérée :



Le jeu reprend sur le même jeu. Seynod rapide et précis domine le jeu et les locaux suivent de leur mieux. Le gardien bisontin ralenti l'échéance mais ce qui doit arriver, arrive. Le roi Richard Aimonetto part en contre en solitaire et remporte son duel (2-8).

Dans la foulée, les visiteurs sont sanctionnés. Le powerplay bisontin s'installe mais il est trop peu innovant ou inventif pour déjouer les défenseurs seynodiens et le solide portier. La chance passe. Photographe : Phil Rouinssard

Les chevaliers retournent au front mais Romand s'interpose a plusieurs reprises pour tenir son équipe dans le bon sens.

Le temps file et les Griffons malgré leurs efforts désespérés ne parviennent pas à renverser la tendance. Un nouveau but est refusé pour la même raison, un joueur qui gêne le portier seynodien. En fin de tiers les fautes pleuvent sur les visiteurs qui écopent de plusieurs méconduites. La physionomie du match n'en change pas pour autant et Seynod gère tranquillement jusqu'à la sirène finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Pierre Tollet

** : Richard Aimonetto

* : Chris Chatel



Photographe : Phil Rouinssard

Troisième victoire consécutive pour Seynod qui maintient son rythme en haut de tableau de la poule, à uin point du leader. Leu jeu très rapide, bien leché avec des bonnes passes et très efficace a emporté très vite le match avant d'assurer un très large succès. Le 30 novembre, les chevaliers se déplaceront à Nice pour leur prochain match.

Besançon très vite en difficultés en début de match a encaissé une volée de buts sans jamais vraiment parvenir à enrayer leur chute ni à relancer leur jeu. Une lourde défaite, la troisième de suite qui fait plonger le RHB à la sixième place. Le 30 novembre, les Griffons se déplaceront à Grenoble chez le leader pour une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà complexe.







