Besançon vaincu à ses deux premiers matchs est à la recherche de son premier succès. A domicile avec un effectif réduit les Griffons tenteront l'exploit face au Grand Lemps invaincu Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/10/2025 à 13:55 Besançon - Le Grand Lemps

4 - 5

(2-5, 2-0)

Du bon puis du moins bon :





La première faute à peine tuée par Le Grand Lemps qu'une deuxième est appelée. Le pressing des Griffons s'accroît et cette fois Jouham d'un lancer puissant de loin fait trembler les filets lempsiquois (1-0).

Joie de courte durée pour le public. Le Grand Lemps contre à vive allure, Faurite dévie parfaitement vers Roux qui égalise moins d'une minute plus tard (1-1).

Les Isérois sont encore pénalisés, le powerplay bisontin peine et se fait même contrer ce qui déclenche une pénalité différée. Le gardien lempsiquois quitte sa cage mais un mauvais dégagement de la défense visiteuse envoie le palet dans la cage vide malgré une tentative d'un défenseur pour l'attraper (2-1).

C'est sur ce but gag que les Griffons repassent devant au compteur. Les Bisontins parviennent à tenir leur infériorité et à maintenir leur avance.

Les Grands Lynx conservent le palet et font le jeu, logiquement ils vont égaliser. Faure lance, Romand avancé réalise un gros arrêt, le rebond est récupéré par Faure dans une défense atone et cette fois expédie le palet au fond (2-2).

Dans la minute qui suit, Berton en solitaire lance de le five hole du portier pour inverser la tendance (2-3).

La partie reste du même tonneau avec une domination sans partage des visiteurs pendant que Besançon court après le palet, ne parvient pas à se dégager et multiplie les approximations et les mauvaises passes. Dans ce gros temps faible local, le portier fait de son mieux pour juguler l'hemorragie. Un but magnifique permet au Grand Lemps de corser la mise. Verger dans le slot remet parfaitement au premier poteau pour Berton qui reprend dans l'angle ouvert (2-4).

Les Grands Lynx continuent leur bon pressing. Faurite en break emporte toute la défense et d'un tir parfait vient nettoyer la lucarne comtoise (2-5).

Vaine poursuite :



(3-5).

Dans la foulée les Grand Lynx sont pénalisés. Besançon accroît encore son pressing, en difficultés les Isérois commettent une deuxième pénalité. Il y a 23 secondes à jouer en double avantage, mais le RHB se prend les roulettes dans le tapis et ne peut pas en profiter. Pour autant les Griffons toujours en suppériorité continuent de contrôler la rondelle. Jouham trouve Petitcollin sur le côté qui expédie au fond côté mitaine (4-5).

Besançon recolle avec presque dix minutes à jouer, le soleil revient sur la cité bleue. Les Grand Lynx ne se laissent pas pour autant faire et repartent avec rapidité à l'assaut. Besançon doit se porter vers l'avant pour essayer d'égaliser tout en évitant de laisser trop d'espaces aux rapides visiteurs. Romand impérial va réaliser une série d'arrêts de très bonne facture pour tenir la porte cadenassée à septuple tour. Besançon tente de revenir mais le temps file et le score ne bouge toujours pas. En fin de partie une faute sévère brise l'offensive doubiste. Le Grand Lemps ne parvient pas à tuer le match et Vitali qui charge le gardien local est expulsé. Il ne reste plus guère de temps au chrono, les visiteurs parviennent astucieusement à le tuer et l'emportent donc d'une courte tête.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adrien Romand

** : Edgar Berton

Le Grand Lemps remporte sa troisième victoire en autant de matchs cette saison et occupe la première place de la poule. Rapides, précis, incisifs et avec un jeu bien leché, les Grands Lynx n'ont pas pour autant eu la partie si facile face aux deux lignes locales. Menés au score un moment ils n'ont inversé la donne qu'après une deuxième partie excellente dans la première période. Par contre en deuxième mi-temps ils se sont cassés les dents sur le gardien local et ont eu chaud de ne pas se faire rejoindre. Pourtant l'essentiel est assuré, Le Grand Lemps se déplacera le 9 novembre à Montigny-lès-Metz pour son prochain match de championnat.

Besançon s'incline de justesse à domicile et peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer une fois encore une rencontre. Rapidement devant, les Griffons ont ensuite été à la peine dans la première période et ont vu le score enfler. Besançon plus efficace au deuxième a réussit à recoller mais pas à égaliser. Il y a eu trop de déchets techniques devant comme derrière pour réellement inquiéter leur solide adversaire. Les excellentes parades du gardien bisontin ne peuvent pas tout. Prochaine rencontre pour les Griffons à Seynod le 1er novembre. (2-5, 2-0)







