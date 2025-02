Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Les Griffons quittent la dernière place Besançon dernier du général multiplie les revers et a un besoin vital de points pour tenter de se maintenir. Les Griffons doivent l'emporter à domicile coûte que coûte. Varces toujours en course pour une place en playoffs, ne doit pas faire de faux pas dans la cité bleue Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/02/2025 à 18:40 Tweeter Besançon - Varces Besançon - Varces

9 - 4

(6-2, 3-2) Départ canon :



(1-0).

Ce but est un coup de roller dans le nid de frelons. Varces attaque de tous les côtés à la fois, Sur un bon contre, Cochet remonte le terrain il lance, Romand touche la rondelle mais celle-ci termine dans le but côté poteau (1-1).

Moins d'une minute plus tard, les Frelons ont encore piqué. Beaurain derrière la cage glisse dans l'axe pour Vernet seul devant la cage, il n'en demandait pas tant pour donner l'avantage aux siens (1-2). Photographe : Philippe Rouinssard

Un coup de froid est ressenti dans les gradins mais il ne dure guère. Mathieu Jouham dans l'angle égalise à peine trente secondes plus tard (2-2).

Le jeu reste rapide et très engagé, les deux équipes se livrent une sacrée rencontre. Les Griffons parviennent à reprendre les devants grâce à leur inoxydable joueur tchèque, Lukáš Frank, il lance en angle fermé, lance sur le gardien, le palet ricoche sur son épaule et termine au fond (3-2).

Dans la foulée, Varces est pénalisé, Besançon s'installe et force pour mettre le coup de grâce mais Lazzarotto virevolte pour tenir le score. Jouham dans l'angle remet devant la cage pour Brahier qui prolonge jusque dans les buts varçois (4-2).

Besançon n'en a pas assez et va alourdir le score peu après. Jouham dans l'angle vient creuser l'écart (5-2).

Les esprits s'échauffent et un joueur de chaque côté et envoyé sur le banc. Mathieu Jouham contre vite et marque une fois encore (6-2).

C'est sur une belle avance des Comtois que la première période s'achève. Le match démarre sur un rythme très rapide, les deux équipes régalent le public. La partie est engagée et disputée. Besançon est plus dangereux que son adversaire et multiplie les tentatives mais la porte reste fermée. Lequeuche lance de loin, Lukáš Frank dévie au fond et ouvre les compteursCe but est un coup de roller dans le nid de frelons. Varces attaque de tous les côtés à la fois, Sur un bon contre, Cochet remonte le terrain il lance, Romand touche la rondelle mais celle-ci termine dans le but côté poteauMoins d'une minute plus tard, les Frelons ont encore piqué. Beaurain derrière la cage glisse dans l'axe pour Vernet seul devant la cage, il n'en demandait pas tant pour donner l'avantage aux siensUn coup de froid est ressenti dans les gradins mais il ne dure guère. Mathieu Jouham dans l'angle égalise à peine trente secondes plus tardLe jeu reste rapide et très engagé, les deux équipes se livrent une sacrée rencontre. Les Griffons parviennent à reprendre les devants grâce à leur inoxydable joueur tchèque, Lukáš Frank, il lance en angle fermé, lance sur le gardien, le palet ricoche sur son épaule et termine au fondDans la foulée, Varces est pénalisé, Besançon s'installe et force pour mettre le coup de grâce mais Lazzarotto virevolte pour tenir le score. Jouham dans l'angle remet devant la cage pour Brahier qui prolonge jusque dans les buts varçoisBesançon n'en a pas assez et va alourdir le score peu après. Jouham dans l'angle vient creuser l'écartLes esprits s'échauffent et un joueur de chaque côté et envoyé sur le banc. Mathieu Jouham contre vite et marque une fois encoreC'est sur une belle avance des Comtois que la première période s'achève.



Toujours beaucoup de buts :



La partie reprend sur bon rythme, les Bisontins sont plus en retrait laissant les Frelons montrer leur dard. Mais pour le moment sans piqûre. Progressivement les locaux commencent à décrocher. Cochet contre à toute vitesse et d'un tir décroisé réduit l'écart (6-3).

Varces accélère encore et envoie son adversaire dans les cordes. Boursier de loin parvient à fusiller Romand pour revenir à deux unités (6-4). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon reprend vite ses esprits et parvient à faire jeu égal avec son adversaire. Les tirs s'enchaînent, et Varces est pénalisé. Après leur temps mort, les Griffons pressent en suppériorité numérique. C'est encore Mathieu Jouham qui est à la réalisation et qui fait trembler les filets d'un lourd lancer (7-4).

Les locaux reprennent un peu d'air au tableau d'affichage mais continuent leur effort. Brahier contre en solitaire et d'un tir bien placé trouve la faille juste sous le bras du gardien varçois (8-4).

Dans la foulée, Varces est sanctionné et le powerplay bisontin force le verrou. Bideaux en solitaire marque un nouveau but (9-4).

Les Griffons sont à leur tour sanctionnés, le powerplay des Frelons tentent bien de réduire anecdotiquement le score, mais en vain, Romand a fermé la porte bien aidé par ses défenseurs.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathieu Jouham

** : Lukáš Frank

* : Maxime Cochet La partie reprend sur bon rythme, les Bisontins sont plus en retrait laissant les Frelons montrer leur dard. Mais pour le moment sans piqûre. Progressivement les locaux commencent à décrocher. Cochet contre à toute vitesse et d'un tir décroisé réduit l'écartVarces accélère encore et envoie son adversaire dans les cordes. Boursier de loin parvient à fusiller Romand pour revenir à deux unitésBesançon reprend vite ses esprits et parvient à faire jeu égal avec son adversaire. Les tirs s'enchaînent, et Varces est pénalisé. Après leur temps mort, les Griffons pressent en suppériorité numérique. C'est encore Mathieu Jouham qui est à la réalisation et qui fait trembler les filets d'un lourd lancerLes locaux reprennent un peu d'air au tableau d'affichage mais continuent leur effort. Brahier contre en solitaire et d'un tir bien placé trouve la faille juste sous le bras du gardien varçoisDans la foulée, Varces est sanctionné et le powerplay bisontin force le verrou. Bideaux en solitaire marque un nouveau butLes Griffons sont à leur tour sanctionnés, le powerplay des Frelons tentent bien de réduire anecdotiquement le score, mais en vain, Romand a fermé la porte bien aidé par ses défenseurs.*** : Mathieu Jouham** : Lukáš Frank* : Maxime Cochet



Enfin Besançon renoue avec la victoire et met fin à sa spirale infernale de 8 défaites consécutives en N2. Rapides dans leur jeu, efficaces à l'offensives, ils ont également su résister sur les temps forts adverses. Une victoire capitale qui permet aux Griffons de quitter la dernière place et de revenir à quatre longueurs des playoffs. Le maintien reste l'objectif principal des Bisontins qui se déplaceront à Seynod le 15 mars pour une nouvelle rencontre capitale pour la survie. Photographe : Philippe Rouinssard

Varces s'incline logiquement dans un match qui leur a rapidement échappé. Contraints de courrir après le score les Frelons se sont épuisés et ont finit par craquer dans les dix dernières minutes. Les Varçois restenr sixièmes à quatre points de leur adeversaire du jour mais aussi toujours à égalité de la quatrième place, qualificative pour les playoffs. Rien n'est perdu donc. Dans trois semaines, les Frelons retrouveront leur nid pour y affronter Saint-Bonnet, la nouvelle lanterne rouge. (6-2, 3-2) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur