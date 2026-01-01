Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Logique et tragique Besançon termine l'année sur deux victoires de suite et achève sa campagne à domicile contre Seynod. Le leader du groupe ne vient pas perdre des points dans la cité Vauban et devra se méfier du piège tendu par les Griffons Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 01/03/2026 à 13:00 Tweeter Besançon - Seynod Besançon - Seynod

4 - 5

(4-1, 0-4)

Un départ parfait :



(0-1).

Le jeu s'équilibre et les deux équipes se neutralisent même si Seynod est plus dangereux et inspiré. La défense locale suit et parvient à bloquer le jeu. Une pénalité contre les visiteurs permet au jeu de puissance comtois de s'illustrer. Frank lance, Petitcollin dévie entre les jambières de Michel et égalise (1-1). Photographe : Phil Rouinssard

Seynod tente de se relancer mais Romand en état de grâce et ses montants préservent le score. Alors que les chevaliers sont bredouilles, les Griffons leur donnent une leçon de réalisme. Bideaux remonte à toute allure le terrain et vient battre le gardien sur un tir tout en puissance (2-1).

Le RHB conserve le mojo. Lukáš Frank dans l'angle du but parvient à lancer et à faire prendre au palet un effet, il heurte les jambières de Michel et termine au fond (3-1).

Seynod prend son temps mort et repart au front mais rien n'y fait la porte bisontine est fermée à double tour. Sur un nouveau contre, Bideaux vient marquer son deuxième but et creuser l'avance locale (4-1).

Le pressing seynodien s'accroît en fin de période mais en vain, le score en reste là. Le match commence fort côté visiteur avec des tentatives tous azimuts mais Romand fait bonne garde et multiplie les interventions.Mais sur une bonne offensive à deux contre un le verrou saute, Gusse dévie vers Perrée au deuxième poteau qui marqueLe jeu s'équilibre et les deux équipes se neutralisent même si Seynod est plus dangereux et inspiré. La défense locale suit et parvient à bloquer le jeu. Une pénalité contre les visiteurs permet au jeu de puissance comtois de s'illustrer. Frank lance, Petitcollin dévie entre les jambières de Michel et égaliseSeynod tente de se relancer mais Romand en état de grâce et ses montants préservent le score. Alors que les chevaliers sont bredouilles, les Griffons leur donnent une leçon de réalisme. Bideaux remonte à toute allure le terrain et vient battre le gardien sur un tir tout en puissanceLe RHB conserve le mojo. Lukáš Frank dans l'angle du but parvient à lancer et à faire prendre au palet un effet, il heurte les jambières de Michel et termine au fondSeynod prend son temps mort et repart au front mais rien n'y fait la porte bisontine est fermée à double tour. Sur un nouveau contre, Bideaux vient marquer son deuxième but et creuser l'avance localeLe pressing seynodien s'accroît en fin de période mais en vain, le score en reste là.



Remontée méritée :



Seynod revient à toute allure dans le jeu pour réduire le plus vite possible l'écart. Besançon joue une dangereuse stratégie de défense du score qui l'expose à une domination sans partage du leader. Gusse laisse bien imprudement seul devant la cage n'en demandait pas tant pour doubler le score de son équipe (4-2).

Les Griffons sous pression sont sanctionnés mais parviennent à tenir le score en infériorité. C'est au tour des visiteurs de se faire pénaliser. Mais non seulement le powerplay bisontin ne marque pas, mais pire encore il encaisse un but ! Lavanant contre, seul devant la cage, il parvient à glisser au second poteau pour recoller au score (4-3). Photographe : Phil Rouinssard

Un seul but d'écart et dix minutes à jouer, le leader a les cartes en main. Les Griffons défendent au mieux et lancent quelques contres offensives, mais ce sont bien les Seynodiens qui font le jeu. Le temps file mais jamais assez vite pour les locaux qui logiquement se font rejoindre au score. Gusse, encore lui, s'échappe en solitaire et nettoie la lucarne pour l'égalisation a à peine plus de 2'30 du terme (4-4).

Rageant pour les locaux qui n'ont pas tenu. Les deux lignes locales passablement essorées, peinent à suivre dans ces dernières minutes et la catastrophe annoncée se produit. Mousset fonce au but, passe la défense et vient cueillir Romand à 1'30 de la sirène finale (4-5).

Echec et mat, Lequeuche tente bien de relancer les siens à l'offensive mais il ne reste ni assez de jus ni assez de temps.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ivan Gusse

** : Adrien Romand

* : Aloïs Bideaux Seynod revient à toute allure dans le jeu pour réduire le plus vite possible l'écart. Besançon joue une dangereuse stratégie de défense du score qui l'expose à une domination sans partage du leader. Gusse laisse bien imprudement seul devant la cage n'en demandait pas tant pour doubler le score de son équipeLes Griffons sous pression sont sanctionnés mais parviennent à tenir le score en infériorité. C'est au tour des visiteurs de se faire pénaliser. Mais non seulement le powerplay bisontin ne marque pas, mais pire encore il encaisse un but ! Lavanant contre, seul devant la cage, il parvient à glisser au second poteau pour recoller au scoreUn seul but d'écart et dix minutes à jouer, le leader a les cartes en main. Les Griffons défendent au mieux et lancent quelques contres offensives, mais ce sont bien les Seynodiens qui font le jeu. Le temps file mais jamais assez vite pour les locaux qui logiquement se font rejoindre au score. Gusse, encore lui, s'échappe en solitaire et nettoie la lucarne pour l'égalisation a à peine plus de 2'30 du termeRageant pour les locaux qui n'ont pas tenu. Les deux lignes locales passablement essorées, peinent à suivre dans ces dernières minutes et la catastrophe annoncée se produit. Mousset fonce au but, passe la défense et vient cueillir Romand à 1'30 de la sirène finaleEchec et mat, Lequeuche tente bien de relancer les siens à l'offensive mais il ne reste ni assez de jus ni assez de temps.*** : Ivan Gusse** : Adrien Romand* : Aloïs Bideaux



Seynod s'impose non sans trembler chez la lanterne rouge, rapidement menés au score les chevaliers se sont longtemps cassés les dent sur une défense appliquée mais surtout sur un gardien encore stratosphérique. Mais la vitesse, d'exécution, l'expérience, le talent auront finalement raison de la vaillance locale. Revenu à toute allure en deuxième vingt cinq, Seynod égalise en fin de match et passe même devant, s'évitant de partager les points pour conforter plus que jamais leur première place. La semaine prochaine, Seynod devant ses partisans reçoit Moûtiers. Photographe : Phil Rouinssard

Besançon s'incline encore une énième fois sur le fil et peut nourrir des regrets. Très inspirés en première période, les Griffons ont pris le lead avant de progressivement voir fondre leur avance sans parvenir à contenir leur adversaire ou reprendre de l'avance. Egalisé, puis battu en une minute à la fin de la rencontre le RHB termine les mains vides pour son dernier match à domicile de la saison. Une bataille épique où les Comtois auront été bien mal récompensés de leurs efforts. La semaine prochaine, les Griffons se déplacent à Lyon pour y affronter un adversaire direct. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...