Besançon toujours sans la moindre victoire depuis le début de saison espère enfin débloquer son compteur devant ses partisans avec la réception de Lyon. Les Gones n'ont remporté qu'un seul de leur quatre premiers matchs et pourraient se faire rejoindre en cas de revers, mais s'ils s'imposent dans la cité Vauban ils pourraient recoller aux places qualificatives Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 09/11/2025 à 11:20 Besançon - Lyon

2 - 4 2 - 4

(1-2, 1-2)

Lyon force et mène :





Progressivement les Lyonnais prennent l'ascendant dans le jeu, leurs passes sont précises et ils contrôlent la rondelle. Le RHB peine à suivre, Gaillochet seul en break vient ouvrir la marque d'un tir entre les jambières de Romand (0-1).

Les Griffons se relancent et offrent de bonnes offensives, mais sans résultat, Cornu reste vigilant sur sa ligne, bien suppléé par sa défense, et puis les Bisontins sont maladroits dans le dernier geste. Lyon à l'inverse est très efficace. Romand doit virevolter devant sa cage pour tenir le score. Photographe : Phil Rouinssard Il repousse plusieurs lancers, mais sur un nouveau rebond il perd sa crosse, Quentin reprend victorieusement côté plaque pour doubler la mise (0-2).

Dans la foulée, les locaux sont pénalisés. Le powerplay lyonnais s'installe mais ne trouve pas d'ouverture. C'est ensuite autour des visiteurs de goûter aux cachot mais la suppériorité est mal menée par les Griffons qui ne trouvent pas de solution, ni même de nette occasion. Garnache contre, sur un énorme effort personnel il efface la défense et vient faire trembler les filets d'un revers (1-2).

La pression change de camp, pas la victoire :



(2-2).

Cette égalisation providentielle un peu contre le cours du jeu ne va pas durer bien longtemps, à peine 30 secondes.

Catarino, le meneur de jeu, fonce à l'offensive, son tir est repoussé par Romand qui tombe au premier poteau, le palet traîne devant la cage et Quentin glisse au fond (2-3). Photographe : Phil Rouinssard

Progressivement les Griffons prennent le contrôle de la rondelle et font le jeu. La pression change de camp, Cornu s'illustre par une série de parades solides qui donnent confiance à ses coéquipiers. La défense lyonnaise parvient à contenir les assaut locaux et maintient son avance. Le temps défile et le tableau d'affichage reste bloqué. Les uns s'en réjouissent, mais pas les autres. En fin de match une faute est sifflée contre Lyon. C'est le moment pour Besançon, mais le powerplay ne donne rien. Catarino en sortant de la geôle manque même d'en finir. Ce n'est que partie remise, Quentin récupère et lance Catarino d'un lancer parfait juste sous la barre il enterre les espoirs locaux à moins d'une minute de la sirène finale (2-4).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tom Quentin

** : Thibault Catarino

Lyon se relance avec une deuxième victoire dans cette saison de N2, cela lui permet de passer cinquième à égalité de points avec ses deux prédécesseurs. Les Gones ont été rapides et précis dans leur jeu pour rapidement prendre les commandes, une avance qu'ils n'ont pas lâché du match, sauf durant 35 secondes. Un bel état d'esprit, de la combativité, du jeu collectif et du talent individuel ont été la recette du succès rhôdanien. Les Lyonnais se rendront en Haute-Savoie à Thyez le 13 décembre pour leur prochaine rencontre, en cas de succès ils pourraient dépasser les Bloody Tigers au général. Photographe : Phil Rouinssard

Pour les Griffons, une fois encore en effectif très réduit, c'est une nouvelle défaite, la cinquième en autant de match. Une fois encore Besançon n'aura pas été ridicule et aura disputé une bonne rencontre, sans vraiment de trous d'air cette fois-ci. Mais il a manqué du peps offensif, des solutions à cause de trop nombreuses passes perdues et face à un gardien inspiré. Besançon affronteraThyez dans une double confrontration. Samedi prochain pour les 32e de finale de la Coupe de France et également le 29 novembre pour son prochain match de championnat avec on l'espère enfin, une victoire.







