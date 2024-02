Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Malin comme un singe Les Bisontins vaincus dans un match rocambolesque à Thonon sont toujours en danger de finir dernier. Ils reçoivent les Primates qui les précèdent au général. Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/02/2024 à 19:00 Tweeter Besançon - Voreppe Besançon - Voreppe

4 - 6

(2-5, 2-1)

Départ raté :



La partie démarre bien côté local, les Bisontins montrent les dents sur les premières offensives, mais se heurtent au solide gardien des Primates. Voreppe joue des contres dangereux mais ce sont bien les Comtois qui tiennent le début de match. Pourtant ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque. Favier-Serre contre, il contourne la cage et remet plein axe pour Brias, Courgeon est déjà couché il est battu par le puissant lancer (0-1).

Dans la foulée un nouveau contre voreppin fait mouche. Locatelli lancé en solitaire trouve le five hole pour doubler la mise (0-2). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons ne désarment pas et repartent à l'offensive mais se heurtent sans cesse à Libert solide et bien placé. A force de presser le verrou saute. Bideaux remonte le terrain et dépose en retrait pour Jouham qui vient placer juste au deuxième poteau (1-2).

Joie de courte durée pour les locaux, les Primates repartent en contre et dans la foulée reprennent le large. Abboudi envoie un missile dans la lucarne locale (1-3).

Le match s'emballe et repart dans l'autre sens, Bideaux dépose un caviar au second poteau pour Jouham qui recolle une deuxième fois (2-3). Photographe : Philippe Rouinssard

Dans la minute qui suit, Rémy Collomb lance de loin, Arnoldi dévie au fond (2-4). S'en est trop pour les Griffons qui changent leur gardien et Romand rentre en jeu pour remplacer Courgeon.

Pas de retour :



Le début de période est plus laborieux côté bisontin, les passes partent mal et le jeu à du mal à se poser. Photographe : Philippe Rouinssard Même en powerplay, les Griffons ne trouvent pas la solution face à Libert. C'est au retour à cinq que le score évolue. Lukáš Frank en break dévie parfaitement au second poteau pour Blaise qui pousse au fond (3-5).

Les locaux sont à leur tour pénalisés, mais il tiennent bien parvenant même à contrer. Romand s'offre de solides arrêts dans le coin pour éviter au score d'enfler. A peine revenu à cinq, ce sont les Primates qui sont sanctionnés. Le powerplay cherche la faille, les tirs de loin sont nombreux mais rien n'y fait. Finalement après le retour à cinq, le lancer de Bideaux est repoussé, Lukáš Frank le récupère et le pousse dans l'angle ouvert (4-5). Photographe : Philippe Rouinssard

Avec encore sept minutes à jouer et un seul but de retard, le retour au score est possible. Besançon presse, mais Libert multiplie les parades confiantes. Le temps file et les Primates jouent efficacement la montre. En toute fin de match, Besançon sort son gardien, Yoann Collomb gagne l'engagement en zone défensive et envoie au loin jusque dans la cage vide (4-6).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Steven Libert

** : Aloïs Bideaux

Voreppe l'emporte dans la cité bleue avec un excellent début de match profitant de la fébrilité du gardien local. Les Primates ont su ensuite tenir bon et juguler le retour adverse. Un succès précieux qui leur permet de recoller à leurs prédecesseurs en vue des playoffs. Pour son prochain match, le 2 mars, Voreppe recevra Grand Lemps.

Besançon est entré à l'envers dans ce match, pourtant ils ont bien joué mais leurs lacunes derrières leur ont coûté cher. Le RHB a ensuite passé le match à courrir après le score, il s'en est rapproché mais n'a jamais pu égaliser. Les Griffons réaliseront un périlleux déplacement à Moutiers le 2 mars.







