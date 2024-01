Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Match référence pour les Griffons Besançon empêtré en bas de tableau de la N2 espère démarrer la nouvelle année sur une meilleure physionomie. Les Griffons reçoivent Montigny-lès-Metz, deuxièmes du groupe, qui les ont battu à l'aller mais qu'ils avaient éliminés de la Coupe de France Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/01/2024 à 11:57 Tweeter Besançon - Montigny-lès-Metz Besançon - Montigny-lès-Metz

9 - 3

(3-1, 6-2)

Sur un rythme d'enfer :



(1-0).

Les Montigniens renversent la tendance dans la foulée. Leroy de loin envoie un missile dans le but local et égalise (1-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons repartent vitent et pressent, les tirs s'enchaînent mais de la maladresse dans le dernier geste ou la solidité de Noel-Collin empêchent toute évolution du tableau d'affichage. Lukáš Frank emporte le gardien dans l'angle et remet en retrait pour Bideaux qui touche le poteau. Besançon poursuit son pressing. Jouham lance, le rebond file au second poteau où Bideaux le propulse dans l'angle ouvert (2-1).

Sous pression, les dragons peinent à renverser la tendance et restent menés au score. En fin de période, une pénalité locale donne l'occasion aux visiteurs. Ils pressent mais Romand solide tient le choc comme depuis le début de la période. Lukáš Frank part en break et vient fusiller le gardien montignien pour creuser l'avance locale (3-1).

Les Bisontins tuent la faute et tiennent jusqu'à la sirène qui met fin à un excellent premier tiers de fort belle facture des deux côtés. Le match démarre très vite, Besançon place les premières banderilles par Schmit ou Frank mais Montigny contre vite et se montre dangereux avec de bons lancers, détournés par Romand. Schmit remonte le terrain à toute allure, il laisse parfaitement en retrait pour Lukáš Frank qui reprend victorieusement d'un tir imparableLes Montigniens renversent la tendance dans la foulée. Leroy de loin envoie un missile dans le but local et égaliseLes Griffons repartent vitent et pressent, les tirs s'enchaînent mais de la maladresse dans le dernier geste ou la solidité de Noel-Collin empêchent toute évolution du tableau d'affichage. Lukáš Frank emporte le gardien dans l'angle et remet en retrait pour Bideaux qui touche le poteau. Besançon poursuit son pressing. Jouham lance, le rebond file au second poteau où Bideaux le propulse dans l'angle ouvertSous pression, les dragons peinent à renverser la tendance et restent menés au score. En fin de période, une pénalité locale donne l'occasion aux visiteurs. Ils pressent mais Romand solide tient le choc comme depuis le début de la période. Lukáš Frank part en break et vient fusiller le gardien montignien pour creuser l'avance localeLes Bisontins tuent la faute et tiennent jusqu'à la sirène qui met fin à un excellent premier tiers de fort belle facture des deux côtés.



Les Griffons survolent les Dragons :



Montigny-les-Metz revient à toute allure dans le tiers mais se heurte encore à un excellent Romand sur tous les lancers. Besançon tente de repartir mais se fait pénaliser, la pression augmente encore d'un cran sur le but local mais le score reste identique. De retour à égalité, les Bisontins repartent à l'offensive, Blaise lance, le rebond file de l'autre côté pour Beaupré qui le propulse au fond (4-1).

Dans les secondes qui suivent, une nouvelle faute tombe sur le casque des locaux. Cette fois le powerplay montignien fait le métier. Jacqot dévie vers Noel-Collin au deuxième poteau, d'un joli mouvement du poignet il vient cueillir le portier et couper l'avance en deux (4-2). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon prend son temps mort pour éviter de perdre pied et repart dans l'autre sens. Les consignes du coach ont été bien comprises car l'offensive locale ouvre une nouvelle brêche sur un copier-coller du quatrième but. Le tir de Blaise ricoche vers Beaupré au deuxième poteau qui creuse l'écart (5-2).

Les Bisontins récupèrent un powerplay mais ne peuvent le concrétiser. Les Dragons contrent et accélèrent pour éviter de se faire distancer au score tandis que le temps défile. Les tirs pleuvent mais Romand virevolte pour écoeurer les attaquants adverses. La défense bien positionnée, appuie son gardien, coupe les passes et relance très efficacement. Même en infériorité, les Griffons tiennent. Montigny à force de presser finit par trouver la solution, Méline de loin envoie un tir parfait dans la cage locale pour rapprocher son équipe (5-3).

Peu après les visiteurs sont pénalisés et doivent faire le dos rond. Les tirs pleuvent, Lequeuche de loin trouve l'ouverture et redonne de l'air aux siens (6-3).

Besançon repart fort et mitraille, Montigny plie et prend son temps mort mais ne peut juguler le pressing adverse. Schmit en break voit son tir repoussé par Noel-Collin, le palet reste à l'offensive, Schmit derrière la cage récupère au premier poteau repique au centre et à bout portant creuse l'écart (7-3).

Photographe : Philippe Rouinssard

Les Bisontins haussent encore le ton et emportent leur rival du soir. Schmit contre, il dévie parfaitement vers Regner qui vient fusiller le gardien d'une reprise impeccable (8-3).

L'élan bisontin est coupée par une faute. Mais en réalité le show des Griffons continue. Anthony Schmit part en contre et d'un excellent tir décroisé vient inscrire un dernier but dans cette rencontre (9-3).



Etoile Hockey Hebdo :



*** : Anthony Schmit

** : Adrien Romand

* : Alois Bideaux Montigny-les-Metz revient à toute allure dans le tiers mais se heurte encore à un excellent Romand sur tous les lancers. Besançon tente de repartir mais se fait pénaliser, la pression augmente encore d'un cran sur le but local mais le score reste identique. De retour à égalité, les Bisontins repartent à l'offensive, Blaise lance, le rebond file de l'autre côté pour Beaupré qui le propulse au fondDans les secondes qui suivent, une nouvelle faute tombe sur le casque des locaux. Cette fois le powerplay montignien fait le métier. Jacqot dévie vers Noel-Collin au deuxième poteau, d'un joli mouvement du poignet il vient cueillir le portier et couper l'avance en deuxBesançon prend son temps mort pour éviter de perdre pied et repart dans l'autre sens. Les consignes du coach ont été bien comprises car l'offensive locale ouvre une nouvelle brêche sur un copier-coller du quatrième but. Le tir de Blaise ricoche vers Beaupré au deuxième poteau qui creuse l'écartLes Bisontins récupèrent un powerplay mais ne peuvent le concrétiser. Les Dragons contrent et accélèrent pour éviter de se faire distancer au score tandis que le temps défile. Les tirs pleuvent mais Romand virevolte pour écoeurer les attaquants adverses. La défense bien positionnée, appuie son gardien, coupe les passes et relance très efficacement. Même en infériorité, les Griffons tiennent. Montigny à force de presser finit par trouver la solution, Méline de loin envoie un tir parfait dans la cage locale pour rapprocher son équipePeu après les visiteurs sont pénalisés et doivent faire le dos rond. Les tirs pleuvent, Lequeuche de loin trouve l'ouverture et redonne de l'air aux siensBesançon repart fort et mitraille, Montigny plie et prend son temps mort mais ne peut juguler le pressing adverse. Schmit en break voit son tir repoussé par Noel-Collin, le palet reste à l'offensive, Schmit derrière la cage récupère au premier poteau repique au centre et à bout portant creuse l'écartLes Bisontins haussent encore le ton et emportent leur rival du soir. Schmit contre, il dévie parfaitement vers Regner qui vient fusiller le gardien d'une reprise impeccableL'élan bisontin est coupée par une faute. Mais en réalité le show des Griffons continue. Anthony Schmit part en contre et d'un excellent tir décroisé vient inscrire un dernier but dans cette rencontre*** : Anthony Schmit** : Adrien Romand* : Alois Bideaux



Besançon, enfin au complet cette saison, remporte un excellent match contre le deuxième du général. Un vrai match référence pour les Griffons qui ont été très solides défensivement, à l'image de leur excellent gardien qui a tenu la baraque parfaitement. L'offensive a fait le métier, en étant créative, opportuniste, efficace et bien positionnée. Une vraie victoire encourageante qui relance les Griffons pour la deuxième partie de la saison. Il reste six matchs à Besançon pour remonter et quitter cette sombre septième place. Dans quinze jours, les Griffons se déplacent à Thonon, dernier du classement, victoire impérative pour poursuivre la remontée. Photographe : Philippe Rouinssard

Montigny-lès-Metz a vite subi un pressing haut dans cette rencontre. La vitesse des Dragons, ne leur a pas permis de dynamiter la rencontre et ils sont heurtés à un solide gardien et une défense regroupée. Montigny a du courrir après le score toute la rencontre. Leur talent leur a permis de rester au contact une bonne partie du match avant de voir le score s'éloigner définitivement en fin de partie. Une défaite qui tombe mal pour Montigny qui perd la deuxième place, doublé par Grand Lemps vainqueur hier soir chez la lanterne rouge. De pluys, Seynod et Thyez tous deux vainqueurs recollent au train des dragons. Montigny-lès-Metz peut rebondir dès la prochaine journée (3 février) en cas de succès à Grand Lemps. (3-1, 6-2) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo