|
|Hockey sur glace - Roller Hockey
|
|N2 - RCVB vs Valence
|
|1ere journée phase courante
|
|
|Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo
|
Delphine Verdonnet le 23/09/2025 à 08:05
|
|
Villard bonnot, promu en N2 cette saison recevait les aiglons de Valence.
Match difficile pour les Dauphins qui avait pourtant bien démarré. Mais le jeu très physique de Valence et un portier solide va doucher les espoirs de victoire des locaux.
Valence s'impose finalement 6 à 2.
Arbitres :
Daniel Thery et Xavier Gagnard
Buts :
Villard Bonnot
08:03 Dorian Cendre assisté Antonin Bernard (égalité numérique)
46:34 Loïc Richard (égalité numérique)
Valence
04:51 Esteban Persac (égalité numérique)
09:05 Gaspard Le nezet assisté CHAPRON Quentin (égalité numérique)
22:36 WILLER Guillaume assisté NOURY Matthias (égalité numérique)
35:56 Esteban Persac (égalité numérique)
40:49 WILLER Guillaume assisté DEMONCEPT Antonin (égalité numérique)
49:53 Esteban Persac assisté FOSSIER Mathis (égalité numérique)
|photo: Delphine Verdonnet
Pénalités :
Villard Bonnot : 48 minutes
Valence : 10 minutes
|photo: Delphine Verdonnet
|photo : Delphine Verdonnet
|photo : Delphine Verdonnet
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|
|
|
|Réactions sur l'article
|
|
|
|
|Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.