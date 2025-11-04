Hockey sur glace - Roller Hockey N2 - RCVB vs Valence 1ere journée phase courante Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 23/09/2025 à 08:05 Tweeter Villard bonnot, promu en N2 cette saison recevait les aiglons de Valence.



Match difficile pour les Dauphins qui avait pourtant bien démarré. Mais le jeu très physique de Valence et un portier solide va doucher les espoirs de victoire des locaux.

Valence s'impose finalement 6 à 2.



Arbitres :

Daniel Thery et Xavier Gagnard



Buts :

Villard Bonnot

08:03 Dorian Cendre assisté Antonin Bernard (égalité numérique)

46:34 Loïc Richard (égalité numérique)



Valence

04:51 Esteban Persac (égalité numérique)

09:05 Gaspard Le nezet assisté CHAPRON Quentin (égalité numérique)

22:36 WILLER Guillaume assisté NOURY Matthias (égalité numérique)

35:56 Esteban Persac (égalité numérique)

40:49 WILLER Guillaume assisté DEMONCEPT Antonin (égalité numérique)

49:53 Esteban Persac assisté FOSSIER Mathis (égalité numérique)



photo: Delphine Verdonnet



Pénalités :

Villard Bonnot : 48 minutes

Valence : 10 minutes



photo: Delphine Verdonnet

Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète)



photo : Delphine Verdonnet



photo : Delphine Verdonnet





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.








