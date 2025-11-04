 
Hockey sur glace - Roller Hockey
N2 - RCVB vs Valence
 
1ere journée phase courante
 
Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 23/09/2025
Villard bonnot, promu en N2 cette saison recevait les aiglons de Valence.

Match difficile pour les Dauphins qui avait pourtant bien démarré. Mais le jeu très physique de Valence et un portier solide va doucher les espoirs de victoire des locaux.
Valence s'impose finalement 6 à 2.

Arbitres :
Daniel Thery et Xavier Gagnard

Buts :
Villard Bonnot
08:03 Dorian Cendre assisté Antonin Bernard (égalité numérique)
46:34 Loïc Richard (égalité numérique)

Valence
04:51 Esteban Persac (égalité numérique)
09:05 Gaspard Le nezet assisté CHAPRON Quentin (égalité numérique)
22:36 WILLER Guillaume assisté NOURY Matthias (égalité numérique)
35:56 Esteban Persac (égalité numérique)
40:49 WILLER Guillaume assisté DEMONCEPT Antonin (égalité numérique)
49:53 Esteban Persac assisté FOSSIER Mathis (égalité numérique)

photo: Delphine Verdonnet


Pénalités :
Villard Bonnot : 48 minutes
Valence : 10 minutes

photo: Delphine Verdonnet


photo : Delphine Verdonnet


photo : Delphine Verdonnet



 
 
 
