5 - 7

(2-3, 3,-4) (2-3, 3,-4)

Un bon rythme initial :

(0-1).

Le jeu est rapide et enlevé, les Griffons tentent de faire le jeu mais la vitesse d'exécution en contre de leur adversaire est toujours dangereuse. Alexandre Chauvière de loin d'un tir parfait dans le trafic double la mise (0-2). Photographe : Phil Rouinssard

Les Griffons repartent dans l'autre sens et voient leurs quelques tentatives déjouées par Berra. Une première faute est sifflée contre les Bloody Tigers mais le powerplay ne trouve pas la solution. Le RHB peine à se montrer dangereux, ses tirs sont sur le gardien, ses passes se perdent. Un double powerplay change la donne, Schmit dans le coin lance dans l'angle opposé (1-2).

Sur la deuxième suppériorité, Jouham de loin lance entre les bottes de Berra et égalise dans une immense clameur (2-2).

Joie de très courte durée pour les locaux. Dans la minute qui suit, Valentin Moreau contre seul, juste avant de contourner la cage il glisse entre les jambes de Romand (2-3).

Vaine poursuite :



(2-4).

Thyez joue très vite et met en grande difficulté le repli défensif local. Une pénalité arrête l'offensive visiteuse et le powerplay des Griffons fait une fois encore la différence. Mathieu Jouham d'un lourd lancer termine entre les jambières du portier pour un remake du deuxième but (3-4).

Dans la foulée, Samson en solitaire vient déjouer le portier local à bout portant pour redonner deux longueurs d'avance aux Hauts-Savoyards (3-5). Photographe : Phil Rouinssard

Dans la minute suivante les Bloody Tigers alourdissent encore la marque. Romand tombe au premier poteau, Moreau contourne la cage et vient glisser au second (3-6).

La partie accélère encore, Thyez va toujours très vite en break mais les Griffons tiennent grâce à leur gardien. Sur un contre, Schmit d'un bon petit lancer du poignet lointain vient réduire l'écart (4-6).

Les visiteurs restent les plus dangereux, Besançon perd du temps et multiplie les mauvaises passes et les pertes de palet alors que le temps défile. Alexandre Chauvière à toute allure de loin vient compléter le tour du chapeau (4-7).

Besançon repart à l'assaut sans perdre courage. Le capitaine bisontin d'un slap dévastateur permet aux siens de se rapprocher (5-7).

En fin de partie le public y croit encore les Griffons montrent les dents et tentent encore de revenir, sans succès. Thyez laisse un peu filer mais récupère un nouveau jeu de puissance. Même à trois, les locaux attaquent encore mais la partie est pliée.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Alexandre Chauvière

** : Mathieu Jouham

Thyez remporte logiquement et avec brio son premier succès de la saison dans la cité Vauban. Rapidement devant, les Bloody Tigers n'ont plus jamais lâché le morceau de leurs crocs acérés et ont su répliquer à chaque fois que leur avance se réduisait. Un bon succès pour les Thylons qui quittent la dernière place. Les Bloody Tigers retrouvent leur gymnase le 2 novembre face à Nice.

Besançon a du courrir après le score tout le match et ne l'a rattrapé qu'une briève fois. Manquant de précision et de réussite les Griffons n'ont pas réussi à réellement faire douter leur adversaire du jour et s'inclinent logiquement. Deuxièmes du classement, ils se rendront à Varces pour leur prochain match, le 2 novembre.







