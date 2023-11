Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Serré Les Bisontins toujours avant derniers du groupe avec un seul succès espèrent se relancer à domicile face à leur premier prédécesseur, ils ont besoin de points ! Seynod sixième espère se rapprocher du haut de tableau, pour cela il a besoin d'un succès dans la cité bleue. Les chevaliers restent sur un bon succès à domicile contre Grand-Lemps et espèrent enchaîner Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard & Roxane Gindre le 12/11/2023 à 18:29 Tweeter Besançon - Seynod Besançon - Seynod

5 - 6 5 - 6

(3-2, 2-4)

Une courte avance :



(1-0).

Besançon poursuit sa domination mais se heurte à Michel qui multiplie les parades pour tenir son équipe dans le bon sens. Seynod tient et sur un contre, Martinet égalise (1-1).

Les Griffons repartent dans l'autre sens mais sans parvenir à reprendre les devants. La partie s'emballe, mais le score reste identique. Photographe : Philippe Rouinssard Une faute contre les visiteurs permet au powerplay local de s'illustrer. Mathieu Jouham d'un bon lancer pleine axe vient faire trembler les filets et remet son équipe devant (2-1).

Les chevaliers tentent de revenir mais Romand les bloque. Le RHB est de retour à l'offensive, mais toujours sans parvenir à prendre le large. Une mauvaise relance de la défense locale permet à Martinet de partir seul et d'égaliser en plaçant la rondelle entre les pads du gardien (2-2).

La réaction comtoise est immédiate. Lukáš Frank en contre, remet dans le slot pour Regner qui reprend victorieusement (3-2).

La partie reste engagée mais le score ne bouge plus avant la première sirène.



Une courte tête suffit :



Besançon revient fort au début du tiers mais se heurte toujours à Michel bien inspiré devant le but haut-savoyard. Seynod tient bon défensivement et se montre toujours dangereux en contre. Le jeu est propre et de bonne facture. La défense bisontine se troue encore une fois, une perte de palet entre deux joueurs au centre, Peschot lancé en solitaire fait se coucher Romand, il lève ensuite la rondelle juste au dessus de la botte et égalise (3-3).

Seynod accélère brutalement et emporte son adversaire. Chatel dans le coin récupère la rondelle, longe la cage et score à son tour (3-4).

Besançon tangue sous le pressing adverse et commet une faute. Mais en infériorité les Griffons sont solidaires et parviennent à résister. Le RHB repart dans l'autre sens, Jouham voit l'espace entre les jambières et égalise dans une clameur (4-4).

Le petit jeu de l'attaque-défense reprend entre les deux équipes qui se neutralisent. Sur un contre, la chance sourit aux visiteurs. Sur le tir de Gueriteau le palet repoussé par Romand vole au deuxième poteau et retombe sur la palette de Perroton qui n'en demandait pas tant pour pousser au fond sur un beau geste (4-5). Photographe : Philippe Rouinssard

Les chevaliers restent à l'offensive et dangereux, Besançon est pénalisé sévèrement et doit faire le dos rond. La légende du hockey sur glace français, le roi Richard Aimonetto dévie parfaitement au second poteau pour Martinet qui complète le tour du chapeau (4-6).

Pour la première fois de la rencontre, les visiteurs ont deux buts d'avance, ils ne seront plus rejoints. Besançon presse en fin de partie, le palet est mal bloqué par Michel, Jouham pousse au fond pour son quatrième but (5-6).

Il reste moins de quarante secondes aux Griffons qui s'y prennent particulièrement mal et ne peuvent se montrer dangereux.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathieu Jouham

** : Rémi Martinet

*** : Mathieu Jouham
** : Rémi Martinet
* : Mathis Michel



Victoire serrée mais précieuse pour Seynod qui s'éloigne de la zone rouge et de son adversaire du soir. Les chevaliers globalement dominés dans la rencontre ont su tenir bon et ne jamais se faire distancer grâce à une défense solide et un gardien très en forme. Au bon moment, Seynod a su marquer et prendre les devants en fin de match pour l'emporter finalement. Prochaine rencontre le 2 décembre à domicile contre Thyez.

Victoire serrée mais précieuse pour Seynod qui s'éloigne de la zone rouge et de son adversaire du soir. Les chevaliers globalement dominés dans la rencontre ont su tenir bon et ne jamais se faire distancer grâce à une défense solide et un gardien très en forme. Au bon moment, Seynod a su marquer et prendre les devants en fin de match pour l'emporter finalement. Prochaine rencontre le 2 décembre à domicile contre Thyez.

Besançon peut se mordre les doigts de perdre cette rencontre qu'elle a plutôt contrôlé. Les Bisontins ont fait la course en tête dans un premier temps avant de reculer en deuxième période. Une défaite amère pour les Griffons qui voient les places protégées s'éloigner et la dernière rester pas si loin. Le RHB jouera la semaine prochaine à domicile en coupe de France face à Garges-lès-Gonesse, pensionnaire de N1. Le championnat de N2 reprendra le 2 décembre à Grand-Lemps.







