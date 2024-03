Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Un maintien acquis avec panache Duel des extrêmes dans la cité Vauban. Grand Lemps leader qui reste sur sept victoires consécutives et Besançon, avant dernier, qui lutte encore pour son maintien. La bonne fin de saison des Griffons ne leur permet toujours pas d'assurer leur présence en N2 l'an prochain, s'ils perdent ce soir et que Thonon gagne à Montigny les Metz ils seront relégués. Il faut donc créer l'exploit face au leader pour sauver sa peau et ne pas regarder anxieusement du côté de la Moselle. Les Grand Lynx premiers de très loin n'ont pas grand chose ni à gagner ni à perdre dans la boucle du Doubs Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 31/03/2024 à 12:16 Tweeter Besançon - Grand-Lemps Besançon - Grand-Lemps 8 - 5 (5-1, 3-4)

Démarrage en fanfare :





Le jeu est rapide et engagé, les grands lynx jouent vitent vers l'avant mais Besançon suit le rythme sans difficulté. Lequeuche est fait trébucher derrière la cage visiteuse, le premier powerplay bisontin du match fait la différence. Schmit de loin ouvre le score d'un lancer ravageur (1-0). Photographe : Philippe Rouinssard

Le jeu reste rapide et engagé, devant son nombreux public, les Griffons déroulent. Joly remonte tout le terrain et d'un excellent lancer nettoie la lucarne lempsiquoise (2-0).

La domination des locaux se poursuit mais une pénalité vient saper leurs efforts et permet au Grand-Lemps de se relancer. Beaumond dans le coin parvient à glisser la rondelle dans l'angle fermé (2-1).

Les Griffons repartent à l'offensive et multiplient les tentatives sur la cage défendue par Rochette. Les Grands Lynx tentent de contrer, mais Schmit récupère contre et vient fusiller le gardien isérois (3-1).

Le match s'emballe et le capitaine bisontin, Lequeuche remonte tout le terrain pour marquer un superbe but et creuser encore l'écart (4-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Le jeu reste très rapide et agréable dans cette partie. Les Griffons sont les plus dangereux dans cette première période, mais quelques maladresses dans le dernier geste ou des rebonds mal exploités laissent la partie sur le même score. Finalement sur une nouvelle action brillante, le RHB creuse encore la marque. Schmit contre, il efface le dernier défenseur et seul face au but vient loger le palet en pleine lucarne (5-1).

C'est sur cette très large avance que s'achève la première période. La nouvelle tombe un peu avant le coup d'envoi, Thonon s'est incliné sur le fil 7-6 à Montigny les Metz, après avoir mené 5-1, les Cerfs sont donc relégués quoi qu'il arrive à ce match. C'est donc avec une pression considérable en moins sur les épaules que le RHB démarre la rencontre.



Quelques frayeurs, mais victoire assurée :



(6-1).

Dans la foulée, Mathieu Jouham enfonce la défense lempsiquoise et d'un puissant lancer fait à son tour trembler les filets (7-1).

Alors que tout va pour le mieux pour Besançon, la rencontre va rapidement changer de physionomie et les Grand Lynx montrent qu'ils ne sont pas leader pour rien. Sur un contre, un bon lancer visiteur est repoussé par Romand mais repart au second poteau, Desson reprend au vol comme un joueur de baseball et envoie au fond (7-2).

Les Lempsiquois accélèrent brutalement et Rival devant la cage parvient à dévier au fond à peine une minute plus tard (7-3). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon prend son temps mort pour tenter de resserrer les rangs, maios rien n'y fait. Le Grand Lemps continue sa démonstration de force. Beaumond en solitaire parvient à déjouer le gardien local pour inscrire son deuxième but du soir et un troisième en deux minutes pour son équipe (7-4).

Le spectre d'un inversement de la rencontre, comme ce qu'on subit les Cerfs trotte dans les têtes. Peu après, les locaux sont pénalisés, mais ils parviennent à tenir bon et à repousser les tentatives adverses. Le temps joue en faveur des locaux et malgré leur vitesse, les jeunes gachettes iséroises ne trouvent plus de solution. Une pénalité tombe sur le casque des Lempsiquois. Besançon pose son jeu pour en profiter, Jouham d'un coup de canon de loin troue le but (8-4).

Joie de courte durée dans les gradins, les Grands Lynx contrent immédiatement. Desson à toute allure vient trouver la lucarne opposée pour réduire l'écart (8-5).

Il reste cinq minutes pour les visiteurs qui tentent bien de revenir mais Romand et son arrière-garde parviennent à les tenir à distance. Le temps file jusqu'à la sirène finale, qui assure avec brio le maintien des Griffons en N2.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Anthony Schmit

** : Jean Lequeuche

Pour l'entame de cette deuxième période, Le Grand-Lemps change de gardien et c'est Rastello qui a la charge de défendre les filets visiteurs. Le jeu commence mal pour lui, Lequeuche fonce au but, tombe mais parvient à glisser au fond côté mitaine



Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon assuré de son maintien avant le coup d'envoi a tout de même joué un grand match pour s'offrir la peau du leader et terminer sur une belle victoire à domicile devant ses partisans. Très rapidement loin devant au score, cela a permis aux Griffons de tenir bon face au retour de son adversaire. Besançon boucle une saison en demi-teinte et une bien modeste septième place, loin de l'objectif des playoffs que le RHB avait logiquement en début de saison.

Le Grand-Lemps repart bredouille de la cité bleue mais reste très nettement leader de la poule C et disputeront les playoffs à domicile. Thyez, Seynod et Voreppe sont les trois autres qualifiés de cette poule.







