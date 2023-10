Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N2 : Une faim de loup Besançon battu à Voreppe la semaine passée revient à domicile pour tenter de se relancer devant son public. Les Griffons, sixièmes reçoivent les Loups et espèrent bien remonter au général. Moutiers a réalisé une belle victoire à l'extérieur face aux Grands Lynx et occupe la place juste devant son adversaire du jour et doit l'emporter pour ne pas glisser plus bas Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/10/2023 à 19:00 Tweeter Besançon - Moûtiers

7 - 11 7 - 11

(2-7, 5-4) Les Loups dévorent les Griffons :



(0-1).

Moûtiers est plus dangereux et bien plus rapide. Noah Mounier porte le score à 0-2 avant la deuxième minute de jeu. Besançon prend son temps mort pour stopper l'hémorragie et semble aller uin peu mieux. Une pénalité locale permet aux powerplay savoyard de trouer encore le but de Courgeon. Charlet dévie parfaitement vers Perrier qui fusiller le portier comtois (0-3).

Moûtiers poursuit sa domination sans partage de la rencontre et enfonce logiquement le clou. Noah Mounier devant la cage s'y reprend par deux fois mais gagne finalement son duel (0-4). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons tentent bien de revenir mais sont maladroits et ne peuvent déjouer Sciacca solide devant la cage visiteuse. A l'inverse, Dylan Mounier d'un puissant lancer de loin nettoie la lucarne bisontine (0-5).

Le show soliutaire des visiteurs se poursuit, Gros dévie parfaitement vers Perrier qui inscrit déjà le sixième but (0-6).

Les Griffons sonnés changent de gardien, Courgeon est remplacé par Romand. Le jeu s'équilibre un peu. Les Loups sont pénalisés et les locaux s'installent enfin à l'offensive. Lequeuche envoie un missile de loin et débloque le compteur bisontin (1-5).

Joie de courte durée pour le public de la cité bleue. Le slap de Dylan Mounier est repoussé par Romand, mais le palet qui tombe devant la cage et envoyé dedans par Perrier qui était bien placé (1-7).

En fin de tiers, un superbe but redonne une esquisse de sourire aux locaux. Gerdy récupère, se retourne et vient loger la rondelle en angle fermé (2-7).



Du mieux mais le gouffre reste ouvert :





Les Loups eux sont réalistes et continuent d'enfiler les buts comme des perles. Gros dans le slot voit son tir repoussé, il propulse au fond son propre rebond (2-8).

Bideaux s'échappe seul en break et vient glisser la rondelle entre les pads du portier dans la foulée (3-8).

Besançon accélère un peu et récupère un powerplay, mais non content de ne pas marquer, les locaux encaissent en suppériorité ! Sur une passe complètement ratée, Perrier s'échape seul en break, il fait coucher le gardien et dans l'angle vient loger au fond (3-9). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Loups continuent de mordre, Noah Mounier au premier poteau parvient à croiser son lancer et l'envoyer de l'autre côté pour passer à deux chiffres au tableau d'affichage (3-10).

Dans la foulée une pénalité tombe sur Moûtiers. Le powerplay bisontin se rachète et fait de nouveau mouche. Lequeuche dans l'angle nettoie la lucarne d'un lancer parfait (4-10).

Les Griffons poussent mais sont sanctionnés. Tant pis ils contrent, Bideaux dévie vers Regner qui réduit l'écart d'un puissant lancer (5-10).

Moûtiers retourne à son jeu de puissance et finit par le faire fructifier par Charlet (5-11).

Les locaux n'ont pas désarmé et continuent d'attaquer alors que les dernières minutes s'égrainent. Lequeuche y va de son coup de canon à travers une forêt de crosses et de jambes, le palet finit sa course au fond des filets (6-11).

Les Bisontins pressent jusqu'au bout, Lukáš Frank derrière le but lance, son tir heurte le gardien et finit derrière lui (7-11).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathieu Perrier

** : Noah Mounier

* : Jean Lequeuche



Très large victoire pour les Loups qui grimpent sur le podium de la poule. En petit nombre, les Savoyards ont été parfaitement coordonés pour envoyer leur adversaire au tapis très vite. Ils ont également été solides pour tenir le retour de leur adversaire en fin de partie. Moûtiers se déplacera à Thonon pour la prochaine journée.

(2-7, 5-4)







