9 - 4 9 - 4

(5-1, 4-3)

Dans les pattes du griffon :



Schmitt qui dispute son dernier match de la saison ouvre le score dès 28 secondes de jeu (1-0).

Le jeu est très disputé sur un bon rythme en ce début de rencontre. Les Bisontins sont plus dangereux, surtout qu'ils sont rassurés par les bons arrêts de Courgeon devant la cage qui tient les siens devant. A force de tentatives, Bonnefoy double la mise pratiquement à la moitié de la période (2-0).

Montigny-lès-Metz prend son temps mort mais pour autant ne peut repousser la furia du RHB. Jouham d'un coup de fusil bien placé alourdit le score (3-0). Photographe : Phil Rouinssard

Les Griffons forcent le verrou et régalent leur public, Garnache bien positionné fait trembler les filets une fois encore (4-0).

S'en est trop pour les visiteurs qui sonnent la révolte, une bonne contre attaque et une-deux parfait devant la cage permet à Collignon de faire sauter la banque (4-1).

Malgré un powerplay peu après, les Griffons ne peuvent reprendre le large. Parfaitement servi par Frank, c'est Bonnefoy qui creuse la marque avant le premier coup de sirène (5-1).



L'avance tient :



Le jeu reprend vite et bien, les deux équipes s'échangent coup pour coup sans que le tableau d'affichage n'évolue. Besançon est en gestion et tient son avance. Une pénalité des dragons permet à Jouham de faire trembler les filets de nouveau (6-1).

La partie s'emballe et Bideaux d'un lancer parfait nettoie la lucarne (7-1).

Les Griffons sont pénalisés peu après, ils font le dos rond mais cèdent sur un bon échange de passes conclu par Noel-Collin (7-2).

Montigny revient vite à l'offensive, les locaux plient et dans la foulée encaissent encore, cette fois c'est Collignon qui se charge de trouver la faille (7-3). Photographe : Phil Rouinssard

L'avance reste conséquente mais s'est quand même réduit, pour ne pas se laisser piéger, le RHB repart au charbon et d'un lancer bien géré de loin, Jouham remet les siens dans le sens du rythme (8-3).

L'avance reste conséquente mais s'est quand même réduit, pour ne pas se laisser piéger, le RHB repart au charbon et d'un lancer bien géré de loin, Jouham remet les siens dans le sens du rythme (8-3).

Montigny réduit l'allure mais semble toujours dangereux sur des offensives solitaires, Courgeon gère bien et le temps file. Barbary Robert maintient l'espoir des siens avec un nouveau but (8-4).

Les pénalités se suivent, si sur celle des Bisontins, les visiteurs ne peuvent rien, le RHB va fructifier celle des Montigniens. Petitcollin dévie vers Bideaux qui reprend avec brio (9-4).

Malgré un dernier jeu de puissance pour les dragons le score ne bouge plus.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Anthony Schmit

** : Alois Bideaux

* : Cédric Collignon



Enfin ! Les Griffons remportent leur première victoire de la saison avec efficacité et punch. Rapidement devant ils ont accru leur avance pour mener très largement et ils ont su ensuite gérer le petit retour de leur adversaire. Un succès qui leur permet d'égaliser le nombre de points que leur adversaire du jour. C'était donc un soir de première à Besançon, mais également un soir de dernière, Anthony Schmit pilier du club comtois après des décennies sous les couleurs des Griffons tiraient sa révérence sur une belle carrière sportive. Ses coéquipiers l'ont chaudement félicité tout comme le nombreux public, il sort par la très grande porte avec trois points dans cette rencontre. Samedi prochain les Griffons se déplaceront au Grand-Lemps pour espérer poursuivre leur série. Photographe : Phil Rouinssard

Montigny-les-Metz vite dépassé au score a bien tenté de courir après en deuxième acte mais a manqué de tranchant et surtout a trop laissé venir l'offensive adverse pour espérer contenir le feu local. Les dragons n'ont plus d'avance sur leur adversaire du jour. La semaine prochaine les Montigniens retrouvent leur gymnase pour la réception de Lyon.

