Hockey sur glace - Division 1 Nantes confirme sa suprématie sur l’Ouest Retour en images sur la rencontre reportée de la 1ère Journée où les Corsaires de Nantes recevaient les Albatros de Brest. Restants sur 5 victoires consécutives les hommes de Martin Lacroix abordaient la rencontre avec sérieux, car l’adversaire du soir blessé et avant dernier au classement se déplaçait avec de l’ambition. Les Bretons disposaient d’une journée de repos en refusant le déplacement à Dunkerque, mais la fraicheur n’y aura rien fera, les Albatros subissaient la foudre et les assauts de l’attaque Nantaise. Nantes, Le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 26/03/2021 à 15:30 Tweeter Reportage Photos



























Les joueurs du match :



Paul SCHMITT #23 Corsaires de Nantes

