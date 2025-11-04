Classement actuel :

Toutes les équipes on joué au moins 25 matchs.



Davos est en tête et fait une saison exceptionnelle. Il a pour l’instant 14 points d’avance sur son poursuivant, Lausanne, tout en ayant un match de retard. C’est d’autant plus fort que l’équipe ne connait pas ces dernières semaines un très bon état de forme. Elle a en effet essuyé trois défaites depuis le 28 octobre dont une très humiliante, but 0 à 7 contre Genève. L’équipe semble cependant reprendre du poil de la bête avec sa dernière victoire 5 but à 1 contre Zoug. Depuis l’ouverture de la saison, le 9 septembre, jusqu’au 25 octobre ils n’avaient perdu qu’une seule fois, (et encore au tir au but) contre Rapperswill-Jona. De fait, en plus d’être une bonne nouvelle sportive pour le club, le merchandising fait carton plein et les investisseurs sont de plus en plus nombreux. La coupe Spengler ne devrait qu’accroitre le phénomène.

Matěj Stránský dvěma body pomohl Davosu k vítězství nad Zugem, kapitán Davosu už se dostal na 30 kanadských bodů! 🇨🇿🚨



23 zápasů - 30 bodů (16+14) pic.twitter.com/PHjS1FCsAQ — Vojtěch Tůma (@vojtechtuma7) November 16, 2025

Le club a par ailleurs accueilli un nouveau capitaine. Matej Stransky, l'attaquant tchèque a été nommé nouveau capitaine du HC Davos le 5 septembre. Il succède à la légende du club, Andres Ambühl, qui a pris sa retraite et qui avait le "C" sur son maillot depuis 2014. Le joueur est arrivé à Davos en 2021 et c’était le meilleur buteur de l’équipe pour ces deux dernières saisons et meilleur buteur de la ligue tout court pour le moment.



Pour rappel : Cette année, on assistera à la 97e édition de la Coupe Spengler à Davos. Le tournoi, rendez-vous habituel de la fin d’année, se déroulera du 26 au 31 décembre. Les équipes seront les suivantes : Fribourg-Gottéron évoluera dans le groupe Torriani, avec le Sparta Prague et l’IFK Helsinki. Le groupe Cattini se composé du HC Davos, de la Team Canada et une formation encore jamais vue : les U.S. Collegiate Selects, une sélection de jeunes universitaires américains.

The countdown is on! In just 28 weeks, we return for our 97th edition.



The groups are set, the schedule is out – and opening day will already bring top clashes!



🎟️ Single-game tickets go on sale September 9th, 2025 – full schedule now on https://t.co/siNn9mvGs4. pic.twitter.com/ZJnm3zoLgp — Spengler Cup Davos (@spenglercup) June 13, 2025

Les champions suisses (et Européens) en titre, les ZSC Lions, ont connu une reprise mitigée avec un départ de trois victoires d’affilée puis des blocs de trois ou quatre défaites échelonnées tous les deux victoires ce qui fait un ratio peu avantageux. Ce dernier mois, l’équipe de la première puissance économique du pays est à l’équilibre avec 5 défaites et 5 victoires depuis le 17 octobre. En Europe, le Z n'a pas défendu son titre et a été écarté par KalPa Kuopio (cumul des scores 8-6).



En parlant de lion, Lausanne a particulièrement bien commencé sa saison avant de connaitre une série noire de quatre solides défaites du 3 au 12 octobre qui a mitigé les résultats de l’équipe jusqu’à maintenant, équipe qui reste deuxième au classement tout de même, bien que loin derrière Davos.



Cela dit, Lausanne n’arrive pas à la cheville de Rapperswil quand on parle de série noire. Leur dernière victoire remonte au 15 novembre et ils n’avaient pas gagné depuis le 21 octobre, perdant ainsi 7 matchs d’affilée. Leur début de saison était pourtant plus encourageant.



En Suisse centrale, le EV Zug, est proche du Top 6. Bien qu'ayant vécu un début de saison mitigé (3 victoires en 7 matchs), la formation dirigée par Michael Liniger évolue en dents de scie. Sur les 10 derniers parties, cinq matchs se sont conclus avec une victoire, autant en défaites. Là où le EVZ est un peu (beaucoup) mieux placé, c'est à l'échelon européen. Le prochain arrêt des Zougois en Champions Hockey League, c'est pour les 1/4 de finale, face à Lukko Rauma (courant décembre). Inutile de préciser que c'est la seule formation helvète encore en lice.



Fribourg-Gottéron, de son côté, a relativement bien démarré sa campagne 25-26. Roger Rönnberg et ses joueurs font la pluie et le beau temps à St-Léonard et en dehors. Entre une défaite nette (6-0, contre Langnau) et une série de victoires avec - au minimum - cinq buts marqués. Il y a de quoi s'inquiéter pour le mental du groupe, lors des futurs passages à vide. Cependant, la première partie de la saison est plutôt réjouissante, pour les partisans des Dragons. Dans une nouvelle année de Coupe Spengler, les organismes sont mis à rude épreuve. On ne le répétera jamais assez, la préparation est essentielle.



Genève n’a toujours pas retrouvé sa forme d’il y a trois saisons, oscillant entre paires de défaites et paires de victoire, se laissant massacrer par Lausanne mi-octobre 0 but à 11 et les battant 5-3 mi-novembre, rappelant à son bon souvenir 7 buts à 0 le prodige de la saison (Davos), il y a 3 semaines mais laissant la victoire 2 buts à 0 au dernier des derniers (Ajoie). C’est à ne rien y comprendre.



Leur dernier match : gagné 2-1 contre Lausanne, en quelques images.









Bienne, Berne, Kloten et Ambri se tiennent chaud dans le bas du classement. Kloten a eu une déconvenue au début de la saison quand leurs supporters ont détruit des installations notamment sanitaire dans la patinoire de Rapperswil. Ces mêmes fans ont également fait des leurs, cette fois-ci requérant l’intervention de la police italienne. Ces mêmes forces de police qu'ils ont rencontrées, lors d’un match de préparation contre le HC Plzen. Cela-dit, c’est bien à Kloten que le fils de Cristobal Huet, Ewan, a signé pour deux ans. Il a pour l’instant joué 8 matchs cette saison pour un peu plus de 90% d’arrêts. Ambri tire bien malheureusement son épingle du jeu en étant le premier de ces quatre clubs tout en ayant encaissé 23 buts de plus qu’il n’en ont mis. Avant dernier du classement, Bienne a 10 buts de moins à son différentiel négatif.



Pour ne pas trop s'éloigner du Tessin, le HC Lugano, a difficilement démarré les hostilités (7 défaites durant les 9 premiers matchs). Aussi, les Bianconeri, ont connu un nouvel élan (8 victoires, sur les 10 dernières parties). Ils semblent bien partis pour accrocher le Top 5, voire le Top 3, à terme.



Les grands perdants de cette logique, comme de toutes les logiques, sont les joueurs d’Ajoie, club du Jura qui se maintiennent tant bien que mal dans dans l'élite suisse. Malgré tout, les Jurassiens peinent chaque année un peu plus. Entre l’ouverture de la saison et le 19 octobre, le club de Pierre-Edouard Bellemare n’a par exemple enregistré qu’une seule victoire (à la décharge du club à la vouivre, c’était un très beau blanchissage à 4 buts contre Berne). Ce même SCB qu’ils ont d’ailleurs battu également une fois le 28 octobre, soit deux fois sur les quatre victoires cumulées pour le moment.

Le jeune gardien Antoine Keller, formé chez les Ducs de Dijon et ayant déjà joué pour Lausanne a été recruté cette année par le club après un an en Caroline du Sud :