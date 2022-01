Hockey sur glace - Suisse - National League Neuf buts pour le Centième C'est une soirée spéciale qu'ont vécu les fans du Lausanne HC. Leur club fêtait son 100e anniversaire. Ueli Huber (18e) ouvre le score, rattrapé par Cody Almond (27e) et Jiri Sekac (41e). Les Ajoulot recollent et prennent l'avantage grâce à Ueli Huber (42e) et Guillaume Asselin (44e), avant que Lausanne creuse l'écart avec Damien Riat (52e, 60e) et Jiri Sekac (58e), malgré la réussite de Mathias Joggi (57e). Retour en photos sur ce match-jubilé du désormais centenaire club vaudois. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 23/01/2022 à 22:15 Tweeter Yves Seira En communion avec les fans, joueurs et dirigeants passés et actuels ont fêté ce 100e © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







