The road to the #StanleyCup begins Monday. 🏆



Who ya got in the First Round? pic.twitter.com/ZgJD06U0kb — Sportsnet (@Sportsnet) April 15, 2023



Les Bruins…. Sans commentaire.



C’est un record historique. Les Bruins de Boston viennent de battre le record de l’histoire de la ligue du nombre de victoires en une saisons régulière. Tout bonnement. Aucune équipe n’a fait meilleure saison régulière jusqu’à présent. Ils finissent à 135 points et 65 victoires.



THE BOSTON BRUINS HAVE SET AN NHL RECORD WITH THEIR 63RD WIN OF THE SEASON.



HISTORY 🔥 🔥 pic.twitter.com/wvpeZjgnDJ — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 10, 2023



Le tandem des gardiens Linus Ullmark et Jeremy Swayman est pour beaucoup dans ce succès. Les deux goalies ont remporté le trophée William M. Jennings, jeudi. Ils ont, à eux deux, accordé 177 buts pour les 82 matchs règlementaires, soit, si on fait le calcul, à peine un peu plus de 2 buts par match. Pour une moyenne… c’est extrêmement rare !

A historic season for the @NHLBruins and their dynamic goaltending duo of Linus Ullmark (@Icebeardude) and @JeremySwayman has earned them the William M. Jennings Trophy! 🏆 #NHLAwards pic.twitter.com/8wEYri8qCn — NHL (@NHL) April 14, 2023







Gros coup dur pour les habitués

Dur constat pour les Caps

Pas de play-offs pour la bande d’Ovi. Pour la première fois depuis 9 saisons, l’équipe de Washington ne verra pas la couleur des séries. Enfin si. Mais derrière un écran ou du plexiglas. Il faut se rendre à l’évidence et le constat fait mal : le niveau n’était pas au rendez-vous. Les victoires jouent les absentes depuis trois semaines si ce n’est un match contre une équipe déjà dans les tréfonds du tableau.

Cependant, même devant les Habs, ils n’ont pas fait le poids et les Canadiens n’en n’ont fait qu’une bouchée (6-2), ce qui mérite d’être souligné compte tenu des résultats catastrophiques de Montréal. Les interviews de vestiaires fait voir notamment la déception de l’équipe qui vit « pour soulever le trophée ».



En conséquence de ce que l’équipe voit comme un échec, elle vient de renvoyer le HeadCoach Peter Laviolette, en poste depuis 3 saisons. Ses stats montaient à 115-78-27. (Une fiche honorable en comparaison du coach des Ducks qui ont mis 4 saisons à se séparer de Dallas Eakins au même poste avec une fiche de 100-147-44)

Pas de Penguins sur la banquise

Rien ne va plus à Pittsburgh, l’équipe rate les séries pour la première fois depuis 16 ans. Par rapport aux Caps, c’est encore une autre limonade. Les membres du club sont assez terrassés et les changements ne se font pas attendre. Les nouvelles sont tombées et les têtes aussi : le président du club, le directeur et le directeur adjoint viennent d’être congédiés.



Sidney Crosby, pilier des Penguins, ne disputera donc pas les séries. Lors du match durant lequel il a passé ce palier, il n’avait pourtant pas la tête à fêter ce nombre. Il se disait au « désespoir » par rapport à la situation de son équipe.







Plus de capitaine à Chicago



Il ne s’y attendait pas, et l’équipe non plus visiblement. Le dernier tour de piste était dur à regarder, même pour ceux qui ne sont pas partisan de l’équipe. On sentait de la lourdeur, beaucoup d’émotion pour un si gros changement. Après Patrick Kane, c’est Jonathan Toews qui prend le départ des Blackhawks de Chicago.

A la tête de l’équipe en tant que capitaine et cela faisait maintenant 9 ans qu’il jouait pour l’équipe rouge. Et on l’a prévu comme ça, sur la route pour Seattle. Visiblement, malgré ce que dit l’équipe sur leur piètre saison et les envies de drafts de l’année prochaine, elle n’encaisse qu’à moitié sa place au classement. Un vent de renouveau doit souffler sur Chicago.







______

Le plus beau but de la semaine



Juuso Parssinen des Predators de Nashville (Vs Minnesota Wild)

Goalie : Filip Gustavsson



Plus on regarde ce but (impossible de ne pas le regarder en boucle) plus il donne de furieuses envie de se rouler par terre. Il est candidat pour le classement des plus beaux buts de la saison.

Et c'est un but gagnant en OT. Et Parssinen est un rookie.











Plus bel arrêt de la semaine



Alex Stalock des Chicago Blackhawks (Vs Vancouver Canucks)

Tireur : Anthony Brauvillier

Pirouette cacahuète...



OMG ALEX STALOCK 🤯 pic.twitter.com/qAGkioQ3Bf — NHL (@NHL) April 7, 2023