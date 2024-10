CLASSEMENT des 10 premiers jours :

New Jersey Devils : 10 points en 7 matchs Calgary Flames : 8 points en 4 matchs (premiers rapportés au nombre de matchs) Dallas Stars : 8 points en 5 matchs New York Rangers : 7 points en 4 matchs, avec un différentiel positif de 11 buts !! Club de Hockey de l’Utah (ex Arizona Coyotes) : 7 points en 5 matchs Pour le moment seuls deux clubs n’ont encore marqué aucun point : le Colorado Avalanche et les Predators de Nashville.

Et on commence la saison avec un GOALIE GOAL !!



Philip Gustavsson à la manœuvre ! Mais que c’est beau de voir un gardien en tête de file pour aller taper dans les gants tendus depuis le banc. Voilà une saison qui commence bien. Le but a été marqué lors de la victoire de l’équipe du Minnesota face aux Blues de Saint-Louis dans la nuit de mardi à mercredi, alors que le Wild était en powerplay après une double faute de Broberg pour crosse haute. Neuf secondes avant la fin du troisième tiers.



Les NOUVEAUX CAPITAINES cette saison

Cette année, toutes les équipes ont leur capitaine. Les petits nouveaux, venant compléter la liste sont : Ducks d’Anaheim : Radko Gudas

Sabres de Buffalo : Rasmus Dahlin

Blackhawks de Chicago : Nick Foligno

Kraken de Seattle : Jordan Eberle

Lightning de Tampa Bay : Victor Hedman

Maple Leafs de Toronto : Auston Matthews

Club de hockey de l’Utah : Clayton Keller Clayton Keller à qui l'on doit d'ailleurs un magnifique but il y a cinq jours contre les Rangers :



I can’t stop watching Clayton Keller’s game winner



pic.twitter.com/Ke0UuTyICD — Calvy J (@CJRealHoops1) October 13, 2024

RILEY SHEAHAN a annoncé sa retraite à 32 ans, après plus de 630 matchs en NHL. Sélectionné en 21e position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010 par les Red Wings de Détroit, il a également joué chez les Penguins de Pittsburgh, avec qui il a soulevé la coupe en 2017, et encore pour les Panthers de la Floride, les Oilers d'Edmonton, les Sabres de Buffalo, et les Kraken de Seattle. Il a même joué une saison à Bienne en LNA.



RETIRED: Former NHL C Riley Sheahan has announced his retirement from professional hockey.#NHL #LGRW #LetsGoPens #TimeToHunt #LetsGoOilers #SabreHood #SeaKraken



(📷: Amy C. Irvin) pic.twitter.com/hJBNw4yTPz — Around The Horn Hockey (@ATHornHockey) October 15, 2024

COLOMBUS BLUE JACKETS



La fin de l’été et la reprise de la présaison a été marquée par le décès soudain et choquant des frères Johnny et Matthew Gaudreau. Comme c’est malheureusement déjà arrivé en 2021 lorsque le jeune gardien Matiss Kivlenieks avait été tué lors d’un incident impliquant des feux d’artifice. Rien à voir avec une mort sur la glace de fait. Cette année, le 29 août 2024, les deux frères Gaudreau ont perdu la vie dans un accident de la route à Oldmans Township, dans le comté de Salem, New Jersey. Alors qu'ils se promenaient à vélo, ils ont été frappés par une voiture conduite par un conducteur ivre. Johnny Gaudreau, âgé de 31 ans, était une vedette des Blue Jackets de Columbus et des Flames de Calgary, ayant joué 11 saisons dans la LNH. Son frère cadet, Matthew, était également joueur à l’étranger. Lors de l’ouverture de la saison des Blue Jackets, une bannière à son nom a été hissée pour un match d’hommage au joueur.

En souvenir, le 16 octobre, lors du match contre les Panthers, le palet a été mis en jeu sans ailier gauche, laissant la place de John vide, et 13 secondes de silence ont été observées, 13 comme le numéro du joueur.



The Blue Jackets came out to take the opening draw with no left winger in honor of Johnny Gaudreau#CBJ pic.twitter.com/spGFHKIkq0 — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) October 15, 2024

NY RANGERS



Le gardien Igor Sheshterkin a refusé une poursuite de contract de huit ans avec les Rangers, contrat qui lui aura valu 11 millions de dollars à l’année soit 88 millions pour 8 ans probablement la meilleure paye pour un gardien de la ligue et ce depuis le début de son histoire (à ce jour c’est Carey Price de Montréal qui détient le record avec 84 millions pour 8 ans). Il faudra attendre le milieu de la saison pour qu’un accord soit trouvé entre le meilleur joueur de l’équipe et la direction de celle-ci.



TAMPA BAY LIGHTNING



Catastrophe naturelle oblige, les clubs de Floride ont vu leurs matchs perturbés avec le passage de l’ouragan Milton qui a frappé les Etats-Unis la semaine dernière. Le match de Tampa contre le club de Caroline a été reporté : un comble pour les éclairs de Tampa Bay de ne pouvoir jouer contre les Ouragans de Caroline… Voilà qui faisait trop d’intempéries d’un coup…



UTAH HC



Pour leur première saison dans la ligue, le club de l’Utah, successeur des Coyotes de l’Arizona aujourd’hui disparu et qui n’a pas encore ni de nom ni de logo, a enregistré sa première victoire lors de son premier match face aux Chicago Blackhawks, en les battant 5 buts à 2. Les pointeurs sont entre autres Dylan Guenther et son double, marquant également le tout premier but de l’histoire de l’équipe, et le capitaine Clayton Keller. Pour le moment, l’équipe nouvelle-née a réussi à battre, après Chicago, les deux équipes de New-York, les Islanders et les Rangers, toutes deux en prolongation. Ce n'est que face aux Devils du New Jersey que l’équipe en bleu et blanc s’est inclinée 0-3.



OTTAWA SENATORS / BOSTON BRUINS



Le club canadien a signé avec le suédois et gardien de but Linus Ullmark. De son côté, son binôme de toujours, Jeremy Swayman, après avoir dans un premier temps demander à partir de Boston, reste finalement à Boston pour encore 8 ans, d’après le contrat qu’il vient de signer avec l’équipe de l’Ours. Linus Ullmark quant à lui devrait donc rester chez les Senators et loin de son meilleur ami dans la vie comme dans les cages, pendant au moins quatre ans.



SEATTLE KRAKEN



Le petit génie du Kraken Joey Daccord va rester à Seattle, pour le plus grand plaisir des fans pour cinq nouvelles années.

Ça, c’était pour la défense. Mais du côté de l’attaque, rien à envier, le Kraken ne se défend pas mal pour l’instant. Les deux attaquants canadiens, Jared McCann et Jordan Erbele nous ont offert un chef-d’œuvre à deux minutes de la fin du 2e tiers. Deux buts en 8 secondes. Deux points chacun, le deuxième but étant marqué par Shane Wright. Le premier but surtout, est d’une rare beauté, rappelant une fois de plus l’importance de la lecture du jeu et de l’innitiative des joueurs qui savent se placer autour de la cage au bon moment. La passe entre McCann et Erbele est merveilleuse. Très joli d’autant plus pour ce dernier, tout nouveau capitaine de l’équipe.



CHICAGO BLACKHAWKS



Et en parlant de laçage de passes autours de la cage, en voilà encore un très bel exemple signé Connor Bedard, Teravainen et bien sûr Foligno qui finit le travail. La preuve en images. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)



OVECHKIN

L’attaquant russe fêté sa 700e assistance il y a deux jours dans la victoire des Washington Caps 6-4 contre les GKnight de Las Vegas. Contrairement à tous les petits nouveaux cette saison à porter le C de capitaine sur la poitrine, il n’est pas inutile de souligner qu’Ovi a été nommé à la tête de son équipe en 2010 et va donc entamer sa 15e année à cette position. C’est également depuis cette année que les équipes de la ligues n’avaient pas eu simultanément toutes un capitaine.