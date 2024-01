Le classement : du nouveau et du canadien ! A un ou deux matchs d’écart, ces premiers rangs jouent vraiment des coudes. Winnipeg Jets, 60 points, 41 matchs joués La surprise que l’on avait moyennement vu venir même si elle était finalement tout à fait prévisible : le club a joué cette nuit contre Chicago pour une huitième victoire consécutive. Une belle revanche d’ailleurs sur le dernier match perdu qui remonte au 20 décembre 2023 et qui était aussi ! contre Chicago. Vancouver Canucks, 59 points, 42 matchs joués Plutôt sur un rythme de croisière, avec des matchs plus régulièrement perdus mais une proportion bien plus grande et tout aussi régulière de victoire. On note aussi que l’attaque de l’équipe est sur une pente graimpante puisque sur le dernier mois, toutes les victoires sont des victoires à plus de 4 buts marqués. Boston Bruins, 57 points, 41 matchs joués Colorado Avalanche, 57 points, 42 matchs joués Florida Panthers, 56 points, 41 matchs joués

Infirmerie : Trevor Zegras : fracture à la cheville, absence de 6 à 8 semaines

Connor Bedard : fracture de la mâchoire, pas de participation aux All Star games début février absence de 6 à 8 semaines

Jeff Skinner : meilleur pointeur des Sabres, blessure haut de corps, révéluation hebdomadaire.

Linus Ullmark : a subi une blessure au bas du corps à 2:40 de la prolongation dans la défaite de 4-3 contre les Coyotes de l’Arizona

Phoenix Copley : Déchirure du ligament croisé, saison terminée

Ovechkin blessé et Bilan de ce début de saison



Tout le monde le connait, il est ce qui fait peur aux gardiens de la ligue comme aux joueurs de champ, d’une puissance hors norme tant dans ses coups de palette que d’épaule. Celui dont on a parlé toute l’année dernière, n’arrêtant pas de marquer, quasiment à chaque match, faisant tomber record après record, "The Great Eight," est une légende vivante.

Et puis cette année… plus rien. Du moins, que 8 buts en 39 matchs alors qu’il en mettait en moyenne plus d’un tous les deux matchs la saison passée. Puisque tout le monde le voyait grimper dangereusement sur la pente du sommet Grestky, placé à 894. Le joueur d’origine moscovite en est 830 et il ne lui reste que deux ans de contrat. Encore 64 à marquer donc entre la fin de cette saison et les deux prochaines. Un record difficile à battre surtout à sa nouvelle cadence.



Les mauvaises langues le voient déjà raccrocher, estimant qu’il est trop vieux (38 ans), d’autres retiennent leur souffle en espérant le voir monter sur la plus haute marche de l’histoire de la ligue. Les Washington Caps prévenaient en tous cas qu’il semblait être sous le coup d’une blessure bas de corps et qu’il ne seraient sûrement pas présent pour le match contre le Kraken d’hier soir. Pronostic raté : il était là et l’équipe lui doit une assist.

#ALLCAPS 1-2. PACIORETTY! GREAT FEED FROM OVI. OVECHKIN KEEPS HIS POINT STREAK pic.twitter.com/fMTZWeEemg — Capitals Replays (@capsreplays) January 12, 2024 Une victoire pour les Sharks + debrief du match



Les Sharks perdent les Sharks perdent… oui mais depuis quand ? Parce qu’à force de le savoir, on perd le compte de défaites. Eh bien, ils en étaient à DOUZE d’affilée. La série était par ailleurs ponctuée de tout un tas de défaites lourdes et humiliante comme le blanchissage des Oilers 5-0 pour leur dernier match de l’année 2023, ou encore le terrible et presque ironique 7-1 contre Toronto il y a deux jours. Sur les 30 matchs joués depuis le début de la saison, seuls 7 sont des victoires.



Cette nuit, ce sont les Habs qui se sont inclinés devant les requins. Malgré le but tardif d’Anderson à la 16e minute du 3e tiers, rien n’y a fait. Les trois buts marqués dans les deux premiers vingts ont garanti à l’équipe en turquoise de l’emporter. La fébrilité des Canadiens était palpable et s’est notamment traduite par des fautes régulière en deuxième partie de match.



Highlights disponibles ici :

Vitesse de pointe



De nombreux joueurs de la NHL sont connus pour leur vitesse. Des noms tels que Connor McDavid, Nathan MacKinnon, et Dylan Larkin reviennent régulièrement parmi les joueurs les plus rapides de la ligue. Cette fois, c’est Owen Tippett qui a atteint la vitesse de pointe la plus rapide cette saison en patinant à 38,96 km/h. Cet exploit a eu lieu en prolongation dans le match Flyers de Philadelphie / Canadiens de Montréal, mercredi.

Owen Tippett's speed burst at the end of OT last night was the fastest speed of any skater so far this season, via NHL Edge. pic.twitter.com/jCCLLNDNoe — Chasin the Puck (@ChasinthePuck) January 11, 2024 Nylander reste où il est



Après avoir fait sensation dans lors des Global Series sur son sol natal en Suède, l’attaquant prolifique de 27 ans vient de signer un contrat de 8 ans avec son équipe actuelle : les Toronto Mapple Leafs, pour la somme de 11.5 millions de dollars. 57 points en 39 matchs, rien que ça ! Le joueur affirme avoir l’intention de gagner la Stanley Cup avec cette équipe et que c’est dans cette optique précise qu’il veut rester dans le club canadien.

Actuellement, le club en bleu est 10e sur les 32 clubs et cumule 50 points. Ses quatre meilleurs pointeurs sont John Tavares, 34 pts, l’incontournable Auston Matthews, 48 points, et Michel Marner 45 points. L’exploit de soulever la coupe serait une première depuis 1967. Mais comme la saison dernière les a vus passer (enfin !) le premier tour des play-offs, disons que petit pas par petit pas… tout est envisageable.



and as always, pablo and banksy going fucking insane... wonder if he'll bring his dogs to the events if he gets chosen....



let's find out. #NHLAllStarVote william nylander pic.twitter.com/CijzO11wFq — randy (@mmirandyy) January 6, 2024

Signé Hoglander et Petersson

Une nouvelle technique : anticipation de son propre rebond pour marquer

Pourquoi les gens qui "save" sont-ils toujours un peu les mêmes ? Marc-André Fleury est un homme heureux peut-être, talentueux au dernier degré c'est certain.

