Classement en haut : Vancouver Cannucks : 64 points, 45 matchs joués. Le différentiel de but est positif : 55 buts marqués de plus que de buts pris. Boston Bruins : 63 points, 44 matchs joués Winnipeg Jets : 62 points, 43 matchs joués Avalanche Colorado : 61 points, 46 matchs joués New York Rangers : 58 points, 44 matchs joués

Classement en bas :



Dernière place : San José Sharks : 24 points, 45 matchs joués

31e : Chicago Blackhawks : 30 points, 46 matchs joués

30e : Anaheim Ducks : 31 points, 44 matchs joués

29e : Ottawa Sénateurs : 32 points, 40 matchs joués

28e : Colombus Blue Jackets : 37 points, 45 matchs joués



Infirmerie encore Jack Eichel, Las Vegas Golden Knights, opéré du genou. 44 points en 42 matchs, c’est un sacré trou que fait le joueur plaçant la barre très haut pour David Jiricek de AHL qui le remplace.

Bredan Smith , New Jersy Devils, blessure bas de corps (cheville).

Jared Spurgeon, Capitaine du Wild, ne rejouera plus de la saison. Son état de santé nécessitait deux opérations successives dont la convalescence ne lui permettra pas de remonter sur la glace avant la saison prochaine.

Un autre ruban noir en orange



Glen Cochrane est décédé à l’âge de 65 ans d’un cancer. Joueur notoire des Flyers, c’est en orange qu’il avait été repêché à la fin des années 70.



Un maillot qui s’envole à San José



Joe Thornton a joué au niveau junior avec les Sault Ste. Marie Greyhounds de la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), et est rapidement remarqué. En 1997, il a été le premier choix du repêchage de la LNH, sélectionné par les Boston Bruins. Il était le jeune prodige de son époque. Avec lui, il y avait du nouveauté. Il avait des idées et il tirait fort. Avec son mètre 93 et ses 100 kg, et son jeu que personne ne pouvait anticiper, beaucoup adoraient jouer contre lui. Il est échangé avec les San Jose Sharks en 2005 et continue à marquer un nombre de point qui le hisse mine de rien à la 13e place dans la liste des plus gros pointeurs de l’histoire de la ligue.

Joe Thornton a également porté les couleurs des Toronto Maple Leafs et des Florida Panthers. Il a été récompensé du Trophée Hart en 2006 en tant que joueur le plus utile à son équipe. Il est donc bien logique que San José fasse monter son maillot dans le ciel de leur arena.

Sa barbe légendaire vous dira forcément quelque chose.



Joe Thornton to have No. 19 retired by Sharks next season ⤵️https://t.co/i5UhWMEzeB — NHL.com (@NHLdotcom) January 17, 2024



ThehockeyNews Un joli retour !



Ce la fait 8 ans qu’il n’a pas joué au hockey mais le revoilà ! Cody Hodgson revient dans le hockey professionnel, en AHL. Coup de projecteur sur ce joueur qui avait pris sa retraite en 2016 après des problèmes de santé rares qui touchent notamment ses muscles. Hodgson a signé un contrat d'essai avec les Admirals de Milwaukee. Sa dernière saisons remonte donc forcément à 2016. Un joli retournement de situation.



Tyler Ennis à la retraite



Un départ qui fait un trou. Né en 1989, Tyler Ennis a débuté sa carrière en NHL en 2009 lorsqu'il a été sélectionné par les Buffalo Sabres lors du repêchage. On l’avait remarqué par sa polyvalence. Dès sa première saison, il marque pas moins de 54 points en 39 matchs. Pendant ses années avec les Sabres, Ennis a soutenu l’équipe en jouant de très nombreux matchs. Ennis a également porté les couleurs de plusieurs équipes de la LNH, dont les Minnesota Wild, les Toronto Maple Leafs, les Edmonton Oilers, et les Ottawa Senators, équipes avec lesquelles il est monté en séries éliminatoire à plusieurs reprises. Après sa carrière outre-Atlantique, il joue un an à Berne et termine sa carrière en Allemagne à Mannheim cette année. 2009 – 2024 : 15 ans de carrière.

Congratulations on your retirement, Tyler Ennis! 💙 pic.twitter.com/ngQgrpjcgp — NHL (@NHL) January 17, 2024

Le kraken à la une



Daccord a le vent en poupe

Entre les Hellbuyck, Hill, et autres Swaymann, il y a un concurrent. Joey Daccord. L’américain de 27 ans fait des étincelles depuis que Grubauer ait déserté les cages suite à une blessure. Certes les Hershey Bears ont battu les Oiseaux de feu du club AHL à la finale de la coupe Calder mais c’est bien Daccord qui a protégé lesdits oiseaux jusqu’au septième match tout de même ! A partir de là, il était aisé de comprendre qu’il méritait sa place dans les cages de la meilleure ligue du monde. Il fleurte ces derniers jours avec les 94% d’arrêt. Voilà un petit gars de plus qui inscrit son nom dans la liste des candidats au Vézina.



Yanni Gourde sur la sellette

Après une mise en échec particulièrement brutale de Mattias Ekholm, Yanni Gourde, attaquant du Kraken a été suspendu pour au moins deux matchs. Les Oilers ont gagné ainsi leur Douzième match d’affilée et le joueur va avoir une discussion avec le département de la sécurité des joueurs a annoncé la NHL.



La vidéo du coup :

yanni gourde’s night is done for this hit on mattias ekholm. pic.twitter.com/Q4VPgH45rq — zach (@zjlaing) January 19, 2024

Sortez-moi de là !



Elvis Merzlikins, excellent gardien letton, a demandé son départ des Colombus Blue Jackets, mettant en cause son temps de jeu trop faible. Avis aux amateurs. A moins que le ballotage de son binôme de cage ne fasse augmenter son temps dans les filets et le satisfasse.

Les pépites :



Cette somptuosité signé Monsieur Saros. Et mention toute spéciale pour la défense.







Ce genre de but pour lesquels on se lève : Tippett a encore frappé ... et du revers ! Une beauté.



