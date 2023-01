D'abord, quoi de mieux que de commencer par un exploit, dans cette saison de NHL particulièrement haute en couleurs et en records, surtout au vu des crus précédents : D'abord, quoi de mieux que de commencer par un exploit, dans cette saison de NHL particulièrement haute en couleurs et en records, surtout au vu des crus précédents :













L’exploit de Boston



Information toute simple. Les Bruins sont le premier club de l’histoire de la ligue à atteindre les 80 points si rapidement. 47 matchs ont suffit. (Le précédent record était détenu par les Flyers en 49 matchs avant les années 80).

Ceci-dit, après six matchs victorieux depuis s’être inclinés contre le Kraken, les Bruins ont laissé Tampa l’emporter hier (le 27/01)









Le classement est donc le suivant - Seuls le nombre de points change. Dans les rangs par contre, aucun changement... Boston Bruins : 80 pts Carolina Hurricanes : 68 pts Toronto Maple Leafs : 68 pts New Jersey Devils : 66 pts Dallas Stars : 65 pts Tampa Bay Lightning : 63 pts Winnipeg Jets : 63 pts Seattle Kraken : 61 pts



Mais encore...





Nouvelle tête chez les Canucks



Les Canucks ont connu un mois de janviers vraiment difficile. 10 défaites pour trois victoires dont une en prolongation : voilà qui ne fait énormément de points… Jusque là, c’était Bruce Boudreau, qui occupait la place de coach et l’équipe était au plus bas avec une liste de tristes records : l’équipe la plus pénalisée, le deuxième plus grand nombre de buts accordés, des matchs à plus de cinq buts accordés ou plus à 20 reprises et autres joyeusetés.

C’est désormais Richard Tocchet qui s’occuper de l’équipe. Son but est désormais de préserver ses joueurs des agressions de médias sociaux qui sont tous sauf tendres avec les équipes en difficulté, ce qui a tendance à faire plonger le moral des troupes. L’effectif a d’ailleurs réagi très positivement au changement d’entraîneur.



La victoire 5-2 contre Chicago annonçait du mieux mais face au Kraken, les Canucks se sont largement inclinés 1 à 6.















Lamorellio se sacrifie pour les Islanders



« C’est ma faute, totalement ma faute » confesse-t-il au quotidien matinal de New York (Amny), il ajoute qu’il comprend la colère et la frustration des fans de l’équipe. Sur 13 matchs depuis la nouvelle année, l’équipe ne compte que 2 victoires. Pourtant, le coach ne perd pas espoir de voir son équipe qualifiée pour les éliminatoires.

Pour le moment l’équipe de NY comptabilise 51 points. Pour cela, il compte largement sur les échanges de joueurs qui ont lieu en ce moment.



Le marché aux joueurs



La date limite est le 3 mars : il reste donc un peu plus d’un mois.



Pour rappel, cet épisode qui intervient une fois en saison morte et une fois au cours de la saison régulière, permet aux équipes de changer certains membres de leurs effectifs pour des bénéfices souvent à court terme, l’objectif étant toujours de se qualifier pour les éliminatoires.

On parle de reconstruction quand une équipe accepte de céder certains bons voire très bons joueurs, à son propre détriment immédiat mais avec contre des facilités d’acquisition de recrues encore meilleures plus tard (comme le repêchage de fin de saison).



Comme avec ledit repêchage, cette année voit de très gros poissons être mis à l’étalage (comprenez à disposition pour des contrats avec d’autres équipes). De fait, il y a de quoi attiser les stratèges à la tête des clubs qui veulent reformer des équipes percutantes. De plus, les recrues proposées sont cette année beaucoup des attaquants, ce qui fait rêver nombre d’équipes en cruel manque de points.



Le raté le plus rageant de la semaine



Igor Shestyorkin des New York Rangers (vs. Montéreal Canadians)



Cage vide en fin de jeu. Il a le palet pour la relance. C’est l’opportunité de rêve pour le gardien de marquer un but, qui serait de fait le premier point de sa carrière. C’est la deuxième de sa carrière. L’année dernière à la même période, la même occasion s’était présentée contre les Sénators d’Ottawa. Et il l’avait manquée. De très peu. Le palet avait frôlé le poteau droit mais ce n’était pas dedans.



Cette fois non plus. Exactement la même configuration. Exactement le même résultat. On a senti la frustration à son plus haut degré sous le casque.



Ici, extrait vidéo du premier palet manqué :



Le plus beau but de la semaine



Andrei Kuzmenko des Vancouver Canucks (vs Chicago Blackhawks) le 25/01



A l’assist : Mikheyev / Pettersson



Goalie : Petr Mrazek



A l’image, ça va vite et c’est brouillon. Au grand ralenti, c’est rapide et précis. Alors que les deux assistants font le forcing devant la cage, le palet bute une première fois sur les bottes du gardien et rebondit. C’est là qu’intervient Kuzmenko arrivé par derrière et sur le côté qui enrobe le palet dans sa palet et le lève pour qu’il passe sur le flanc du gardien. Et cette fois-ci, c’est la bonne.



Le joueur aurait pu ne pas avoir de club à la prochaine saison mais le brillant attaquant des Canucks n’a pas refusé l’offre du club. Il a donc signé un contrat pour deux ans de plus au sein de l’équipe pour un total de 11 millions de dollars.

















Le plus bel arrêt de la semaine



Marc-André Fleury du Minnesota Wild (Lightning Tampa Bay) le 25/01



Pourtant, la défense très loin de la cage, ce n’était pas son fort… (Voir Article semaine dernière sur ce même sujet) Mais là ! C’est magnifique. Et violent. Mais magnifique.



