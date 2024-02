Classement

Florida Panthers and Dallas Stars : 66 points et 49 matchs joués

Canucks de Vancouver and Boston Bruins : 71 points et 49 matchs joués

L’affaire a fait grand-bruit et c’est loin d’être sous le meilleur jour que certains joueurs de l’équipe canadienne des mondiaux juniors de 2018 ont présenté leur sport au monde. Retours rapides sur le pourquoi du comment. L’affaire est déjà sous les regards de la police de Londres depuis 2022 mais c’est cette semaine qu’à éclaté cette affaire au grand jour. L’agression sexuelle d’une femme après un gala de charité est la cause de la mise en cause des joueurs, évoluant désormais dans des équipes de NHL. Même si la police n’a pas officiellement donné les noms des concernés, les noms concernés sont ceux de Carter Hart, Dillon Dube, Cal Foote et Michael McLeod, ainsi que l’ailier Alex Formenton. Ils ont tous à se présenter à la police dans un délais retreint et se sont immédiatement vus attribuer un « congé indéfini » par leurs équipes.

C’est un décès brutal qui fait peine à la ville de Boston. L’ancien gardien de but qui avait pendant 47 matchs gardé les filets des Bruins est mort à l’âge de 53 ans sans que la cause de sa mort ne soit rendue publique.On pouvait le voir sur la glace notamment de 1994 à 1996. Il est connu pour son record (qui tient toujours !) de blanchissage durant 375 : 01 minutes (soit plus de 6 matchs d’affilée) au sein de la NCAA, l’association sportive des universités américaines, association dans laquelle il a terminé sa carrière.

The Boston Bruins are deeply saddened by the passing of former goalie Blaine Lacher. We send our thoughts and condolences to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/0Ua0HwLprP

Sean Monahan (En haut) : passe des Canadiens de Montréal au Jets de Winnipeg, après deux ans à Montréal (et précédemment 9 ans à Calgary). Auteur pour ce début de saison de 35 points en 49 matchs (13 buts, 22 assists)Elias Lindholm (En bas) : passe des Vancouvers Canucks et leur vent en poupe aux déjà cités Flames de Calgary où il entamait sa 6saisons (avant Calgary, il avait passé 5 saisons chez les Carolina Hurricanes.) Il cumule pour ce début de saison un total de 32 points pour 49 matchs, répartis en 9 buts et 23 assists.

Le match des étoiles en récap !

D’abord : une nouvelle importante, il n’y aura pas de All-Star Games l’année prochaine en raison de plusieurs changements et bifurcations dans la ligue.

L’idée est de faire jouer le joueurs de la NHL, censés être parmi les meilleurs du monde, dans des compétitions internationales, afin de les faire affronter des joueurs de leur trempe venus d’ailleurs. Problème : vu le calendrier de la NHL, impossible de faire sortir les protégés de l’Amérique des glaces Nord-Américaines. C’est désormais problème réglé.



L’année prochaine, la NHL organisera le Tournoi des Quatre Nations selon le schéma suivant, expliqué sur le site officiel de la Ligue en ces termes « Chaque équipe sera composée de 23 joueurs de la LNH (20 patineurs, trois gardiens) sélectionnés par chacune des associations nationales : Hockey Canada, l’Association finlandaise de hockey sur glace, l’Association suédoise de hockey sur glace et USA Hockey. Les joueurs devront posséder un contrat de la LNH pour la saison 2024-25 et faire partie d’une formation de la LNH en date du 2 décembre 2024. Les dates pour l’annonce de toutes les formations seront déterminées par la LNH et l’AJLNH. Toutes les associations nationales des pays participants devront d’abord annoncer leurs six premiers joueurs au cours de l’été, puis le reste de leur formation plus tard dans l’année. […] Chaque équipe va disputer trois matchs lors d’un tour préliminaire au format traditionnel, selon le système de points suivant : trois points pour une victoire en temps réglementaire, deux points pour une victoire en prolongation/tirs de barrage, un point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage, et aucun point pour une défaite en temps réglementaire. Les deux équipes avec la meilleure fiche lors du tour préliminaire vont s’affronter dans une finale d’une seule partie. Le format de la prolongation pour les matchs du tour préliminaire sera une période de 10 minutes à 3-contre-3 où le premier but mettra fin au match, suivie d’une séance de tirs de barrage à trois joueurs par équipe. Pour la finale, des périodes de 20 minutes à 5-contre-5 seront disputées jusqu’à ce qu’une équipe marque.»

L’idée est que cette compétition serve de tremplin à une nouvelle dynamique internationale, en jouant par exemple aux JO de 2026 et aux Coupes du Monde.



Mais qu’en est-il des All-Stars de cette année ?