On ne change que rarement une équipe qui gagne et avant toute chose : l'habituel classement .



Un peu de changement avec des nouveaux clubs aux 7e et 8e places. New York Rangers et Las Vegas Golden Knights font leur apparition sur ce (grand) podium. Il est à noter toutefois que la pause dans les matchs de championnats y est pour quelque chose. Les matchs n’ont repris que mercredi 8, ce qui n’a pas laissé le temps à toutes les équipes de remettre un pied sur la glace.

De la même façon, beaucoup d’équipes sont à égalité et n’attendent plus qu’un match pour monter encore.



Boston est toujours devant même si leur avance diminue quelque peu. Leur différentiel de buts marqués /alloués est positif de 81 points.



De l’autre côté, les Ducks d’Anaheim ont pour l’instant pris 80 buts de plus que ceux qu’ils ont marqué. Ce ne sont pourtant pas les derniers, cette place revenant à Colombus.

Boston Bruins : 83 pts Carolina Hurricanes : 76 pts New Jersey Devils : 72 pts Toronto Maple Leafs : 72 pts Dallas Stars : 70 pts Tampa Bay Lightning : 68 pts New York Rangers : 68 pts Las Vegas Golden Knights : 66 pts

























L’infirmerie affiche complet





























McDavid va un peu trop vite pour nous



Ovi lui-même dit qu’il est « sur une autre planète ». Il approche des 100 points en cette moitié de saison (94) et vise vaguement le record de Lemieux (Pittsburgh, 90s) à 161 points. Malgré tout ce sont les résultats de l’équipe qui l’intéressent. Ce serait absolument historique.









Vladimir Tarasenko passe à l'ennemi (ou pas)



La vedette de St-Louis a été échangée et fait partie désormais de l’équipe de Rangers de NY. Il est extrêmement étrange de le voir changer de couleurs même si l’attaquant ne semble pas souffrir de l’événement puis qu’il marque dès le match d’hier au Madison Square Garden contre le Kraken de Seattle. Il a retrouvé dans l’équipe d’autres joueurs russes avec qui il partage des souvenirs de mondiaux juniors (en l’occurrence Panarin). De plus la patinoire entière a scandé son nom, un souvenir fou, aux dires du joueur. Après 11 années à St-Louis, la transition ne s’annonce pas si difficile pour Tarasenko.









Le week-end des étoiles en bref et en vidéo



Quelques infos de départ :



Les prochains NHL All Star Games auront lieu en 2024 à Toronto, sur le territoire des Maple Leafs.



Puisque l’événement est censé rassembler tous les plus talentueux joueurs de hockey nord-américains, des joueuses professionnelles sont également invitées lors des concours d’habiletés au même titre que les hommes. C’était le cas par exemple de Sarah Nurse, Emily Clarke, Rebecca Johnston, Hilary Knight et Alex Carpenter. Depuis 2018, les femmes sont invitées à la compétition pour quelque fois faire des étincelles. En 2018, Coyne-Schofield avait volé la vedette en faisant deuxième après McDavid en vitesse de patinage.

Cette année, Sarah Nurse a marqué contre Igor Shetyorkin. Douceur et précision. Le gardien n'y a vu que du feu. Efficacité radicale.





I. Le match des étoiles

Selon les dévisions suivantes :











DF Centrale 6, Pacifique 4

DF Atlantique 10, Métropolitaine 6

Finale : Atlantique 7, Centrale 5



















II. Le concours d'habiletés



Sept épreuves :



Splash Shot : sur un terrain préparé, sur une plage. Un tireur doit atteindre des cibles avec des tirs de palets. S’il atteint toutes les cibles, il fait automatiquement tomber son binôme, assis au-dessus d’un grand bac d’eau, dedans.

Gagnants: Mikko Rantanen-Cale Makar (Colorado Avalanche)









Pitch and puck : Ni plus ni moins qu’un mélange plus ou moins savant de hockey et de golf puisque nombre de joueurs de hockey jouent aussi golf sur le temps libre.

Gagnant: Nick Suzuki (Montreal Canadians)













Tendy Tandem : Deux gardiens. Un qui tire et un autre qui arrête des tirs. 2 ou 3 points selon la précision du tir. Les points cumulés déterminent le gagnant.

Gagnants: Connor Hellebuyck-Juuse Saros (Winnipeg Jets et Nashville Preds)











Course de vitesse

Gagnant: Andreï Svechnikov (Carolina Canes)











Concours du tir le plus puissant : Vitesse du palet mesurée par capteur

Gagnant: Elias Pettersson (Vancouver Canucks)









Défi d’échappées : Ovechkin et Crosby, duo de choc comme on pouvait s’en douter !





Concours de précision : cibles à atteindre et à briser aux quatre coins d’une cage traditionnelle

Gagnant: Brock Nelson (NY Islanders)