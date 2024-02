Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL NHL - 17e semaine Le hockey version violente entre blessures et coups illégaux. Mais pour compenser, un peu de Marc-André Fleury, pour la gentillesse et la bonne humeur. US/Canada, Hockey Hebdo Roxane le 10/02/2024 à 13:57 Tweeter Classement : les clubs jouent des coudes Vancouver Canucks et Boston Bruins 73 points et 51 matchs joués partout. Ce sont tout de même les Canucks de Vancouver qui mènent le classement avec 34 victoire contre 32 pour les Bruins. Il était donc normal que le duel Bruins Canucks qui a eu lieu le 9 février soit attendue de pied ferme par les fans des deux équipes. Plus de 17 800 personnes étaient présentes.

Malheureusement pour les Canucks, il y avait de quoi rentrer dépiter. L’ours s’est léché les babines après ce duel au sommet. Ullmark dans les cages, ces dernières sont restées verrouillées par le Suèdois jusqu’à la dernière minute. C’était un match agressif, un match comme savent en produire les Bruins et qui leur vaut d’ailleurs d’être détestés (ou adorés) par bon nombre de fans. Le capitaine Brad Marchand a ouvert la marque avant de partir en prison après une mise en échec douteuse. Pastrnak, auteur de deux assist est lui aussi parti derrière le plexi pour croche pied. De l’autre côté, les canadiens n’étaient pas en reste. Un match tout en tensions.









En 2e au classement : NY Rangers, à nouveau remontés après êtres tombés bien bas, 69 points en 52 matchs

3e : Florida Panthers et Dallas Stars, 68 points en 51 matchs

4e : Avalanche Colorado et LV Golden Knights, 68 points également mais en 52 matchs

5e : Winnipeg Jets, 65 points en 49 matchs.



Blessure impressionnante sur joueur impressionnant



Mikhaïl Sergachev, le joueur de 25 ans est parti sur une civière alors qu’il effectuait son retour en match après une longue période d’absence, plus d’un mois, justement pour une blessure en bas de corps. Contre les Rangers de NY, la chute du joueur a pétrifié tout le monde. C’est désormais mentalement que le joueur de Tampa Bay devra se montrer fort, lui qui distribue les assists comme des petits pains. Celui qui est toujours là où il faut, au moment où il faut pour une passe décisive. Tombé de 67 points la saison passé à 19 pour l’actuelle, il désespère de pouvoir jouer.











Dirty Hits :



Mason Marchment a reçu une amende de 5000 $, soit le maximum autorisé dans la ligue, pour obstruction de Jake McCabe, (Toronto).



En images :







Brenden Dillon (Winnipeg) a été suspendu trois matchs, sans salaire, pour une mise en échec portée à la tête Noel Acciari (Penguins) sur la glace de Pittsburgh. Loin d’une amende de 5000 $, le jeu sans salaire équivaut pour lui à une perte de plus de 60 000 $.







Hommage à M.A. Fleury



Après des années creuses, notamment sur la fin de ses quatre années à Las Vegas, puis pendant son très court séjour à Chicago, l’ex-légende des Penguins est aujourd’hui dans une bonne dynamique devant la cage du Wild. On rappelle le joli concours de circonstance le jour où il a battu le record de Patrick Roy en gagnant un match pour la 552e fois, le tout en blanchissant contre les NY Islanders ! Dans la nuit du 10/02, tous lui ont rendu hommage alors qu’il venait de signer encore une victoire face à son ancien club : les Penguins. Maillots Fleury portés par l’équipe à l’entrainement, crosse en argent, témoignage d’affection divers… Le sourire légendaire du gardien n’a pas faibli de la soirée.







Des infos sur les prochaines compétitions : La classique hivernale 2025 La classique hivernale 2025 aura lieu à Chicago, au stade Wringley Field, transformé en patinoire bien sûr, pour l’occasion. Elle opposera les Blackhawks aux Blues de Saint-Louis. Les jeux olympiques d’hiver 2026 et 2030 Cela ne fait que deux fois que les joueurs de NHL les manquent mais… forcément, cela fait aussi plus de 10 ans, c’est-à-dire depuis Sochi en 2014, que l’on a pas vu un patin de la plus célèbre ligue du monde sur la glace des jeux olympique. En 2018 et 2022, la décision avait été prise de ne pas perturber le calendrier du championnat en envoyant des joueurs en Corée du Sud notamment. Ce sera une époque révoquée dès les prochains jeux en 2026 à Milan Cortina, dans les Alpes italiennes.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo