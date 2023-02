Aperçu du classement

Boston Bruins : 87 pts Carolina Hurricanes : 80 pts New Jersey Devils : 75 pts Toronto Maple Leafs : 74 pts New York Rangers : 74 pts Tampa Bay Lightning : 73 pts Dallas Stars : 72 pts Las Vegas Golden Knights : 70 pts

Toujours les mêmes au sommet, bien que Dallas ait perdu deux places au classement. Non pas que le club à l’étoile ait démérité mais les hasards des nombres de matchs joués et des victoires des uns et des autres fait fluctuer la liste. Pas de surprises pour ce qui est des deux premiers en tous cas. Il y a des choses qui ne changent pas…



Liquidation totale à Saint-Louis

Après le départ de Vladimir Tarasenko pour New York la semaine dernière, c’est le tour d’O’Reilly, centre canadien, de partir pour un autre club. En relative difficulté cette saison, l’équipe cumule à ce jour 55 points pour 54 matchs et encaisse une vingtaine de buts de plus que de buts marqués. Pour échanger ainsi leur capitaine depuis trois saisons, la volonté de restructurer l’effectif est manifeste.

Le joueur portera désormais les couleurs de Toronto en compagnie de Noel Acciari, attaquant américain auteur de 10 buts et 8 assists cette saison, lui aussi échangé dans le lot. En compensation, les Blues reçoivent Mikhail Abramov (qui monte des Toronto Marlies) & Adam Gaudette (de la même équipe 34 points en 40 matchs) ainsi que des choix lors du repêchage de 2024. L’équipe vise donc un avantage à long terme.

Vieille gloire et sang neuf à Ottawa

C’est toujours un moment émouvant de voir s’élever au-dessus de la glace l’étendard d’un numéro qu’on ne pourra plus regarder qu’en levant la tête. Chris Neil, qui jouait au numéro 25 a été honoré le week-end dernier sur la glace de sa ville, après plus de 15 ans aux côtés de l’équipe (2001-2017). Spécialiste de la mise en échec, son équipe pouvait compter sur lui pour prendre à son compte les pénalités qui suivaient ses actions parfois un peu musclées. Il a ainsi cumulé plus de 2500 minutes de pénalité en carrière soit environ 42 heures… Pour une fois, le fait de retirer son numéro n’a suscité aucun débat au sein de la ligue.



___

Sur la glace cette fois, la semaine a vu l’arrivée fracassante de Kevin Mandolese, jeune gardien de 22 ans, au numéro 70. Mardi soir, alors que les Sénateurs étaient aux prises avec les Islanders, le gardien a arrêté 46 tirs. Déjà un joli score pour tout gardien de NHL ! sauf qu’il s’agit là d’un gardien rappelé en urgence de l’ECHL (Ligue de Hockey de la Côte Est). Certes, les managers de l’équipe avaient un œil sur lui mais aux dires de ces derniers, il avait besoin de maturer un peu dans une ligue qui lui permettait de se faire la main durant ses jeunes années.

Congrats to Kevin Mandolese, who made his NHL debut for Ottawa on Tuesday night, earning a 3-2 shootout win over the New York Islanders.https://t.co/9SD192asXY pic.twitter.com/3Jo6vTlN5f — Tommy Daniels (@tommydaniels99) February 15, 2023

C’était sans compter l’absence de Cam Talbot et d’Anton Forsberg. Une fois ces deux piliers sur le flanc, Ottawa n’allait pas laisser ses cages vides. Mandolese a donc fait son entrée dans la cour des grands. Ce qui ressort est clairement le calme olympien du jeune canadien, qui prend le temps de jouer, de lire le jeu et ne cède pas facilement à des mouvements paniqués.



Cette confiance est justement ce qui manque souvent à des jeunes recrues, de champ comme dans les cages, lors de remontées au plus haut niveau. Certains connaissent le retour de flamme d’un niveau de jeu trop élevé brutal, ce qui peut endommager largement le mental. Et comme un sport se joue autant dans la tête qu’avec le corps…



Mandolese a ainsi été repéré, par Ottawa comme par le reste de la Ligue et alors qu’il s’apprête à devenir joueur autonome à la fin de la saison, il pourrait bien signer un contrat avantageux plus tôt que prévu.

_____

Le plus beau but de la semaine

David Pastrnak des Boston Bruins (Vs Dallas Stars ) le 15/02

Goalie : Jake Oettinger



Parce que le hockey est un jeu collectif, passer est souvent synonyme d'avantage, quand garder le palet rime avec une baisse de l'esthétique des mouvements, des risques pris inutilement et une perte de temps.



Ici McAvoy arrive du fond de glace, passe au Pastrnak qui repasse à McAvoy superbement bien placé. Dans l'intervalle pendant lequel tout Dallas regardait le palet filer à droite du poteau, Pastrnak se rapprochait de la cage pour réceptionner une nouvelle passe et il n'y avait plus qu'à pousser pour que ce ça rentre.

Et en overtime, s'il vous plait !

_____

Le plus bel arrête de la semaine

Filip Gustavsson du Minnesota Wild (Vs Dallas Stars) le 09/02

Tireur : Wyatt Johnston



Le gardien compense ici un mauvais appui sur sa lame gauche par un mouvement de bras. Le coude de la crosse sauve la cage in extremis. Le portier sait où est le tireur et où il va se trouver la seconde d'après. L'anticipation fait ce que la jambe de peux pas toujours faire.