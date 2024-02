Classement Vancouver Canucks, 80 points, 56 matchs Florida Panthers, 76 points, 55 matchs Boston Bruins et Dallas Stars, 75 points, 55 matchs Le capitaine de l’équipe de Bruins, Brad Marchand, a joué son millième match sous le drapeau jaune et noir et Boston. Celui qu’on surnomme « Le Rat », déstabilisant par la provocation, agressif parfois mais avec des mains en or, a commencé sa carrière dans la LNH avec les Bruins de Boston en 2009. Depuis, il n’a pas quitté le club et a donc fêté son record mardi soir, lors du match contre le Lightning de Tampa Bay, qui a d’ailleurs gagné mais de peu, après des tirs au but.



Après ce bel avancement, le joueur est néanmoins sur le fil pour une potentielle suspension après un incident survenu samedi soir contre les LA Kings. Un coup de coude donné par l’attaquant de Boston à la tête d’Arvidsson fait débat. Etait-il intentionnel ? Sur le moment, il n’y a pas eu de pénalité mais l’action est toujours en cours d’expertise.



Le moment en question :





4. New York Rangers, 73 points, 54 matchs

5. Winipeg Jets, 71 points, 52 matchs



Jagr s’envole



Le numéro 68 du joueur tchèque a été retiré cette nuit et plus personne ne pourra désormais le porter chez les Penguins de Pittsburgh. C’est en effet avec cette équipe qui l’avait repêché au premier tour que la légende a gagné deux coupes Stanley de suite en 1991 et 1992. Il a plus tard également porté les couleurs des es Washington Capitals, les New York Rangers, les Philadelphia Flyers et les Boston Bruins. Cinq trophées Art Ross (meilleur pointeur), médaille d’or aux JO de 1998, il a également remporté les mondiaux en 2005. C’est désormais l’un des rares à cumuler les trois récompenses les plus honorifiques du Hockey sur glace. L’hommage était joli, Jagr est arrivé en costume, petite chemise, petit costume, et a fini par sauter sur la glace avec ses patins pour l’échauffement contre les LA Kings.





Tout l’effectif en jaune et noir portait un maillot avec son nom dans le dos. Certains joueurs avaient même la perruque reproduisant la fameuse coupe emblématique du joueur. Ce fut malheureusement une défaite pour les Penguins. Mais pas de beaucoup. 1-2 pour LA.





Joey Daccord, l’homme du match à tous les matchs



Il est en train de monter. La définition même de l’étoile montante. Le gardien du Seattle Kraken, 27 ans, originaire de Boston a laissé derrière lui les Bruins lors du match il y a trois jours. 4-1 seulement. Impossible pour Boston de surmonter ce mur. Et pour dire, l’ex de Coachella a en ce moment même un pourcentage de save de 92.28, soit un des meilleurs de la ligue.



Encore un peu de temps pour Alexandre le Grand



Le joueur russe, Alexandre Ovechkin, qui est désormais le deuxième sur le podium des meilleurs pointeurs de l’histoire de la ligue, a tout de même 37 ans. Il lui reste 58 buts avant de battre Wayne Gretsky. Y arrivera-t-il ? La question est bien évidemment sur toutes les lèvres. Reste à savoir si les deux saisons qui lui restent seront assez longue pour lui permettre de marquer autant. Depuis le début de la saison, il a marqué seulement un peu moins d’une quinzaine de buts. L’attaquant russe a annoncé qu’il ne souhaitait pas de nouveau contrat et qu’il pensait prendre sa retraite à la fin de celui qu’il a entamé avec les Washington Caps. Cela-dit : ledit contrat se termine en 2026. De quoi voir venir. Actuellement 22e dans le classement, le Kraken affiche pourtant un déficit de buts de seulement 6, soit nettement plus faible que les autres clubs dans la même tranche.

JUST 60 GOALS SHY OF THE ALL-TIME GOALS RECORD 👀



That's now 834 and counting for Alex Ovechkin! pic.twitter.com/A1EYntHj1b — NHL (@NHL) February 10, 2024

L’annonce des Global Séries de cette année, avec petite nouveauté



Deux localisations pour quatre clubs. Cette année mais la saison prochaine, forcément, nous aurons en Europe Florida Panthers Vs Dallas Stars à Tempere en Finlande, l’occasion pour le capitaine des Panthers, Barkov, de retrouver sa terre natale. Nouvelle tradition, il y a deux endroits, deux séries extérieures de la NHL. Les Buffalo Sabres affronteront les New Jersey Devils à Prague également.



Infirmerie



Blake Wheeler, attaquant de 37 ans (21 points cette saison) vient de mettre un terme à sa saison régulière chez les Rangers, après une mise en échec le long de la bande par Jayden Struble. Impossible de sortir de la glace sans aide, l’attaquant est donc blessé bas de corps. Auteur de plus de 940 points dans sa carrière, les Rangers perdent un atout de poids. Il n’est cependant pas impossible qu’il reviennent pour les playoffs.

Blake Wheeler with an apparent Knee/Leg injury. Looked similar to the Sergachev injury vs NYR. Prayers to Wheeler🙏🏼 pic.twitter.com/Eza9pcd4f8 — Matt NYR (@Zibanejesus) February 16, 2024 Sale coup



… De la part de Morgan Reilly, (Toronto ML) à l’endroit de Ridly Grieg (Ottawa S). Le joueur est suspendu 5 matchs pour son coup de crosse alors qu’il y avait un but en cage vide en jeu.

Morgan Reilly gets 5 while Mark Scheifele gets 4 for Assault https://t.co/IvHOjCXB8Y pic.twitter.com/2foQDCJOPV — KD’s First Burner Account 🇸🇩 (@R3vampDev) February 13, 2024

Table Rase chez les Blue Jackets



L’ancien joueur finlandais Jarmo Kekalainen perd son poste de GM chez les Blue Jackets. Pas de remplaçant en vue pour le moment. Cela faisait onze ans qu’il était à la tête de l’équipe.

Le club est actuellement 29e sur 32 avec un déficit de 40 buts.



Binnington et son Highstick



Sur Evangelista, de Nashville. Ce n’est pas souvent qu’un gardien écope d’une telle sanction et pour cette faute mais c’est un fait et Jordan Binnigton devra payer 5000 $ pour le fond d’urgence des joueurs.

L’incident en images :

I still can’t believe Binnington got fined for a player skating into his stick pic.twitter.com/oKw4Q5jHue — Blues Buzz (@bluesbuzzblog) February 19, 2024

Les pépites :



Hat Trick d’Auston Matthews

AUSTON MATTHEWS HAT TRICK!!! 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/tjkuGkJVvk — NHL (@NHL) February 18, 2024

Marc-André Fleury en voyage

Voir cette publication sur Instagram

CE BUT de Neighbours, les yeux ailleurs, le talent dans la cage, un déllice à voir Voir cette publication sur Instagram