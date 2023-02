Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL - National Hockey League NHL - 19e semaine Punitions, transferts et du grand Sorokin ! , Hockey Hebdo Roxane le 25/02/2023 à 15:50 Tweeter







Les punis de la semaine



Match comme on aimerait en voir souvent, entre deux équipes rivales cette saison, Kraken vs Bruins. Une fois c’est Seattle qui avait mis fin à une série de victoires impressionnante de Boston en blanchissant magistralement à la surprise de tous ; la fois d’après c’est l’équipe à l’Ours qui avait humilié les profondeurs. Ce petit jeu dure depuis quelques semaines maintenant.



Il y a deux jours, cette fameuse rencontre entre les deux a été le symbole de cet affrontement. Les deux équipes avaient mis en même temps leur deuxième gardien sur la glace le temps du match et les deux cages étaient à niveau égal. Aucune des deux équipes ne semblait prête à mourir. Toute la partie qui s’est soldée à onze buts marqués tout de même, n’a été qu’un coude à coude. Un but d’un côté, un but de l’autre. On partait tout droit aux prolongations quand Debrusk a assené le coup de grâce à la vingtième minute du dernier tiers.



Dans cette ambiance ultra tendue, les pénalités pleuvaient presque autant que les buts. Brad Marchand, que l’on connait pour son caractère trempé et ses réactions vives en a fait les frais, au sens figuré comme au sens propre. Il doit désormais s’acquitter d’une amende de 5000 $ qui sera versé au fond d’urgence des joueurs.



A quasiment cinq minutes de la sonnerie finale, l’attaquant des Bruins a fait trébucher dangereusement Oliver Bjorkstrand, un autre attaquant, en accrochant son talon. S’en est suivi un combat collectif.

Ce numéro 63… Une carrière à Boston… Fidèle à lui-même…













A Tampa Bay , un peu de grabuge aussi. Mais cette fois-ci l’incident coute plus cher à son auteur : une suspension de 2 matchs, sans salaire, pour une perte de plus de 30 000 dollars. Erik Cernak, défenseur au lightning s’est également emporté en toute fin de match contre les Sabres. Il a violemment heurté le capitaine de l’équipe, Kyle Okposo, si violemment d’ailleurs que les 100 kg du joueur américain ont tournoyé avant de mordre la glace.



Cernak est arrivé par l’avant, donnant lieu à un véritable choc frontal et envoyant par là son coude dans la mâchoire de son adversaire. C’est pour ce geste qu’il sera retiré de l’effectif les deux prochains matchs.















Cale Makar et le danger des commotions



L’attaquant a ressenti, plus de deux semaines après un choc reçu à Pittsburgh, les symptômes d’une commotions cérébrale, alors même qu’il continuait à jouer. Il avait seulement manqué deux matchs après avoir été touché à la tête par Jeff Carter alors qu’il était en train de défendre sa cage.



Sachant que les symptômes même tardifs de commotion sont des troubles de la vision et entre bien d’autres, des pertes de conscience passagères, il ne s’agit pas d’en être victime sur la glace. De plus, de telles séquelles sont à surveiller.















Des scores déroutants…



Equipe de haut de classement contre équipe qui fait une saison catastrophique, équipe en reconstruction contre équipe rôdée… Les pronostiques sont souvent faciles à faire. Pourtant… Cette semaine, quelques scores finaux sont venus faire mentir ce à quoi on s’attendait. Petit florilège :



Washigton Caps (22e) VS Chicago Blackhawkcs (30e) : 2-4



Dallas Stars (9e) VS Chicago : 3-4



New Jersey Devils (3e) VS Montréal Canadiens (26e) : 2 – 5



Seattle Kraken (12e) VS San Jose Sharks (29e) : 0 – 4



Dallas Stars (9e) VS Colombus BJs (derniers) : 1 - 4











Les échanges de cette semaine



(Le tableau ne prend en compte que les échanges de joueurs et ne mentionne pas les places acquises aux tours de repêchage.)



__________ Plus beau but de la semaine



Seth Jarvis des Carolina Hurricanes (vs Montreal Canadiens) le 17/02



Goalie : Samuel Montembeault



Aaaahhh… le charme des palets montés…













Plus bel arrêt de la semaine



Ilya Sorokin des NY Islanders (vs Pittsburgh Penguins) le 18/02



En fait, il y a deux arrêts à noter. Deux qui coupent le souffle autant l’un que l’autre.



Le premier est effectué sur une de ces tentatives de buts que l’ont dit inarrêtables. D’ailleurs, si l’on regarde la vidéo trop vite, on croit que le palet est rentré. Mais non. Aucun célébration. Zucker, qui fonce vers le but en accaparant l’attention du goalie passe soudainement à Malkin sur le côté gauche qui tire dans l’angle glace/poteau. Le goalie s’est déjà écartelé et sa jambe est dans le passage du puck.









Plus tard, c’est Letang, auteur de 25 points cette saison, qui s’essaye mais un arrêt crosse lui vole ses espoirs.



