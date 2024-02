Un troisième français en NHL ?

On a déjà Bellemare au Kraken (4 buts, 1 assist), Texier (8 buts, 10 assists) revenu de Zurich pour aider les Blue Jackets, on a désormais Pierrick Dubé dans la place. Remonté de la AHL par les Washington Caps, il a joué hier son premier match dans la cours des grands (malheureusement pour lui : défaite en prolongation contre les Panthers). Il joue pour l’instant en 4e ligne au numéro 72.

Les images de son premier match :

PREMIER MATCH NHL POUR PIERRICK DUBÉ !!!!!! pic.twitter.com/6OaNvZMXYr — Charles Trognon (@CharlesTrognon) February 24, 2024



CLASSEMENT

Vancouver Canucks, 60 matchs, 82 points

Toujours dans la lignée de leur saison sortant de l’ordinaire de l’équipe, les Vancouver Canucks sont incontestablement les meilleurs buteurs de la saison. Avec un différentiel de buts pris/encaissés positif de 52 buts, ils sont, certes talonnés par les Panthers mais loin devant tous les suivants, à commencer par les Winnipeg Jets, dont le différentiel est à 39 buts « seulement ».

ExAequo NY Rangers et Boston Bruins, 59 matchs, 81 points Florida Panthers, 58 matchs, 80 points Dallas Stars, 59 matchs, 78 points Winnipeg Jets, 56 matchs, 77 points

Si les play-off commençaient demain, qui aurait-on dans les starting-blocks ?

Division Est, Section Atlantique : Boston Bruins, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs

Division Est, Section Métropolitaine : NY Rangers, Carolina Hurricanes, Philadephia Flyers

Division Ouest, Centrale : Dallas Stars, Winnipeg Jets, Colorado Avalanche

Division Ouest, Pacifique : Vancouver Canucks, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers

Blues Score 3 goals en 32 secondes

17e sur 32, les Blues de Saint-Louis sont dans la place malaisée de la crête entre qualification ou relégation. 5e de leur division (Centrale), ils ne sont pas si loin de pouvoir décrocher leur place, mais cela serait au prix d’un coup de collier monstrueux, bien loin de leur vitesse de croisière actuelle. Quoique…



Contre les NY Islanders, il y a 3 jours (NY Islanders dans un petit coup de mou d’ailleurs, une seule victoire en prolongation pour les 6 derniers matchs), les Blues ont marqué trois buts en 32 secondes. C’était au tout début du deuxième tiers. Le Russe Pavel Buchnevich a marqué un doublé en 25 secondes. Médusés, les New-yorkais n’ont rien pu faire jusqu’à la fin du match. Binnington s’est offert un blanchissage (4-0) tandis que Buchnevich a achevé les hommes d’Anders Lee avec un 4e but au troisième tiers.





Retour sur la nuit de folie : Canucks VS Minnessota

On le rapelle : les Canucks sont premiers de la ligue toute entière. Ils menaient, relativement logiquement, 5-2 au deuxième tiers de leur match contre le Wild du Minnesota (19e sur 32). Les joueurs en vert se sont même vus refuser un but. De quoi avoir le mental ébranlé. Et puis... tout a dégringolé au dernier vingt. Un remontada comme on en voit peu.



Après avoir changé Gustavsson dans les cages pour y placer l'expérimenté Fleury en début de tiers, le Wild a vu Kaprizov et Eriksson profiter d'une pénalité différée à l'encontre de Miller pour marquer deux buts en 11 secondes. Les Canucks médusés n'ont repris les rènes qu'à partir de la 8e minute du dernier tiers. Zadorov et Boeser un peu plus tars ont marqué pour faire revenir le jeu à 7-8 pour leur équipe.

Exit DeSmith dans les cages pour tenter d'égaliser. Mauvais choix : c'était laisser libre cours aux buteurs en vert, Kaprisov et Brodin on achevé les leaders 10-7.



Le troisième tiers en vidéo ici :



Ryan Lindgren, coup sur coup…



Déjà blessé, il portait depuis plusieurs jours le casque intégral habituel pour les joueurs blessés qui jouent tout de même. En effet, le joueur s’était pris un coup de crosse remarquablement violent de la part de Romanov durant les Outdoors stadium Series.





Œil gonflé, purulent, points de suture, et il revient, les fils encore dans la pommette, jouer contre Dallas, il y a 5 jours. Et c’est ça qu’on aime. Seulement, comble de malchance pour le jeune joueur, il perd une lame en essayant de protéger son but lors d’un powerplay des Stars.

Ryan Lindgren has taken an absolute beating this season



pic.twitter.com/2YH961udYW — NHL PrimeTime (@PTPNHL) February 21, 2024

Montréal a perdu un de ses pères : Jean-Guy Talbot est décédé



Jean Guy Talbot, défenseur montréalais de la première heure est décédé jeudi, à l’âge de 91 ans. Né le 11 juillet 1932 à Cap-Chat, au Québec, Talbot a commencé sa carrière professionnelle dans la NHL avec les Canadiens de Montréal en 1954. Défenseur de talent, il fait partie de ceux qui ont remporté les cinq Coupes Stanley consécutives de 1956 à 1960.



Talbot a également évolué avec les Rangers de New York et les Blues de Saint-Louis, avant de prendre sa retraite en 1970. Il a ensuite été entraîneur, dépisteur et a occupé des postes administratifs.

RIP Jean Guy Talbot, who I will always remember wearing a turtleneck and tracksuit behind the bench as Rangers coach in the late 1970s. pic.twitter.com/8pvMiQJiPm — David Salter (@DaveSalter_) February 23, 2024

Quelqu’un pour un petit 1vs1 ?

Pas tous les amateurs de hockey sont amateurs de combats. Cependant, tous les ingrédients la soirée dernière étaient réunis pour que l’affrontements soit tout de même… intéressant. Il opposait un rookie des Rangers, Mattew Rempe, au bien connu Deslauriers des Flyers. L’un en est à son 5e match dans la ligue, l’autre joue en NHL depuis 10 ans. Mattew a 21 ans, Nicolas en a 33. Le petit jeune fait plus de 2 mètres, le vétéran 1,85. Qui de l’expérience ou de la fougue parlera ? Vous serez juges.







Il a depuis remis ça la nuit dernière en se battant avec Oliviers de Colombus Blue Jackets. Il en est à son 3e combat en 6 matchs...

LES PEPITES

Sans doute dans la course au plus beau but de l’année par Quinton Byfield, très jeune joueur de 21 ans chez les LA Kings, dans la victoire contre les Colombus Bleu Jackets.







Sebastien Aho et le seul but du match en prolongation Hurricanes – Panthers 1-0

Il ne s’est rien passé de tout le match, jusqu’à ce que le finlandais au 65 points cette saison décide qu’il fallait en finir.