Hockey sur glace - NHL - National Hockey League NHL - 1er tour Play-Offs Du jamais vu ! Chute des empires et malédictions rompues ! US/Canada, Hockey Hebdo Roxane le 02/05/2023 à 18:10 Tweeter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL Europe (@nhleurope) L’empire des Bruins a pris fin



8 mois que l’on entend parler que d’eux et c’est terminé. L’équipe de l’Ours a signé la meilleure saison régulière de tous les temps en NHL. Et les voilà partis au premier tour. Il est possible que certains fans à Boston soient encore pétrifiés devant leur télévision depuis deux jours.

Même chez les joueurs, dont le capitaine, Patrice Bergeron, les larmes coulaient tant cette défaite au match 7 contre les Panthers était lourde de signification, de conséquence et d’humiliation. Personne ne pensait passer les Bruins cette année, personne. Beaucoup de compte, journaux, chaînes et autres médias ne les voyaient pas en difficulté avant un finale bien mérité. Mais le club de Floride en a décidé autrement en prolongation.



Patrice Bergeron deserves so much better than this. pic.twitter.com/76KQmIwYUW — Boston Bruins Watcher (@WatcherBruins) May 1, 2023





Toronto a brisé le sort



Ça y est ! Ils l’ont fait. Les fans des Maple Leafs n’y croyaient plus. Des larmes ont coulé devant les télévisions canadiennes. Battu en 6, Tampa Bay s’est replié, après 4 ans sous le feu des projecteurs. Le club de Floride avait commencé fort avec une victoire 7-3. Toronto serrait les dents mais le deuxième match a annoncé la couleur : 2-7. Rien n’était joué. Avec la moitié des matchs du tour en tranchés en prolongation, le combat a été serré. Toronto n’a respiré qu’au dernier moment.

Pour les canadiens sous l’égide de la feuille bleue, passer cette étape est une victoire en soi. Les prochains sur la liste sont les Panthers. Mieux vaut se méfier de l’eau qui dort.

THE PASSION BABY!!!!! pic.twitter.com/V5bfoFgExa — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) April 30, 2023





Les Jets n’ont pas fait un pli



Vu l’état général de l’équipe, l’unique victoire de Winnipeg était déjà un bel accomplissement. Beaucoup ont avancé que l’équipe avait subi trop de revers, que les blessés innombrables manquaient trop etc. Cela dit, l’élimination en cinq match était tout de même le signe qu’il y avait plus que le mauvais état de l’équipe. Le Winnipeg Sun, journal local donc, ose les mots suivant « Ce n’était pas les blessures à la fin. C’était de l’incompétence. » Tout est dit.

Las Vegas se promenait sur la glace à la fin du dernier match, les joueurs de Winnipeg avaient perdu, comme le dise certains fans, leur cœur et leur fierté. La preuve en est, le cinquième et dernier match s’est soldé par un score 1-4. Prochaine étape pour Vegas : la bande de McDavid…

We live for Knights like this ❤️ pic.twitter.com/fBjiw3Tpx8 — z - Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 28, 2023





Terreur des mers



Champions, le Colorado ? Plus maintenant. Place aux jeunes. L’équipe de l’eau liquide aura fait fondre celle, gelée, du Colorado. L’avalanche s’est inclinée en 7 matchs face au Kraken de Seattle. Deuxième année d’existence et deuxième tour des Play-Offs, il y a de quoi tirer son chapeau. Cela dit, le club maritime était bien loin de battre son adversaire facilement. L’Avalanche gagnait un match sur deux. Le Kraken avait ouvert la main, il l’a donc emporté au 7e. Les choses se corsent avec Dallas.

Le monstre des mers est déjà au sommet de la montagne… peut-être viendra-t-il à bout des étoiles.

nothing but respect, @Avalanche 🤝 pic.twitter.com/4JVnv61RjK — x - Seattle Kraken (@SeattleKraken) May 1, 2023 © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.









trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur