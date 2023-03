Le classement à la 20e semaine de saison régulière :

Boston Bruins : 101 pts Carolina Hurricanes : 88 pts New Jersey Devils : 86 pts Toronto Maple Leafs : 84 pts Las Vegas Golden Knights : 80 pts Tampa Bay Lightning : 79 pts Dallas Stars : 79 pts New York Rangers : 79 pts

Les Bruins à 100 points



Autre époque, autre contexte, les Canadiens de Montréal avaient, lors de la saison 1976- 1977, atteint les 100 points en jouant leurs 62 premiers matchs. C’était en ce temps la grande époque de Guy Lafleur, pour donner un ordre d’idée ; époque où les adversaires étaient plus rares, puisque la NHL ne comptait alors que 18 équipes (contre 32 aujourd’hui)



Cette année est à marquée d’une croix blanche pour les Bruins et cela pour plusieurs raisons. Entre autres, pour le record battu de l’équipe la plus vite arrivée à 100 en saison régulière. Il a fallu un match de moins, soit 61 à l’équipe de l’Ours pour atteindre ce plateau. Pour ceux que les Bruins horripileraient, ils n’ont visiblement pas prévu de lever le pied. L’équipe vient de resigner le Tchèque David Pastrnak, pointeur fou, qui d’après ses dires ne se voyait aller nulle part ailleurs. Dans le même temps, l’équipe s’enrichit du Canadien Tyler Bertuzzi débarquant tout droit des Détroit Red Wings.



100 points aussi… mais tout seul



Depuis la mi-février, Connor McDavid a atteint le palier très symbolique des 100 points en saison (il en a marqué 21 de plus depuis). C’est donc tout naturellement qu’on l’attendait au palier suivant, celui des 50 buts en saison. Il a marqué son 50e lors d’un doublé contre Boston le 28/02. Il est le premier à le faire en 61 matchs ou moins depuis presque 30 ans ! Le voici désormais au niveaux des grands noms qui sont passés par là avant lui, Lemieux, Jagr ou plus récemment Ovechkin. Depuis, il a encore marqué deux buts de plus… Rien n’est jamais à jour quand on parle du Canadien. Il score plus vite que la musique.

Petit tour, puisque c’est l’occasion, parmi les meilleurs pointeurs de cette saison. Top 5 :

Goalie Goal en jaune et noir



Pour toujours plus de joyeuse insolence, Boston peut se targuer maintenant d’avoir à son tableau de chasse une petite pépite, rare mais toujours réjouissante : un goalie goal ! Alors que toute l’histoire de la ligue n’en dénombre que 16, Linus Ullmark, qui caracole en haut du panier avec les meilleures statistiques d’arrêt depuis le début de la saison, a décidé qu’il serait de bon ton d’en rajouter une couche. Pour le plus grand bonheur des fans comme de ses coéquipiers, alors que les Canucks avaient sorti leur portier, le Suédois s’est habilement placé sur le côté de sa cage pour envoyer le palet qui venait à lui de l’autre côté de la glace.



Si c’était une grande joie pour beaucoup, le premier à se réjouir était aussi le premier concerné. « C’est l’un des rêves que j’ai toujours eu de vouloir marquer un but, et maintenant j’en avais l’occasion » a-t-il déclaré à la chaine de télévision américaine ESPN. Il avoue aussi avoir déjà essayé, sans succès. C’est désormais chose faite pour celui que toute la NHL francophone surnomme désormais « Ull-MARQUE ». Jeu de mot facile mais qui s’imposait.

Sacré match pour un joueur sacré



45 arrêts pour Andreï Vasilievsky, gardien pour Tampa Bay au numéro 88. Vedette des trois dernières saisons de la ligue au cours desquelles il était chaque fois finaliste, le gardien russe semble remonter de nouveau la pente. Après une début de saison tout à fait mitigé, revoir le Big Cat comme on le connait donne le sourire.

Pour preuve, on en voudra le match contre les Red Wings cette semaine, blanchi 3 – 0 par le gardien pour qui ce match était joliment son 30e blanchissage en carrière de NHL. Ce n’était pourtant pas un match tranquille puisque Vasilievsky a sauvé les siens pas moins de 45 fois !

Un champion à la tête de Nashville



David Poile, seul et unique General Manager que les Predators de Nashville ait jamais connu, a annoncé qu’il prenait sa retraite à la fin de la saison, à plus de 70 ans. Joueur en ligue américaine, descendant et membre d’une famille de joueurs, il avait réussi à mener les Preds jusqu’à la demi-finale en 2017, ce qui lui avait valu la reconnaissance de tous ses pairs. Cependant, il était temps de lui trouver un remplaçant ; et de sa trempe !



C’est chose faite dans les temps des transactions. Il faut désormais espérer que Barry Trotz soit aussi talentueux que l’a été Poile durant les belles années de Nashville et qu’il saura tirer l’équipe de la mauvaise passe où elle semble embourbée.



L’espoir est là : Trotz a soulevé la Coupe Stanley en 2018 après avoir coaché les Washington Caps et il connait Nashville comme sa poche puisqu’il a entrainé l’équipe de 1998 à 2014. Deux bons points pour ce poste qui semblait tout dessiné pour lui.

Les trades de cette semaine (et il y a du lourd)



Les équipes avaient jusqu’à 15h (heure locale) hier pour finaliser leurs échanges mutuels. Toute la semaine, joueurs, places dans les tours de drafts des années prochaines et futures complaisances se sont croisés au-dessus du territoire de la NHL. Les calculs stratégiques étaient de mise, puisque ces transactions visent à réajuster les effectifs des équipes en prévision des play-offs.



Les plus gros changements de ces derniers jours :



Jonathan Quick balloté de droite à gauche



Depuis plus de dix ans Jonathan Quick n’a que deux couleurs : le noir et le blanc des Los Angeles Kings. En 24 heures, il en aura revêtu quatre de plus, le rouge et le bleu de Colombus ainsi que le gris et doré de Vegas où il gardera désormais les buts. La pilule a du mal à passer pour celui que l’on a toujours vu avec les Kings. Ses anciens coéquipiers ayant eux aussi atterri à Vegas ; Alec Martinez, Brayden McNabb, Michael Amadio et Ben Hutton changeront peut-être la donne.





Patrick Kane quitte Chicago



Actuellement au fond du trou, les Blackhawks de Chicago voient partir celui qui a fait les grandes heures de l’équipe du temps où elle enfournait les Stanley Cups comme des petits pains. Auteur de 1225 points en 15 saisons à Chicago, autant dire que Kane avait le maillot rouge rivé à la peau. Pour les fans, c’est un incontournable qui tombe, pour les amateurs de hockey en général, c’est un repère chamboulé, tant on l’avait toujours vu au même endroit, donnant son beau jeu à une seule et même équipe. Le contrat signé en 2014 avait une clause prévoyant que Kane ne pouvait refuser aucun mouvement. Le voilà donc parti mardi pour les Rangers de NY.



Même si l’équipe de Manhattan s’est inclinée devant les Senators pour son premier match, il n’en reste pas moins que Patrick Kane fait un bond considérable dans le classement et a désormais des chances autrement plus importantes de soulever la coupe !





Tyler Bertuzzi à Boston



Avec 14 points, ce n’est pas la recrue de l’année, pourrait-on penser à première vue. Or, c’est en raison d’une blessure à la main désormais guérie que les résultats de l’ex-homme de Détroit ne sont pas incroyables. Pour se faire une idée, rien ne vaut un peu d’histoire et en remontant ne serait-ce que d’une année, on s’aperçoit que c’est un joueur capable de flirter avec les 70 points par saison… Rien d’étonnant alors que Jim Montgomery (HeadCoach) se réjouisse de l’acquisition, surtout au moment où Foligno et Hall, blessés, font cruellement défaut.



Pour les résultats exhaustifs des transactions de joueurs :

Le plus bel arrêt de la semaine

Laurent Brossoit des Las Vegas Golden Knights (VS Dallas Stars) le 26/02



Save à l’aveugle. Il aurait été à la verticale, on aurait pu prendre ce tourbillon pour une figure de patinage artistique.