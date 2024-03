Classement général : ça joue serré ! Florida Panthers : 86 points, 61 matchs NY Rangers : 84 points, 61 matchs Boston Bruins : 84 points, 62 matchs Vancouver Canucks : 83 points, 62 matchs Après une série de quatre défaites dans les 10 jours derniers, une seule victoire est venue verdir le calendrier des canadiens de l’ouest, et encore : une victoire en prolongation contre Boston. Pas de quoi alourdir la musette de points. Le dernier match en date est une lourde défaite contre Los Angeles qui pouvait compter sur un Fiala surexcité et un Talbot presque impénétrable.



Cela dit, une acquisition de taille vient d’être faite pour l’équipe : Pettersson vient de signer presque ad vitam eternam, soit un contrat de 8 ans avec le club. Le suédois de 25 ans est déjà une bombe dans son milieu avec 398 points en 387 matchs de carrière et un trophée Calder de la meilleure recrue de l’année à son actif. Dallas Stars : 83 points, 63 points Début des Séries le 22 avril 2024. Pas de changement dans les équipes qui seraient selectionnées si lesdites séries commençaient maintenant.



Et une commotion cérébrale chez les Maple Leafs, une !



40 ans déjà pour Mak Giordano, le défenseur canadiens que l’on a surtout connu à Calgary et qui avait fait l’ouverture de la franchise Seattle Kraken avant de jouer pour Toronto. Alors que l’équipe travaillait à sa victoire contre les Coyotes. Personne en cause. Un plongeon de son plein gré à mené au choc de sa tête contre la bande. Les images parlent d’elle-même. Cependant, il va mieux et ne sera pas forcément compté sur la liste des blessés.

Il était moins une pour les Coyotes !



Cela durait depuis le 25 janvier. Pas un match victorieux, pas un, soit quatorze matchs perdus d’affilée. Et puis, face aux Sénateurs, il y a eu réveil de la Force. Carcone en break et Moser (un voisin bernois) assisté dudit Carcone ont tous les deux marqué pour ouvrir le match dans les Douze premières minutes. Tarasenko, entre autres, a marqué pour égaliser et à la fin du deuxième tiers, un score de 3-2 pour les Sénateurs annonçait comme à l’habitude une défaite pour l’équipe visiteurs. Dans un troisième tiers plein de fautes et de pénalités, Guenter et Macelli, ont sur profiter respectivement d’un power play et d’une cage vide pour faire remonter le score en leur faveur.



Zach Hyman remplit la troisième place du podium des Oilers d’Edmonton



Cette saison pour les Oilers sera sans doute la plus étrange enregistrée dans les anales depuis bien longtemps. Après un début catastrophique où l’équipe, qui la saison dernière flirtait avec les sommets, peinait à gagner, restant ainsi pendant quelques semaines dans les tréfonds du classement, aux dernières places. Et puis, il y a eu réveil avec une série de 14 victoires d’affilée, battant ainsi des records de franchise. Mais depuis la défaite contre Vegas le 2 février… c’est un rythme chaotique qui s’est installé, oscillant entre victoires et défaites, lourdées encaissées comme raclées infligées à l’adversaire.



Si les deux meilleurs buteurs habituels sont les éternels Leon Draisaitl et Connor McDavid, un petit troisième vient aussi prêter main forte au duo de choc depuis quelques temps : Zach Hyman, 31 ans qui vient d’attendre les 40 points buts en saison, pour un total de 59 points en 57 matchs. Il vient ainsi compléter les manques, là où McDavid a levé le pied sur les buts (10 matchs sans buts le mois dernier, du jamais vu), se concentrant sur les assists (73 en 56 matchs)



Ce qu’il faut retenir des tout derniers (depuis la mi-février) mouvements avant la Trade Deadline (le 8 mars) annonçant le début des play-offs (22 avril).



Les équipes sont en train de faire leurs dernière acquisitions de joueurs, leurs dernières ventes et échanges. (Mention ici des joueurs uniquement, hors compensation dans les futurs choix de joueurs) Les Dallas Stars reçoivent le défenseur Chris Tanev des Flames de Calgary et le futur joueur Cole Brady des New Jersey Devils.

Les Maple Leafs gagnent le défenseur Ilya Lyubushkin, qui arrive des Ducks d’Anaheim ainsi que Kirill Slepts qui vient des Carolina Hurricanes.

On n’arrête plus Rempe…



Mais cette fois-ci ce n’était pas lui qui avait commencé, dans cette grande cours de récréation glacée. Une première fois chahuté et invité à faire tombé les gants, le petit nouveau des Rangers n’avait pas répondu aux provocations des 102 kilos de Ryan Reaves. A la deuxième fois par contre, le coup est parti tout seul. Après Martin, Deslauriers et Olivier, dont on parlait déjà la semaine dernière, c’est donc au tour d’une feuille d’érable de se frotter au boxeur Newyorkais.

Ilya Lyubushkin, alors dans son premier match avec ses nouvelles couleurs a lui-même fait les frais de ce joueurs au tempérament particulier, et est sorti pour blessure à la tête pendant le match, après une mise en échec de Rempe.

Les pépites :



De la grande cuisine. S’échapper est une chose, déjouer les défenseurs en est une autre. Du grand art.

3 2 1 avant impact sur arbitre



Arber Xhekaj, le joueur canadien des… Canadiens, alors que les panthers s’affolaient de voir le match se serrer dangereusement (match qui a fini en faveur des Habs après tirs au but), a voulu faire justice à son gardien, Montembault, qui par ailleurs se débrouillait comme un chef pour garder les siens hors de l’eau. Alors que Rodrigues a fait trébuché le cerbère, il s’en est fallu de peu pour qu’il se fasse massacrer par l’impulsif Canadien. C’est l’arbitre qui a pris à sa place, pris en sandwich entre le justicier et sa victime contre la bande.

Il fallait qu’un francophone la fasse : un francophone l’a faite

