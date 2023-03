Cette semaine, petit tour du propriétaire de la NHL







Sur les marches de l’escalier











« En jaune et noir : victoire », voici ce que l’ont voit et entend depuis cette semaine de la part des fans du championnat. Leur dernière défaite remonte à exactement un mois en arrière. On a presque envie de leur demander si on les dérange… Les Oilers ont cependant eut raison de cette fulgurance hier soir en gagnant trois buts à deux.



En prenant en compte les 16 premières équipes, on voit également apparaitre des équipes qui, prisent dans le lot générales ne caracolent pas en tête mais qui, en face à face, pourront être absolument redoutable. Ainsi on note Edmonton justement, et ses machines à scorer, Dallas et son différenciel positif buts alloués/encaissés de 50 (meilleur de la conférence) ou encore Seattle meilleur chez l’adversaire que chez lui.

Des pingouins dans l’ascenseur (émotionnel)



Preuve que toute est toujours possible même quand le déshonneur frappe à la porte, Pittsburgh a gagné le match contre Colombus mercredi. 16e de la ligue contre dernier, rien de bien étonnant… ? Si, quand on considère que les Blue Jackets menait 4-0 jusqu’à la moitié du match. C’en était presque réjouissant pour l’équipe qui avait (et a toujours) bien besoin d’un peu de baume au cœur. Une fois la marque ouverte par Zucker, l’équipe jaune a lâché les vannes. 3 buts en 4 minutes au début du troisième tiers pour des prolongations gagnées sur un buts de Crosby en power-play. D’un côté comme de l’autre les émotions étaient fortes, entre renvoi d’ascenseur et ascenseur émotionnel.















Sur votre gauche, l’infirmerie O’Reilly : récemment arrivé chez les Leafs, l’attaquant s’est fracturé l’index gauche et devra resté en dehors de la glace pour un mois ou plus selon son état. Pas un problème, aux dires de son équipe, confiante pour les séries et qui veut sa nouvelle recrue au meilleur de sa forme. Hedman : Défenseur vedette blessé au du corps lors du matchs aux 6 buts encaissés et aucun marqué dimanche dernier. Il est de nouveau sur la glace, pour le moral des troupes, dit en substance l’entraineur de Tampa Bay. Kaprizov : petite tête blonde du Wild, le jeune attaquant va rater une bonne partie de la saison restante. Une blessure au genou en est la cause, survenue face aux 2 mètres et 105 kg de Logan Stanley, défenseur à carrure de Winnipeg.









Tout là-bas, le coin où vont les enfants qui ne sont pas sages Hartman : Toujours au Wild mais du côté des fautifs, Rayan Hartman va devoir payer plus de 4500 $ pour un coup de crosse donné à Andersson, de Calgary. Quinn : Hartman est petit joueur à côté de Quinn, entraineur à San José, qui, pour avoir tenu des propos déplacés à l’endroit des arbitres, devra cinq fois plus, soit 25 000 $. La somme sera reversée à la fondation de la NHL.





Vous remarquerez la décoration : fleurs, papillons et hockey sur glace



Le 8 mars est la journée de la femme. Beaucoup de sports ont profité de l’occasion pour mettre à l’honneur les membres féminins de l’organisation, l’administration, à tous les rangs de la hiérarchie. La NHL n’a pas fait exception.



Ottawa a fait connaitre sa directrice générale de l’administration, Allison Vaughan, l’émission NHL Now a fait une édition entièrement animée par des femmes. Enfin, Seattle a pour cette journée créé de nouveaux maillots, ou l’œil du Kraken et son œil rouge s’est retrouvé sur un papillon, entouré de fleurs. Un moyen, pour la designer, de rappeler que, comme pour la créature des profondeurs et même s’il est souvent associé à la féminité, le papillon est dans certaines cultures un mauvais présage et symbole de danger.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seattle Kraken (@seattlekraken)



(L’occasion en tous les cas de rappeler ici qu’aimer le hockey et la glace n’est pas une question de genre mais plutôt une question de seuil de tolérance à l’odeur de transpiration, de degré d’extase devant un mouvement de palet, d’envie de vivre avec des bleus perpétuels et de passion pour le fait de taper dans du plexiglas en râlant après les arbitres.)







Au bout de la rue avec sa valise



Cette saison n’est pas la saison des Flyers de Philadelphie. Qualifiés une fois pour les séries depuis 2018, 26e sur 32 en ce moment, rien ne va plus. Le General Manager de l’équipe, Chuck Fletcher s’est fait renvoyer hier. C’est désormais Daniel Brière, ancien joueur de 2007 à 2013 qui assure les fonctions par intérim. Il s’est spécialisé, après son passage sur la glace, dans le développement de joueurs plus jeunes et souhaite maintenant donner une direction tout à fait nouvelle à l’équipe.





Daniel Briere will has been named interim General Manager for the time being. pic.twitter.com/VdWkl7llp1 — Flyers Fans Zone (@FlyersFansZone) March 10, 2023

______

But de la semaine



Mitch Marner des Toronto Maple Leafs (Vs New Jersey Devils) le 8/03



Goalie : Vitek Vanecek



Alors même que les Leafs sont en infériorité suite à la pénalité de William Nylander, Marner part en break pour un pur un contre un avec le gardien et fait rentrer la rondelle en se cassant la figure. Un délice.