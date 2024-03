Classement en vue des Playoffs

Les équipes en bonne place pour les séries sont relativement stables depuis 3 semaines et personne ne bouge du classement. Les Panthers et les Bruins jouent au coude à coude, les divisions Est et Ouest n’ont pas bougé d’un iota et seuls les LA Kings sont passés devant l’équipe de Las Vegas pour se faire une place sur le podium des prétendants aux éliminatoires.



L’équipe des Knights, champions en titre et qui avaient démarré la saison sur les chapeaux de roue, viennent de connaitre une série de défaites pleines, de plus contre des équipes de bas de classement qui, à première vue, n’auraient pas dû faire un pli.

Humiliation il y a cinq jours pas les Buffalo Sabres (6e sur 8 de leur division et 25e sur 32 au classement général) où l’équipe dorée a perdu 2 à 7. Deux jours après, défaite 3 buts à 6 contre les Colombus Blue Jackets (derniers de leur division et 29e au classement), pour terminer par s’incliner par les certes très forts cette fois-ci, Canucks de Vancouver. Kelly McCrimmon, le GM de l’équipe, a fait l’acquisition de Mantha et du défenseur Hanifin et les a fait jouer dès jeudi. Pour l’instant, selon le Las Vegas Sun, les déclarations des personnels et joueurs de l’équipe n’expliquent pas la situation et ne font qu’accuser le coup, sans chercher à se justifier.





Division Est, Section Atlantique : Florida Panthers, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs

Division Est, Section Métropolitaine : NY Rangers, Carolina Hurricanes, Philadephia Flyers

Division Ouest, Centrale : Dallas Stars, Winnipeg Jets, Colorado Avalanche

Division Ouest, Pacifique : Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, LA Kings

Du nouveau sur le banc des New Jersey

Lindy Ruff, Head Coach des Devils a été licencié Et c’est son assistant Travis Green qui occupe son poste en attendant que le club retrouve chaussure à son pied. Cela ne se fera de toutes façon pas avant la fin de la saison. Le General Manager, interrogé sur sa décision par le US News and International Report assure que la décision a été très dure à prendre et que Ruff a été formidable pour former la jeune génération de joueur notamment. Il espère désormais et par ce choix, rester une équipe dont les autres ont, un tant soit peu, peur.

Amendes et méconduites : je vous en mets combien ?

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Evander Kane a écopé d’une amende de 2500 $ pour conduite antisportive à l'égard de l’attaquant des Blue Jackets, Cole Sillinger

L’attaquant des Bruins de Boston Charlie Coyle a écopé d’une amende de 5000 $, le maximum permis par la convention collective, pour un double-échec à l’endroit de l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Tyler Bertuzzi

Le défenseur des Maple Leafs de Toronto Jake McCabe doit payer une amende de 5000 $, le maximum permis par la convention collective, pour un double-échec contre l’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand

Kent Johnson a terminé sa saison



L’attaquant des Blue Jackets s’est blessé contre les Rangers de New York le 28 février. Il avait amassé 16 points (six buts, 10 passes) en 42 matchs cette saison.

The Blue Jackets announce Kent Johnson will have season-ending surgery to repair a torn labrum in his left shoulder. pic.twitter.com/5q7kbBgPHW — Sportsnet (@Sportsnet) March 4, 2024

Le gardien Elvis Merzlikins se retrouve lui aussi à l’infirmerie en raison d’une blessure au haut du corps.

Les transferts







La synthèse de tous les transferts pour se rendre compte des chances gagnées ou perdues par les équipes avec ces nouveaux joueurs fraichement arrivés. Les grosses recrues sont colorées. Vegas a touché le gros lot.

Un joli Hat Trick

Kyle Palmieri a enregistré un joli tour de force en tout début de semaine. Dans une série victorieuse de cinq d’affilée, les NY Islanders ont vu le match contre les très forts Bruins tourner en leur faveur et ce très tôt. Dans les Douze première minutes, l’attaquant américain de 33 ans Kyle Palmieri a marqué rien que… Trois fois. Un but à seulement trois minutes, puis un but en Power Play sur une faute de Van Riemsdyk et un troisième un peu plus de dix minutes plus tard. Il s’agit du troisième de sa carrière