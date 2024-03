Environ un mois avant le coup d’envoi des Play-Offs !



Classement des cadidats aux séries par conférences et sections :



Conférence Est Atlantique : Boston Bruins - 97 points, Florida Panthers – 94 points, Maple Leafs – 87 points

Conférence Est Métropolitaine : NY Rangers – 96 points, Carolina Hurricanes – 95 points, Philadelphie Flyers – 79 points

Conférence Ouest Centrale : Colorado Avalanche – 95 points, Dallas Stars – 95 points, Winnipeg Jets – 93 points

Conférence Ouest Pacifique : Vancouver Canucks – 96 points, Edmonton Oilers – 88 points, LA Kings – 83 points



Pas de Lightning dans les potentiels joueurs des séries pour l’instant mais le club de Floride s’avère être un candidat redoutable. Forts d’une série de cinq victoires d’affilée, ils ont notamment battu les Golden Knights, les Panthers, les Flyers et les Rangers.



Suspensions



L’attaquant Tom Wilson a été suspendu pour six matchs pour crosse haute à l’égard de Noah Gregor de Toronto, touché au visage. 6e suspension pour le joueur en 7 ans.









Et ce qui devait arriver est bel et bien arrivé. Matt Rempe, le rookie qui ne fait que se battre depuis son arrivée a été suspendu pour 4 matchs il y a dix jours pour un coup de coude à l’encontre du joueur du New Jersey Jonas Siegenthaler.







Décès



Ces deux semaines ont été bien tristes pour le monde de la NHL. Deux décès d’anciens joueurs, et pourtant jeunes encore sont survenus à à peine quelques heures d’intervalle.

L’ancien joueur biélorusse des Penguins, Konstantin Koltsov, est décédé le 19 mars à 42 ans. Il avait joué trois saisons en amassant 38 points. Son parcours était surtout européen et il a notamment reporté deux fois l’or olympique en 2002 et 2010. Son ex-compagne et N2 du tennis mondial ainsi que les autorités indiquent qu’il s’agirait, même si rien ne le prouve formellement, d’un suicide.

2 former NHL players, Konstantin Koltsov & Chris Simon, pass on the same day from suspected mental health complications (rumored suicides)….yet you don’t hear many media outlets tying these stories together. Need to raise the volume - proactive prevention. Not ok. @TheoFleury14 pic.twitter.com/wwdMB0x2xk — #SameHere Global Mental Health Movement 501c3 (@SameHere_Global) March 19, 2024

Autre mauvaise nouvelle, Chris Simon, ancien attaquant durant 15 saisons en NHL est mort également ce 19 mars. Il était connu pour son comportement sur glace quelque peu… brutal. Outre ses 305 points amassés, il avait surtout à son actif 1824 minutes de pénalité (soit plus de 30 heures). Il a joué avec les Caps, l’Avalanche, les Blackhawks (joueur autochtone donc légitime à porter un tant soit peu ce maillot) les Rangers, les Flames, les Islanders et le Wild. Il avait soulevé la coupe Stanley en 96.

RIP former Blackhawks enforcer Chris Simon. Simon was one of the several indigenous players (Ojibwe) to don the Blackhawks sweater. Simon was 52. pic.twitter.com/R0YjSA9xOw — CHGO Blackhawks (@CHGO_Blackhawks) March 19, 2024

Une retraite en orange



Wayne Simmonds, aujourd’hui 35 ans, a signé, le 18 mars, le fameux contrat d’un jour, qui permet à certains joueurs de prendre officiellement leur retraite dans leur club de cœur. Le joueur avait joué 14 saisons dans la ligue, cumulant 526 points et ayant fait partie du club pas si ouvert des joueurs à plus de mille matchs en NHL. En plus des Flyers, il a joué pour les Kings, les Preds et les Maple Leafs. On lui doit notamment un tour du chapeau à un match des étoiles 2017 et son œuvre pour la diversité dans le hockey. Une ouverture de match se fera en son honneur le 13 avril (Flyers – Devils).

Wayne Simmonds announced his retirement from the @NHL. In 2018, he wrote about his love for hockey: “I went out for my first practice, and I can’t explain it. Everything just clicked. I was scoring at will. It was like I was meant to play the game.



Nah, I’m just messing around.… pic.twitter.com/z189Prvgys — The Players' Tribune (@PlayersTribune) March 18, 2024

Insolite : Céline Dion dans un vestiaire de hockey



Chanteuse Québécoise pourtant, Céline Dion est allée dans le vestiaire d’une équipe américaine : celui des Boston Bruins Samedi 22 mars. C’est elle, au milieu des joueurs torse nu, dans l’odeur si… particulière des vestiaires de hockey, présentée par Montgomery, l’entraîneur chef, lui aussi québécois, qui a présenté la liste des joueurs pour le match du jour contre le NY Rangers. Drôle d’image qu’une star en caban clair au milieu de la sueur jaune et noire.

Celine Dion joined the Boston Bruins in their dressing room to read the team's starting lineup 🎥: #BostonBruins #celinedion pic.twitter.com/LZF4DWuIck — HELLO! Canada (@HelloCanada) March 22, 2024 Pépites :



Auston Matthews, l’inarrêtable



Il y a deux jours, le joueur phare des Toronto Maple Leafs a battu un record personnel tout à fait remarquable en marquant pas moins de cinq points en un match lors de la rencontre avec les Wash Caps. Deux buts et trois assist. Cet exploit le fait monter au rang du capitaine d’Edmonton : ne non moins fameux Connor McDavid. Les deux joueurs jouent au coude à coude car ils sont au même niveau sur la route des 70 buts et des 100 assists. Il manque 13 buts à Mathews pour égaler ceux de MCcDavid et 14 assists à Mc David pour arriver au niveau de celles de Matthews. Duel à suivre dans le cours des grands.



Kucherov n’aura pas à rougir de ses performances : il vient de terminer une séquence de quatre matchs en remportant 15 points lors de ces derniers.



Un candidat pour l’arrêt de l’année : Par Cam Talbot des LA Kings contre les Senators d’Ottawa. Stützle qui s’est fait voler, même cambrioler son but, à ce stade, était tout sourire devant la beauté de l’arrêt.







Le petit coup de patin de bienvenue pour la remontée sur la glace de son compatriote Kuznestov, qui revenait sous la bannière des Hurricanes après une séance de ballotage malheureuse.