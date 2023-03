Classement à J-3 semaines des Play-Offs



A part un changement minime (NY Islanders sont passés devant Pittsburgh relégués 8èmes ), les équipes de la NHL ont, 3 semaines avant le coup d’envoi des séries éliminatoires, trouvé un rythme de croisière. Toronto pour le moment dort sur ses lauriers et conserve sa place malgré l’absence de points gagnés cette semaine. Est : Boston , 115 pts Carolina , 100 pts New Jersey, 98 pts Toronto, 95 pts NY Rangers, 94 pts Tampa Bay, 90 pts NY Islanders, 83 pts Pittsburgh, 80 pts Ouest : Vegas, 96 pts Los Angeles, 92 pts Dallas, 92 pts Minnesota, 91 pts Colorado, 90 pts Edmonton, 90 pts Seattle, 86 pts Winnipeg, 85 pts



I. On Ice



Passoire à Pittsburgh



Le différentiel de buts accordés/marqués est passé négatif à Pittsburgh. Pas de quoi crier au drame pour le moment mais il est clair que pour une équipe dans le top 16 de la ligue et qui prétend sérieusement entrer en séries éliminatoires, prendre plus de buts qu’en marquer fait tache dans le tableau du classement.



Le problème ne se situe pas du côté du champ mais bien dans les cages. Letang et tous les bons joueurs des Penguins font le job, aucun problème là-dessus… C’est un problème de goalies. En effet, les scores de buts marqués sont loin d’être déshonorants. Par contre, du côté des buts pris…



Tristan Jarry a connu une saison en berne. Maintenant blessé depuis deux jours, les rumeurs veulent qu’il puisse revenir rapidement. Sauf qu’au vu de la conjoncture, il n’est pas question de jouer des matchs gentils pour se remettre en jambe. En ce moment, ça cogne. La course aux séries bat son plein et personne ne peut se permettre de mettre des hommes hésitants devant les cages.



DeSmith est capable de belles choses. Certains de ses arrêts sont formidables mais il n’est pas le meilleur gardien d’endurance que l’on connaisse. Encore à Dallas, malgré une ouverture de score par Crosby (85 points cette saisons !) il a finalisé une moyenne de 3.11 buts alloués par matchs…



Preuve, s’il en était besoin, que l’attaque si bonne soit-elle ne peut faire à elle seule tout le spectacle.

DALLAS — Pittsburgh Penguins goalie Tristan Jarry suffered a lower-body injury Wednesday and cannot back-up Casey DeSmith Thursday against the Dallas Stars at American Airlines Arena.

Coach Mike Sullivan confirmed Jarry’s injury but did not have ahttps://t.co/N4zKfGKKsP — Shop PIT Hockey (@ShopPITHockey) March 23, 2023





Ces deux-là n’en ont pas marre



Nouveaux paliers pour Ovechkin et McDavid, dans une saison qui n’a d’yeux que pour eux.



Le premier a signé sa 13e saison à au moins 40 buts. (Pour info, la Merveille n’en avait « que » 12 à son tableau de chasse). L’attaquant russe, qui a maintenant 37 ans, montre à quel point, quand on est né avec des mains en or, on ne les perd pas. A croire qu’à l’instar du bon vin et comme Jagr le prouve aussi en ce moment, les joueurs de l’Est qui prennent de la bouteille se bonifient avec le temps.











Le second, toujours fidèle à Edmonton qui ne s’en séparerait pour rien au monde, est le quatrième à atteindre 60 buts (138 points à l’heure actuelle) depuis 25 ans. Non content de se hisser sur cette marche impressionnante, Connor McDavid a inscrit son 60e but dans un doublé qui a contribué à la victoire de son équipe en overtime.









Avalanche Colorado … Encore ?



Champions en titre, les hommes de l’Avalance ont connu un saison régulière honorable. Ils sont actuellement 10e au classement d’association, juste derrière le Wild à 90 aussi avec un match d’avance. Le club est donc aux portes mêmes du top 8 et ne serait pas mécontent de s’offrir la possibilité de disputer une nouvelle fois la belle argentée. Une seule défaite en 8 matchs : le club semble bien parti pour jouer des coudes et remonter la pente.



Après une saison avec un Frankouz tonitruant l’année dernière, c’est Aleksandr Gueorguiev, gardien bulgare, qui goale régulièrement dans les cages de Denver avec des statistiques à presque .92%. De plus, et on a sentit la différence ces jours derniers : Cale Makar est de retour sur la glace avec trois points contre les Coyotes cette nuit.



Il est possible que l’on n'ait pas fini d’entendre parler du Colorado...







Montréal… ça va les chevilles ?



Blessé à la cheville droite contre le Lightning, Josh Anderson ne reviendra pas d’ici la fin de la saison. Kaiden Guhle en a également trop demandé à sa cheville, la gauche cette fois-ci, face aux Panthers, contre lesquels il s’était d’ailleurs déjà blessé en décembre.

Les images sont impressionnantes. Surtout pour Anderson, on entendrait presque les os craquer à travers la vidéo...



Josh Anderson :



This is somehow not a penalty on Mikhail Sergachev and Josh Anderson needs help getting to the locker room pic.twitter.com/iNs44HdSEK — Scott Matla (@scottmatla) March 22, 2023



Kaiden Guhle :



One can blame this Panthers Colin White takedown for Kaiden Guhle’s season ending injury pic.twitter.com/Z9z7jbF4sZ — JeSuisCH🏒BleuBlancRouge (@HabsHappy) March 22, 2023





II. Off Ice





Raccrochage de patins



2003-2023, 20 ans tout pile de carrière en NHL pour Brian Boyle qui prend sa retraite à 38 ans. (Et on ne comptera pas les années sans jeu pour cause de leucémie, consciemment, pour ne retenir que le bon).



Repêché d’abord par Los Angeles, l’attaquant termine à Pittsburgh avec un total de plus de 250 points. Pour autant, et puisque le hockey n’a pas fini de couler dans ses veines, la chaîne de télévision NHL Network annonce qu’il fera désormais partie de ses effectifs. Il y aura donc une chance de revoir le joueur, mais cette fois-ci « off-ice ».



Brian Boyle will join the on-air lineup as a studio analyst at @NHLNetwork beginning Thursday. He'll be a fantastic addition. pic.twitter.com/bzZaJL1NAr — Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) March 22, 2023



Des adieux



Cette semaine a vu s’éteindre Dave Gardner, 70 ans, joueur des années 70 pour les Canadiens de Montréal notamment. Membre d’une famille de hockeyeurs de NHL, canadien jusqu’au bout des ongles, Gardner est dans le cœur de beaucoup comme un excellent formateur.



The NHL Alumni Association is deeply saddened to learn that Dave Gardner has passed away at the age of 70.



Dave was drafted to the @NHL in 1972 to the @CanadiensMTL, 8th overall. He played 350 games in the league for numerous teams, scoring 190 points.



Hockey has run through… pic.twitter.com/n4YiCCsyKh — NHL Alumni (@NHLAlumni) March 20, 2023



Pour les fans



A tous ceux qui ont déjà acheté des maillots aux USA, l’information vous parlera. La NHL travaillait jusque-là avec la marque Adidas pour la production des maillots de jeux, maillots officiels et licenciés. C’est désormais avec Fanatics, plateforme bien connue de vente de vêtements de sports officiels, que la Ligue va s’associer. C’est l’expérience firme en termes d’innovation technique et marketing digital qui semble avoir conquis la NHL. Le changement de contrat, d’une durée de 10 ans se fera après la saison prochaine.

___________

Plus beau but de la semaine



Kent Johnson des Colombus Blue Jackets (VS NY Islanders)

Goalie : Ilya Sorokin



Un but Michigan de toute beauté.













Plus bel arrêt de la semine



Jonas Johansson des Colorado Avalanche (VS Ottawa Senators)



Un bon moyen d’évaluer le caractère extraordinaire d’un arrêt est sans doute la réaction des adversaires. Si l’arrêt provoque une admiration impossible à cacher même chez les joueurs d’en face, alors c’est que c’était réellement extraordinaire.

Certains le qualifie déjà de l'arrêt de l'année !