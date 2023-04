Classement









Pas beaucoup de changements à l’ouest. Les équipes du haut du classement sont toutes côté Atlantique et elles jouent aux petits chevaux, à qui passera devant qui, et qui perdra une place à un point près… Bref : du coude à coude.



Là où les choses prennent du souffle c’est de l’autre côté. On a assisté cette semaine à une remontada incroyable du Minnesota Wild qui a pris 6 points d’un coup, se retrouvant propulsé deuxième de la division. Les deux gardiens semblent avoir retrouvé leur forme et se partagent les matchs en frères. Edmonton aussi a été propulsé aussi vers le haut avec un très joli blanchissage de la part de Skinner face à Los Angeles.





Bruins : records et trophées



En plus de leur assurance bétonnée d’avoir une place en séries, les Bruins de Boston ont logiquement aussi récolté le trophée des présidents. Ce trophée est remis à l’équipe ayant accumulé le plus de points en saison régulière et au vu de l’avance de l’équipe de l’ours, pas besoin d’attendre la mi-avril : personne ne les rattrapera. En plus de la symbolique, la coquette somme de 375 000 dollars est versée à l’équipe gagnante.



🐻 THE B'S ARE ON TOP 🐻



The @NHLBruins have clinched the 2022-23 Presidents' Trophy! pic.twitter.com/za24pNjDNK — NHL (@NHL) March 31, 2023



Et parce que l'on en a jamais assez : câlin des goalies édition President Trophy Winners





58-12-5!!! BEST TEAM IN HOCKEY!!! PRESIDENTS TROPHY WINNERS!!! BRUINS ARE A WAGON!!! pic.twitter.com/TcbmYij2Dk — Boston Diehards (@Boston_Diehards) March 31, 2023







Fins de saison en rafales Phillip Kurashev (Chicago Blackhawcks) : La douleur dans son épaule, suite du match contre les Caps ne veut pas partir et le handicape beaucoup. Vu la place abyssale qu’occupe actuellement l’équipe, l’attaquant va avoir du temps pour se refaire une santé. Erik Gudbranson (Colombus Blue Jackets) : Même constat pour le défenseur de 31 ans, lui aussi jouant pour une équipe de bas de tableau cette année, blessé à l’épaule. Robby Fabbri (Detroit Red Wings) : quatre à six semaines de guérison prévues pour sa blessure bas du corps : trop pour espérer réapparaitre d’ici la fin de la saison régulière. Matt Duchene (Nashville Preds) : Encore incertain, son statut sera réévalué mais sa situation est préoccupante. Blessé haut du corps, il constitue une grosse perte pour son équipe qui a besoin de lui pour soutenir une équipe à l’effectif jeune.



Devon Levi et son très joli premier match



Il n’a joué qu’un match en NHL. Il a fait gagner son équipe, les Buffalo Sabres, contre les Rangers de NY. Son taux d’arrêt est à quasiment 94 %. Il a 21 ans. Devon Levi.

Gros pari de la part des Sabres qui lui ont fait signer son contrat il y a à peine quelques jours et qui l’envoie face aux féroces Rangers… Mais le rookie a tiré son épingle du jeu avec 31 arrêts ! Un sacré lancement de carrière.



DEVON. LEVI. #LetsGoBuffalo pic.twitter.com/18t8Pmdde1 — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) April 1, 2023





De quoi y voir plus clair...



Deux semaines avant le début des éliminatoires et pour savoir à quoi s’attendre, pour se faire une idée de qui affrontera qui et pourquoi, retour rapide sur le fonctionnement des qualifications et des rencontres en série du hockey à l’américaine.



(Sans doute cela ne sera-t-il pas utile à tout le monde mais peut-être qu’un ou deux rappels seront aussi bienvenus puisque certaines choses ont changé depuis la saison 2013/2014 dans la façon de qualifier les équipes. Que chacun pioche les informations qui lui manquent !)







Les quatre divisions forment deux conférences Est ( Centrale et Pacifique ) et Ouest ( Métropolitaine et Atlantique )







Les trois meilleures équipes de chaque division (donc douze équipes) sont qualifiées ainsi que les équipes classées aux 7e et 8e places de chaque Conférence (2 équipes x 2 places, donc quatre équipes et 12 + 4 = 16), sans regard pour la division. Ces places offertes au 7e et 8e équipes sont ces fameuses places de Wild Card, un joker en quelque sorte.



Les play-offs se jouent ensuite entre équipes de la même conférence. Une équipe gagne sa place dans le tour suivant en infligeant quatre défaites à son adversaire (donc possibilité de gagner en 4 matchs d’affilée ou en 7 maximum s’il y a du fil à retordre)



La finale de conférence départage les deux meilleures équipes de chaque conférence et envoie la gagnante affronter la meilleure de l’autre conférence. C’est la finale de la coupe Stanley, qui s’obtient également en 4 victoires.



Si les séries commençaient maintenant, voici ce que cela donnerait, en termes de rencontres : Sont qualifiées pour les séries éliminatoires 16 équipes sur 32. Les 32 équipes sont réparties en quatre divisions reprenant à peu près la logique géographique du continent nord-américain.Les quatre divisions forment deux conférenceset) etetLes trois meilleures équipes de chaque division (donc douze équipes) sont qualifiées ainsi que les équipes classées aux 7e et 8e places de chaque Conférence (2 équipes x 2 places, donc quatre équipes et 12 + 4 = 16), sans regard pour la division. Ces places offertes au 7et 8équipes sont ces fameuses places de Wild Card, un joker en quelque sorte.Les play-offs se jouent ensuite entre équipes de la même conférence. Une équipe gagne sa place dans le tour suivant en infligeant quatre défaites à son adversaire (donc possibilité de gagner en 4 matchs d’affilée ou en 7 maximum s’il y a du fil à retordre)La finale de conférence départage les deux meilleures équipes de chaque conférence et envoie la gagnante affronter la meilleure de l’autre conférence. C’est la finale de la coupe Stanley, qui s’obtient également en 4 victoires.Si les séries commençaient maintenant, voici ce que cela donnerait, en termes de rencontres : https://www.nhl.com/fr/stanley-cup-playoffs _______

Plus beau but de la semaine



Très beaux buts cette semaine, avec du Michigan, encore et encore mais parce que l’ambiance était exceptionnelle et l’état d’esprit du joueur encore davantage, on privilégiera le but de Jake Walman.



Jake Walman des Detroit Red Wings (VS Carolina Hurricanes) le 31/03



Goalie : Frederik Anderson



Premièrement Walman est défenseur. Deuxièmement, les Canes sont qualifiés et donc indétrônables de leur place en série. Troisièmement il restait 13 secondes de jeu. Quatrièmement, le score était tendu 2-2. A quoi bon s’épuiser pour faire bouger les choses ? L’overtime pourra faire le job…

Ce n’est pas ce que s’est dit le défenseur de Detroit qui a foncé vers le but et a tiré dans une mêlée de joueur pour atteindre le fond des filets. Mission réussie, une victoire dans la poche à 3,2 secondes de la sonnerie finale ! Juste au mental. Respect.











Plus bel arrêt de la semaine



Thatcher Demko des Vancouver Canucks (VS Calgary Flames) le 31/03



Tireur : Michael Backlund



Alors que les défenseurs de Vancouver étaient occupés à… faire tout sauf défendre correctement leur cage, Demko a prouvé une fois de plus combien étaient précieuses la mobilité des chevilles et le gainage chez les gardiens. Installé à raz de la glace, pas un instant pourtant le gardien n’est descendu en papillon. Les lames toujours sur la glace, il a pu avoir l’impulsion nécessaire pour réussir à se propulser vers l’avant pour atteindre le palet.