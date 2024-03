Le classement

Conférence Est Atlantique : Boston Bruins - 99 points, Florida Panthers – 97 points, Maple Leafs – 91 points

Conférence Est Métropolitaine : NY Rangers – 102 points, Carolina Hurricanes – 99 points, Philadelphie Flyers – 82 points

Conférence Ouest Centrale : Dallas Stars – 101 points, Colorado Avalanche – 98 points, Winnipeg Jets – 94 points

Conférence Ouest Pacifique : Vancouver Canucks – 98 points, Edmonton Oilers – 92 points, Las Vegas Golden Knights – 88 points

Tel père tel fils

Une nouvelle remarquée : les Arizona Coyotes ont fait remonter il y a quatre jours Josh Doan de l’équipe AHL des Tucson Roadrunners. L’attaquant est le fils du très connu Shane Doan, joueur qui a joué presque l'entiereté de sa carrière sous les couleurs de l'Arizona (il avait été repêché par Winnipeg) et qui est encore détenteur du titre de meilleure pointeur dans l'histoire de l'équipe.



Son fils, Hosh, est le premier joueur de l’équipe à être né en Arizona, ce qui est un comble mais aussi la raison de la fierté du jeune homme de 21 ans. Il est auteur de 46 points en 62 matchs cette saison. Avec sa nouvelle équipe, le jeune homme a participé à humilier les Predators de Nashville 8-4 la nuit dernière mettant fin au la belle lignée de 6 victoires d’affilées. Il n’était pas le seul à briller, Logan Cooley aura signé son premier coup du chapeau après son repêchage par l’Arizona en 2022. Juuse Saros, gardien de l’équipe de Nashville a quant à lui été rappelé sur le banc après avoir encaissé le 6e but.





Rumeurs de gardiens

Francouz, le gardien tchèque que l’on ne peut oublier surtout du fait de sa participation à la victoire de l’Avalanche Colorado il y a de cela deux saisons. Blessé à l’aine en novembre dernier, le cerbère est absent pour le reste de la saison et rien n’indique qu’il veuille entamer un retour vers la glace de NHL. Ce sont plutôt des idées de retraite qui lui trottent dans la tête. Tout semble l’indiquer.



Marc-André Fleury, gardien du Wild et figure emblématique de la NHL, futur nommé au Hall of Fame, a déclaré à Jean-François Chaumont, premier journaliste de la NHL que c’était « le Wild ou la retraite », ne souhaitant pas déraciner ses enfants. Il confie également qu’il a changé d’état d’esprit et qu’il ne se voyait pas rempiler ne serait-ce que quelques mois auparavant. Bien remis dans son jeu, avec des douleurs aux hanches atténuées, le joueur de 39 ans affirme qu’il resignerait un contrat d’un an. Il ne reste qu’à attendre l’officialisation de ces bruits de bureau.

Rangers vs Flyers : les premiers qualifiés sur le fil

Il a fallu un onzième but en prolongation pour que les Rangers s’imposent dans un match tendu et gagner ainsi la place de la première équipe qualifiée pour les play-offs cette saison. Adam Fox a marqué le but gagnant seulement 36 secondes après le début de la prolongation. Vincent Trocheck a pointé l’assist pour Fox en tirant au-dessus du bras droit du gardien des Flyers. Artemi Panarin, l’attaquant russe de 32 ans, a également récolté trois passes décisives, atteignant 100 points pour la saison.



La vidéo de la prolongation en question :





Décès de Paul Masnick

Une vieux de la vieille, joueur des années 50, il avait pris sa retraite en 1963. Il était le dernier vivant de l’équipe ayant soulevé la coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal dix ans avant, en 1953.

Du renfort slave

Ivan Fedotov, qui jouait jusque-là au CSKA de Moscou vient de terminer son contrat sur les terres slaves. Il est maintenant de la ligue américaine et va garder les cages des Flyers de Philadelphie. Sa moyenne sur l'ensemble de sa saison de KHL était de 91.56 et il était monté à quasiment 93 % sur la saisons 22/23, également avec le CSKA de Moscou.

Pépites :



Encore un coup du gros chat

Officiellement surnommé the "Big Cat" par l'ensemble de la ligue, le gardien russe du Lightning de Tampa Bay Andreï Vasilievsky, discret et blessé surtout, au début de la saison, revient en force depuis quelque mois et vient de livrer un arrêt à couper le souffle. Cela n'a l'air de rien pour les yeux non exercé mais son mouvement de jambe pour atteindre et faire barrage au palet témoigne d'un temps de réaction hors du commun (qu'on lui connaissait déjà, d'où son surnom) mais aussi d'une musculature et d'une souplesse des jambes tout aussi extraordinaire. Il parvient à monter sa jambe gauche équipée sans presque d'appui au sol, rien qu'en gainage.





Et un petit coup en cloche !

Sonny Milano, sur sa propre glace, celle des Washington Capitals, a marqué un but un peu sorti de nulle part, du moins qui se situe quelque part entre le talent, la présence d'esprit et la chance. Un but en cloche, pris sur un rebond contrôlé sur sa palette et qui finit au dessus de l'épaule du gardien.