Les (nouveaux) qualifiés (en jaune)

Boston Bruins, Florida Panthers , Maple Leafs

Conférence Est Métropolitaine : NY Rangers, Carolina Hurricanes , Philadelphie Flyers

Conférence Ouest Centrale : Dallas Stars, Colorado Avalanche, Winnipeg Jets

Conférence Ouest Pacifique : Vancouver Canucks, Las Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers,



Parmi les équipes définitivement éliminées : on compte désormais l’équipe qui comme chaque année soulève des milliers d’espoirs finalement déçus : les Canadiens de Montréal, qui ne pourront, étant 8e de leur division, 25 points en dessous du troisième de la liste les Maple Leafs, atteindre de quelque manière que ce soit, la dernière place du podium avant l’autre équipe canadienne.



Si les Séries commençaient demain :



Instagram NHL Publication du 05/04 Compte officiel NHL Conférence Est Atlantique :, Maple LeafsConférence Est Métropolitaine :, Philadelphie FlyersConférence Ouest Centrale :Conférence Ouest Pacifique :Las Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers,Parmi les équipes définitivement éliminées : on compte désormais l’équipe qui comme chaque année soulève des milliers d’espoirs finalement déçus : les Canadiens de Montréal, qui ne pourront, étant 8de leur division, 25 points en dessous du troisième de la liste les Maple Leafs, atteindre de quelque manière que ce soit, la dernière place du podium avant l’autre équipe canadienne.Si les Séries commençaient demain :

Un coup d’envoi… particulier

Dans la soirée d’hier, l’ouverture du match NY Rangers VS NJ Devils a laissé plus d’un spectateur estomaqué. Au premier rang de ce qui a fini comme un pugilat collectif : comme toujours, et on est maintenant habitués : Matt Rempe, la nouvelle recrue bagarreuse à qui il faudrait coudre des ficelles aux gants tellement il les laisse tomber facilement. De l’autre côté se trouvait McDermid, autre joueur au sans bouillonnant, qui n’avait pas avalé les manières terriblement brusques du joueur NewYorkais, lors d’un précédant match, à l’encontre d’un de ses coéquipier qui avait fini commotionné ( ce qui lui avait valu un suspension de quatre match d’ailleurs). Face à face lors de l’engagement initial, dès le palet sur la glace, le combat était lancé entre les deux joueurs. Pour résultat : chacune des deux équipes a dû jouer avec quatre joueurs en moins sur le banc pour le reste du match.



La direction de l’équipe des Rangers hésite à faire paraître son nom dans l’effectifs des joueurs qui joueront les play-offs ; précisément pour ses raisons de comportement : depuis son arrivée, il aura passé 72 minutes sur la glace et 69 en prison… Devant les Devils, il aura joué à peine plus de 7 minutes pour un total de 47 minutes de pénalité. Joli ratio.

Les Leafs en forme : de la baston, Auston Matthews et ce Save !!

Comme le disait un commentaire sous une des vidéos sous les vidéos du match Panthers – Leafs mardi, Reaves a peur du temps de jeu (sous-entendu : il préfère donc passer son temps dans la penaltybox, d’où son comportement. On connait le numéro 75 pour son attitude irrévérencieuse, toujours provocatrice. Il n’a ainsi pas hésité à jouer les provocateurs hilares devant Brandon Montour.

Durant ce même match, Ilya Samsonov a offert au public un arrêt à la fois sur le fil et magnifique. Toute la séquence de jeu est d’ailleurs magnifique. Les Panthers portés entre autres par Lundell, Bennett et Montour justement lacent la glaces en croisant leurs passent bord à bord jusqu’à la cage. Samsonov traverse sa zone bleu de part en part et alors qu’il est complètement parti sur la droite, dépassant même le poteau, la cage se retrouve grande ouverte. Tentant le tout pour le tout, le gardien russe se jette sur sa gauche. Manque de chance, le palet ripe sur son bras et vole vers la ligne. Mais réflexes de goalie : un coup de hanche et la mitaine plaque le palet à quelques millimètres seulement du trait fatidique.

De leur côté, les fans de Toronto ont entonné un chant bien particulier en l’honneur de l’assistant capitaine des Maple Leafs dans le dernier match de l’équipe, sur leur propre glace contre le Lightning de Tampa Bay. C’est d’ailleurs le joueur qui a marqué le seul but encaissé par Andreï Vasilievsky de tout le match, il s’agissait de son 63e but de la saison. La foule a alors commencé, pendant que le joueur allait taper dans le gant des gars sur le banc, à chanter la chanson « You are my sunshine » (comprenez « tu es mon rayon de soleil), chanson du chanteur de country star des années 70 Johnny Cash. Un hommage que beaucoup ont trouvé embarrassant. Le joueur n’a quant à lui pas semblé réagir plus que cela.

Les fans de hockey qui n’aiment pas Toronto commencent déjà, alors que les Play-offs n’ont pas commencé, à parler de la malédiction de l’élimination systématique au premier tour, subie depuis plusieurs années par l’équipe en bleu et blanc. Ceci-dit, rappelons à toutes fins utiles qu’ils avaient tout de même passé la barrière du premier tour l’année dernière et que si les séries commençaient demain, ils seraient des qualifiés.

Les grands noms continuent pour le plaisir des yeux

Au premier Avril, et ce n’était pas une blague, Connor McDavid a marqué 25 points dans ses 10 derniers matchs, il est maintenant à 25 autre points du palier symbolique des mille points en carrière. Il est 3e sur le podium des meilleurs pointeurs de la saison avec 126 points, derrière MacKinnon en 2e et Nikita Kucherov en 1er avec 133 points.



Syndey Crosby vient d’égaler la Légende, le record de Wayne Gretzky, alors que la saison régulière touche à sa fin. En effet, avec ses plus de 84 points pour 75 matchs depuis l’ouverture de la saison, il en est à sa 19e année consécutive (Gretzky s’était arrêté durant sa 20e) durant laquelle il marque au moins un point par match. Le colosse (en termes de performances seulement) des Penguins de Pittsburgh, le numéro 87, entre donc dans la légende. Il n’a plus qu’une année avant la fin de son contrat avec l’équipe en jaune et noir mais c’est à se demander s’il serait de bon ton de le voir sous d’autres couleurs. Pour encore un peu mieux le situer encore, il n’est qu’à 7 points de se placer dans le classement du plus grand nombre de points de la ligue en dépassant Philippe Esposito. Pour le nombre de points dans l’équipe, il joue au coude à coude désormais avec le fameux d’entre les fameux Marco Lemieux. Sacré Palmarès pour le joueur de 36 ans qui n’a jamais quitté Pittsburgh.

Fedotov Episode 2

A côté des goalies « petits » qui n’atteignent pas le mètre 80 (Juuse Saros, dans les cages de Nashville par exemple), et des goalies « classiques », Ivan Fedotov, fait figure de géant. Alors, certes, les Penguins avait récupéré le mètre 97 de Magnus Helleberg en début de saison mais là… c’est encore autre chose. Voir cette haute stature, 2 mètres 02 dans les cages fait tout drôle. Seulement, malgré sa taille qui fait sourire de nombreux fans, le géant a une modestie à la hauteur. Peu lui importe de jouer tout un match ou juste les dernières minutes déclare-t-il pour Sportsnet. Il veut aider l’équipe. Et cela pourrait bien se faire ! Les Flyers sont à la troisième place de la section Métropolitaine. Son jeu sur la glace, quoiqu’un peu fébrile parait plein d’énergie, comme si le joueur avait à cœur de s’y donner pour faire les choses bien.

Marc-André Fleury, surfaceuse à ses heures perdues

Et puisque le gardien qui déjà s’était fait connaître pour fabriquer, quand les refs avaient le dos tourner, des petites barrières de neige sur le pourtour de sa zone de but, le voilà qui pousse encore plus loin les limites des actions adorables : le voilà qui répare les trous de la glace avec sa mitaine et ses pads.

Hockey géométrique

Une formation très particulière et très esthétique, même si elle révèle un chant du cygne. Il restait littéralement une demi-seconde avant la sonnerie finale dans le match opposant Los Angeles à Winnipeg il y a trois jours. LA avait sorti le gardien et voilà le résultat.

Sortie de camions

Manigifique but de Brandon Saad en sortie de banc et en prolongation contre Edmonton !