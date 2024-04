Direction Play-Offs : Encore deux places à prendre !

Atlantique :

Boston Bruins

Florida Panthers

Toronto Maple Leafs

Tampa Bay Lightning

Métropolitaine

NY Rangers

Carolina Hurricanes

Centrale

Dallas Stars

Winnipeg Jets

Colorado Avalanche

Nashville Predators

Pacifique

Vancouver Canucks

Edmonton Oilers

Los Angeles Kings

Las Vegas Golden Knights

Après une saison dernière où l’équipe caracolait en tête du classement, tirant la bourre avec Boston, et après avoir soulevé la coupe en Juin dernier, les chevaliers du Nevada ont fait une très bonne saison régulière, cependant moins pailletée que la dernière. Ils arrivent en effet 14e du classement général avec 23 buts de différentiel positif. Leur qualification s’est décidée après le match gagné contre l’Avalanche du Colorado et gagné de la belle manière ! Menés 3 buts à 0, lors des deux premiers tiers, il n’y avait pas beaucoup à perdre mais beaucoup à gagner à l’issue de ce match. Dans la section pacifique, ce sont les Calgary Flames qui sont juste derrière les GNights avec 79 points contre 96. L’enjeu n’était donc pas de se faire voler la place mais de ne pas la gagner rapidement. Cependant, le troisième tiers a été fou, Barbashev, l’attaquant russe a ouvert le score de son équipe à quasi trois minutes du début du dernier tiers, et Karlsson l’a suivi avec deux autres buts. Le jeu est parti en prolongation pour finir sur un but de Hertl. La dernière place côté Pacifique est prise !

Section métropolitaine toujours incertaine (et deux équipes sous haute tension)

Une place seulement reste à prendre pour les qualifications régulières (trois meilleures équipes de chaque section soit 12 sur les 16 qualifiés finaux). Dans la section métropolitaine, l’incertitude règne encore largement car deux équipes sont en lice pour arriver à cette dernière place. Les Islanders de NY et les Washingtons Capitals ayant respectivement 90 et 87 points ont encore chacun deux matchs à jouer. Selon leurs scores, les Caps peuvent encore repasser devant les Islanders. Rien n’est encore sûr donc. Les Islanders joueront encore contre les Devils demain et les Penguins jeudi . Les Caps joueront les Bruins demain quant à eux contre les Flyers mercredi.



Si les Islanders gagnent et même si les Caps aussi, les joueurs de NY ne seront pas rattrapables (trois points d’écarts pour deux points potentiels) et seront donc automatiquement qualifiés. Ce serait alors un coup dur pour le Caps qui ont de plus vu une de leurs défenseurs, Nick Jensen, quitter le match en brancard hier.



La dernière place, la 16e sera également gagnée sous haute tension. Comme ce sont les meilleurs équipes de chaque association qui finissent par remplir les trous, il reste une chance aux Caps de gagner le droit de le boucher. Cependant les Red Wings sont juste derrière… Avec 87 points aussi et encore deux matchs à jouer également. Les jeux ne sont pas encore faits.

Salt Lake City, Utah

Fin des tours et détours autour des Coyotes

Les déboires de patinoires des Coyotes qui avaient commencé déjà l’année dernière ont continué jusqu’à samedi mais les voilà terminés ! Enfin, après des dizaines de mois d’attentes et d’incertitudes. Rappelons à cette occasion que toute la saison qui s’est écoulée ne s’est pas faite dans la patinoire de l’équipe mais dans une arena prêtée par le club universitaire de Phoenix. Cause ou pas des piètres résultats de cette saison : c’est à débattre. En attendant, trois épées se balançaient au-dessus du club du désert : d’abord le fait d’être relocalisé en Utah, à Salt Lake City, dans une aréna adéquate, ou encore d’être vendue ou bien encore de quitter la NHL, mettant ainsi l’Arizona en haut de la liste pour une future équipe d’expansion.



Les raisons à ce charivari ? D’après une interview de Renaud Lavoie pour TVA Sport, les Coyotes souffrent avant tout d’un problème de popularité. Non pas pour le club en lui-même mais surtout pour le hockey. Le souffle du hockey ne remplit pas les poumons des locaux et les gradins sont presque toujours très clairsemés. Le propriétaire, Alex Meruelo, a même pensé à une mise aux enchères. L’équipe, qui va terminer sa saison d’ici la semaine planchait, en coulisse, sur un double calendrier, prenant en compte les deux issues possibles de la situation : relocalisation ou stand-by !



Pourtant la nouvelle est tombée : direction Utah. Voilà qui sera peut-être une solution, en changeant de localisation, au manque d’attrait du hockey pour les habitants de l’Arizona. Triste nouvelle pour Josh Doan qui faisait il y a quinze jours son arrivant remarquée dans l’équipe, clamant haut et fort son attachement à cet état et au développement du hockey dans cette région des Etats-Unis.

Ne tirez pas sur le zèbre

Ce n’est pas si souvent finalement que ce sont les arbitres qui sortent sur des civières mais c’était bel et bien le cas de Steve Kozari la semaine dernière. Présents également durant l’intégralité du temps de jeu, il arrive aussi qu’ils n’esquivent pas assez vite les joueurs. Lors du match Penguins Lightning, Haydn Fleury, un défenseur de Tampa Bay l’a très violemment percuté au beau milieu de la glace. L’arbitre de 50 a eu la tête frappée et s’est effondré avant d’être évacué ; lui pourtant expérimenté dans son métier, ayant largement dépassé les mille arbitrages dans la ligue. Il se remettra de cet accident et c’est un frayeur désormais passée mais les images font assez froid dans le dos surtout quand on sait que les arbitres portent bien moins de protections sous leur maillot rayé que les joueurs.

Hoping for a speedy recovery for referee Steve Kozari 🙏 pic.twitter.com/ERVJMCJJcD — Maher Media (@MaherMediaCo) April 6, 2024

Raccrochage en pagailles





Qui dit arrivée des séries dit aussi retraites de certains noms qui partent en même temps que leur équipe non qualifiée. D’autres ne jouent plus en NHL depuis un certain temps mais ont laissé un trace. Il y en a quatre cette semaine.

Mikko Koskinen





Né à Vantaa, en Finlande, le gardien Mikko Koskinen a passé trois saisons dans son pays natal avant de jouer pour Novosibirsk en KHL à 25 ans, et de passer pas le SKA St-Petersbourg. En 2018, il signe à Edmonton où il reste quatre saisons, atteignant des moyennes jusqu’à .91,52 par saison. Il jouait depuis deux ans à Lugano en Suisse, équipe éliminée il y a peu au premier tour des séries par Fribourg.

Ilya Kovatchuk

Il a déjà 41 ans et prend lui aussi sa retraite. L’attaquant russe a eu une carrière entremêlée de NHL et de KHL, oscillant d’une saison à l’autre parfois. Il a commencé aux US avec les Atlanta Trashers depuis 2001 puis a enchaîné chez les Devils en 2010. Il a ensuite beaucoup joué pour le SKA lui aussi, a changé ensuite beaucoup entre les Kings, les Canadiens et les Caps avant de retourner gagner la Gagarine Cup en 2021 avec Omsk. Après deux saisons d’absence il jouait cette saison pour le Spartak de Moscou, son club d’origine.

Nikolaï Kabibulin

A 51 ans, ça se comprend, le gardien russe raccroche les patins, les bottes et le casque intégral. Il est le premier gardien russe à soulever la Stanley Cup, avec le Lightning il y a maintenant 20 ans. On lui doit des médailles aux JO, des matchs de étoiles à quatre reprises. Il a joué avec 2 équipes de KHL et 5 de NHL sans compter les autres, de ligues inférieures. Carrière bien remplie.

Jakob Silverberg

Attaquant suédois maintenant indissociable des Ducks d’Anaheim, pour lesquels ils joue depuis maintenant 11 saisons, il était à son somment pour la saisons 2016/2017 durant laquelle il a marqué 63 points en un peu moins d’une centaine de matchs. La presse canadienne indique qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison pour le club qui n’est pas qualifié pour les séries cette année. Rien d’annoncé pour le moment en termes d’hommages mais le club lui devant pas moins de 158 buts, il y aura sans doute quelques moments forts en cette fin de saison pour l’équipe en dépit d’une qualification.

Oups.

Durant la victoire très très serrée (et qui s’est terminée en prolongation sur un but de Karlsson, côté Pittsburgh) un tir en direction du gardien américain Alex Nedeljkovic a brisé la vitre de protection, évitant de peu la caméra, donnant des images peu courantes qui ne donnent finalement pas très envie de jouer au poste de gardien.

Judo sur glace

Et toujours dans le même match ! Crosby qui avait coincé le palet sous la lame de Chiarot a fini par le mettre à terre, oubliant un instant quel sport il jouait.

Un peu de douceur de goalies

Entre Demko et DeSmith, après une victoire de Vancouver. Les gardiens seront toujours des gardiens même sans l’équipement.