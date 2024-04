Les Séries ont commencé !

Voilà ce que ça donne : Avec des premiers scores parlants



Source : NHL.fr

Toronto a peur de suivre sa malédiction habituelle. Les Bruins qu’ils affrontent sont chauds et le premier score final est laid pour l’équipe à la feuille. Matthews est dépité et les fans sont d’ores et déjà tendus. 5-1… Les 8 dernières fois que les Maple Leafs ont joué contre Boston, ils ont perdus.



Même constat pour les Caps qui ont gagné leur place en Séries à l’arrachée. Ils tombent contre les Rangers qui sont les gagnants de la section. Le score fait peine aussi. 4-1… Pas effrayant et mais pour un premier match de série, et sachant que les choses peuvent se plier en 4 matchs, il faut que le moral puisse remonter vite derrière. Un peu de tristesse pour couronner le tout, c’est quatrième fois dans sa carrière entière qu’Alex Ovechkin ne tire pas une seule fois dans un match de play-off. Il faut s’accrocher pour les joueurs de Washington qui ont réussi l’exploit de décrocher une place en série avec un différentiel de but négatif de -37 !



Match serré entre Winnipeg et Colorado : 7-6. 3 partout dès le premier tiers avec une ouverture de score à 6 minutes et un dernier but à 16, soit 6 buts en 10 minutes. Deuxième tiers plutôt calme avec un seul but du côté des Jets. Le derniers tiers a été pourvu de six buts et l’Avalanche avait amorcé une remontada, marquant même jusqu’à 19’30. Il ne manquait que quelques minutes visiblement…



Entre Vancouver et Nashville : Saros n’a rien pu faire et en a tout de même encaissé quatre… Doublé de Joshua dans le dernier tiers, irrattrapable.

Les français en vacances :

Le Seattle Kraken dans lequel évolue, Pierre-Edouard Bellemare ainsi que les Colombus Blue Jackets pour lequel joue Alexandre Texier ne se sont pas qualifiés pour aller en Play-Offs. L’ex-joueur de Zurich a partagé de belles photos. Quant à Bellemare, il a fêté cette semaine son 700e match de carrière :

Les trophées marquants de cette saison :



Jennings Trophy revient à Connor Hellbuyck : pour le gardien ayant joué au moins 25 matchs et qui a encaissé le moins de buts durant la saison.

Le fameux Art Ross Trophy (joueur ayant marqué le plus de points de la saison) a été décerné à Nikita Kucherov, qui a en plus battu son record de carrière avec 144 points en saison régulière.

Le trophée des présidents a été remis comme il se doit à l’équipe ayant fini la saison régulière avec le plus de points cette saison : Les Rangers de New York.

Il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir quel sera le gagnant du trophée Calder pour le meilleur rookie de la saison. Et si Connor Bedard est en tête des espoirs… il n’est pas le seul en lice.

La fin des Coyotes de l’Arizona mais pas des Coyotes.

Emouvant dernier match des Coyotes en Arizona avant leur relocalisation en Utah.

Les pépites :

Demko et son bassin extensible

Kaje Oettinger avec un arrêt cross qui… semble ridiculement facile et à la fois monstrueusement impressionnant.

Liljegren poussé dans la gueule de l’ours par un ours lui-même : Pat Maroon.