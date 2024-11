CLASSEMENT



Les Jets sont la sixième équipe seulement dans l’histoire de la NHL à gagner 12 de leur 13 premiers matchs. Ils sont loin devant avec 26 points en 14 matchs, loin devant les champions en titre notamment.

Les Hurricanes ont gagné quatre places, passant de la 8e à la 4e avec trois victoires cette semaine, complétant ainsi la plus longue série de victoires (8) de la ligue cette saison pour le moments.

26e il y a une semaine, 30 cette fois, les Canadiens de Montréal essuient revers sur revers, n’ayant gagné aucun de leur 5 derniers matchs.

Les Predators de Nashville sont désormais la proie de la NHL. « C’est probablement l’un des pire matchs que j’ai pu jouer de ma vie » a avoué O’Reilly, pilier de l’équipe après avoir été lamentablement blanchi par les Kings 0-3 il y a trois jours. Actuellement dernière de la ligue, l’équipe n’a cumulé que 9 points.

Les Bruins sont remontés, et l’ours est désormais à l’orée du bois, 16e, donc juste à la limite entre la moitié supérieure et la moitié inférieure du classement. Les choses remuent dans l’équipe puisque le meilleur buteur et pointeur, le tchèque Pastrnak a été rappelé et collé au banc il y a quatre jours. Le dernier tiers du match contre le Kraken lui est passé sous le nez. Sanction ou prévention, c’est une décision de l’entraîneur, le ferme Montgomery après un tir de palet malencontreux, une offrande à Yani Gourde qui ne s’est pas fait prier directement pour aller titiller le gardien. Les Jets sont la sixième équipe seulement dans l’histoire de la NHL à gagner 12 de leur 13 premiers matchs. Ils sont loin devant avec 26 points en 14 matchs, loin devant les champions en titre notamment.Les Hurricanes ont gagné quatre places, passant de la 8à la 4avec trois victoires cette semaine, complétant ainsi la plus longue série de victoires (8) de la ligue cette saison pour le moments.26il y a une semaine, 30 cette fois, les Canadiens de Montréal essuient revers sur revers, n’ayant gagné aucun de leur 5 derniers matchs.Les Predators de Nashville sont désormais la proie de la NHL. « C’est probablement l’un des pire matchs que j’ai pu jouer de ma vie » a avoué O’Reilly, pilier de l’équipe après avoir été lamentablement blanchi par les Kings 0-3 il y a trois jours. Actuellement dernière de la ligue, l’équipe n’a cumulé que 9 points.Les Bruins sont remontés, et l’ours est désormais à l’orée du bois, 16, donc juste à la limite entre la moitié supérieure et la moitié inférieure du classement. Les choses remuent dans l’équipe puisque le meilleur buteur et pointeur, le tchèque Pastrnak a été rappelé et collé au banc il y a quatre jours. Le dernier tiers du match contre le Kraken lui est passé sous le nez. Sanction ou prévention, c’est une décision de l’entraîneur, le ferme Montgomery après un tir de palet malencontreux, une offrande à Yani Gourde qui ne s’est pas fait prier directement pour aller titiller le gardien.



GOALIES

Best friends forever



Deux talents mais trop gourmands tous les deux. Chacun d’eux voulait plus de 50 départs de match dans la saison, une équipe en joue 82, il fallait donc soit faire une concession, soit que l’un cède sa place comme titulaire officiel. Amalie Benjamin révèle les sentiments des athlètes pour le site de la NHL. Swayman n’hésite pas à dire que c’était « comme perdre un frère » même si sa situation à Boston est loin de le desservir et qu’il refait certaines routine d’entrainement qu’il avait construites avec Ullmark. Ce dernier de son côté affirme que le câlin qui a rendu célèbres les deux coéquipiers ne restera réservé qu’à son ami et ne pourra se faire avec un autre joueur.

Les fans ont une nostalgie toute particulière à l’approche du match Sénateurs vs Bruins ce soir le 09/11 où les deux gardiens se retrouveront sur la même glace, pour le temps du jeu, ce qui d’ailleurs ne leur est encore jamais arrivé, l’un étant toujours le back-up de l’autre, forcément. Une grande première. Deux talents mais trop gourmands tous les deux. Chacun d’eux voulait plus de 50 départs de match dans la saison, une équipe en joue 82, il fallait donc soit faire une concession, soit que l’un cède sa place comme titulaire officiel. Amalie Benjamin révèle les sentiments des athlètes pour le site de la NHL. Swayman n’hésite pas à dire que c’était « comme perdre un frère » même si sa situation à Boston est loin de le desservir et qu’il refait certaines routine d’entrainement qu’il avait construites avec Ullmark. Ce dernier de son côté affirme que le câlin qui a rendu célèbres les deux coéquipiers ne restera réservé qu’à son ami et ne pourra se faire avec un autre joueur.Les fans ont une nostalgie toute particulière à l’approche du match Sénateurs vs Bruins ce soir le 09/11 où les deux gardiens se retrouveront sur la même glace, pour le temps du jeu, ce qui d’ailleurs ne leur est encore jamais arrivé, l’un étant toujours le back-up de l’autre, forcément. Une grande première.



WASHINGTON CAPITALS

Tic tac tic tac, derrière la merveille



Il s’est remis à marquer ! après un début de saison bredouille, Ovi revient sur la glace, à un rythme qu’on lui connait plus : celui d’un but par match. Dimanche dernier : Ovechkin a marqué son 858ème but en carrière contre les Canadiens de Montréal, ce qui le place à seulement 37 buts de battre le record de Wayne Gretzky. Lundi : Il a ajouté un autre but lors du match contre les Hurricanes de la Caroline, portant son total à 859 buts. Mercredi : Ovechkin a marqué deux buts contre les Predators de Nashville, atteignant 861 buts en carrière et maintenant à 33 buts de battre le record de Gretzky.

Ovechkin est actuellement en pleine série de quatre matchs avec au moins un but par match, et il est sur la bonne voie pour établir un nouveau record de la LNH. Ses performances récentes ont également aidé les Capitals à enregistrer une série de victoires, avec huit victoires en onze matchs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)

SAINT LOUIS BLUES

Douleur fantôme



Un bien curieux cas que celui du joueur percuté par un palet il y a trois jours. On entend souvent dire que les têtes coupées restent conscientes quelques secondes après n’être plus solidaires du corps. Les joueurs de hockey, jouent encore comme si de rien n’était après avoir été assommés par un palet pris dans la tête à pleine vitesse. C’est ce qui est arrivé à Dylan Holloway. raconte ce qui est arrivé à Dylan Holloway

Lors du match entre les Blues de St. Louis et le Lightning de Tampa Bay le 5/11 Dylan Holloway a été frappé à la gorge par un palet dévié. Bien qu'il ait terminé son temps de glace, il a reçu des soins médicaux sur le banc avant d'être évacué sur une civière. Il a été transporté à l'hôpital où les médecins ont confirmé que son état était stable. Il s’est donc effondré en revenant au banc comme si un coup de massue lui parvenait tout d’un coup alors que la blessure était bien antérieure. La situation donne des images étranges.

Dylan Holloway is in an ambulance heading to the hospital after getting hit in the neck by a puck.



Both teams left the ice with about one minute left in the first period. pic.twitter.com/vTNUcusw74 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 6, 2024

SAN JOSE SHARKS

Jeune premier contre vétéran



Il est en vie depuis moins d'années que Fleury en a passé dans la ligue. Macklin Celebrini, le plus jeune joueur de la NHL, a marqué deux buts contre Marc-Andre Fleury, le plus âgé, lors du match entre les Sharks de San José et le Wild du Minnesota le 7/11. Celebrini, est né en 2006, a marqué son deuxième but sur une passe en 3 contre 2 et son deuxième but avec une frappe en no-look qui a dépassé Fleury au-dessus du gant. C’était donc un doublé pour le rookie.

Fleury, quant à lui, a exprimé son admiration pour le jeune joueur et a déclaré qu'il était ravi de voir de tels talents émerger.



The youngest player in the NHL, Macklin Celebrini (only 2006-born player), just scored on the oldest player in the NHL, Marc-Andre Fleury (only 1984-born player). 🤯 https://t.co/vOn1gc3aCr — NHL (@NHL) November 8, 2024

LOS ANGELES KINGS

Coup d’épaule



Tanner Jeannot, l'attaquant des Kings de Los Angeles, aura une audience avec le Département de la sécurité des joueurs de la LNH. Cette audience est prévue pour vendredi, suite à une mise en échec illégale à la tête de Brock Boeser, l'attaquant des Canucks de Vancouver, lors du match de jeudi soir. Jeannot a été expulsé du match pour cet incident, et le département de la sécurité évaluera si une sanction supplémentaire est nécessaire.

Match penalty for Tanner Jeannot for this head shot on Brock Boeser pic.twitter.com/L06bgGqFex — Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) November 8, 2024

Jolies choses



Trajectoire parfaite, il est rentré comme sur des roulettes, un bolide signé Sharangovich.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)



Horvat a joué avec le gardien. A un petit jeu où il le portier ne pouvait pas gagner.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)



Arrêt à main nue



No blocker? No problem. 😤



Anthony Stolarz makes a save with his bare hand! pic.twitter.com/772stpAZpk — NHL (@NHL) November 9, 2024



Une confiance aveugle mais des yeux derrière la tête



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)