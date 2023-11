Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL - National Hockey League NHL : Montréal retrouve la victoire !! Le Canadien retrouve le succès en ce jeudi soir en s’imposant à Détroit en prolongation, 3-2, après avoir essuyé quatre revers de suite, dont le dernier en date contre le Lightning de Tampa Bay, 5-3 à domicile. Montréal, Hockey Hebdo Valentin Ochlust le 12/11/2023 à 09:49 Tweeter

Plus tôt cette semaine c’est Jake Allen qui était partant contre le Lightning au centre bell, cependant après avoir été fêté en début de match pour avoir été élue joueur du mois du Canadien celui-ci est sorti au bout de 14 minutes de jeu après le quatrième but marqué par Tampa, remplacé ce soir là par Samuel Montembault.

C’est donc Cayden Primeau qui officie contre les red wings et de bien belle manière, en effet l’américain possède ce soir une fiche de 31 tirs reçus pour 29 arrêts soit un pourcentage d’arrêts de 0.931%.

Une très bonne performance qui a de quoi relancer le débat sur l’échange de gardien entre lui et Jake Allen.



Pour le reste du match, c’est Mike Matheson qui inscrit le premier but de la rencontre, son troisième de la saison, assisté par Alex Newhook au bout de 7 minutes de jeu, 1-0 donc pour le Canadien. Dans cette période deux avantages numériques de chaque coté sont a noter, les deux équipes n’en profitent cependant pas et la période se fini a 1-0.



Au niveau des tirs léger avantage pour Montreal 10-8 dans ce premier tiers.





En début de second tiers c’est les red wings qui se montrent les plus avenant devant la cage de Primeau n’arrivant cependant pas à concrétiser. Les deux premières pénalités sont à l’actif de Montreal avec Josh Anderson qui prend deux minutes pour croche pied à la 3ème minute et Kaiden Guhle qui prend deux minutes pour retenue.

Détroit ne profite pas de ses avantages au contraire de Montreal qui, suite à une pénalité de Jake Walkman pour retenu, trouve le chemin des filets par l’intermédiaire de Nick Suzuki.

Le but sera cependant refusé à la suite d’un challenge vidéo du coach de Détroit, à cause d’un un hors jeu de Cole Caufield.

Quelques instants plus tard c’est Détroit qui créé l’égalité entre les deux équipes par l’intermédiaire de Christian Fischer son premier de la saison assistée par Michael Rasmussen et Ben Chiarot, tir de Rasmussen bloqué dans un premier temps par Primeau mais qui revient à hauteur des pectoraux de Chiarot pour rebondir dessus et finir au fond des filets.

Ce tiers se fini donc à un partout entre les deux équipes.



Coté tir c’est les red wings qui reprennent l’avantage 14 contre 6 pour le Canadien.



Le troisième acte commence sur les chapeaux de roue pour Montréal grâce à son capitaine Nick Suzuki qui inscrit là son cinquième but de la saison après à peine 30 secondes de jeu. Il est assisté sur ce but par Mike Matheson et Sean Monahan. 2-1 pour Montréal.

La suite de ce tiers est équilibré entre les deux équipes avec des occasions a noter de chaque coté. Et c’est Détroit qui concrétise avec J.T. Compher qui vient inscrire son troisième but de la saison sans aide. 2 à 2 dans ce match qui va se terminer aux prolongations. Du coté des tirs c’est Montreal qui reprend les devants avec 6 tirs contre 4.



C’est donc une prolongation qui commence avec Détroit qui se montre les plus dangereux au départ, mais Montreal ne lâche rien, arrive a rééquilibrer les choses et même a en profiter à la suite de la punition de James Reimer pour avoir retenu le bâton de Caufield.

Celui-ci se fait justice lui-même et inscrit a quatre contre trois son cinquième but de la saison assisté par Mike Matheson et Nick Suzuki. Ce qui conclu la victoire de Montreal.

Coté étoiles du match nous retrouvons en troisième Nick Suzuki, en deuxième J.T. Compher et en premier Cole Caufield qui a permis à son équipe de s’imposer trois buts à deux.



Le tricolore arrive enfin à s’imposer sur la route après trois derniers revers a l’extérieur.

Prochain match du CH samedi au centre bell pour un derby contre les Bruins de Boston.



