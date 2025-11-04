Vision d'ensemble



La palme revient aux Flames de Calgary qui ont encaissé 18 buts de plus qu’ils n’en ont marqué. Ils sont suivis de près par les San José Sharks qui en sont à 14.

San José Sharks VS Rangers : Gloire au sang neuf

Même si on vient de citer l’équipe de San José deux fois dans la colonne de ceux qui n’ont pas démarré sur les chapeaux de roues, on ne peut passer sous silence leur dernière victoire, il y a deux jours, qui a remué les cœurs et fait renaître beaucoup d’espoirs. Le match a terminé par un score à 6 à 5 en prolongation au Madison Square Garden, donc sur le terrain des Rangers.









C’était la première victoire de la saison pour les Sharks. Ce qui est à noter, ce sont les perfs des deux MVP du match.



D’une part, il y a Macklin Celebrini, qui a réalisé un tour du chapeau avec trois buts, auxquels il a ajouté deux passes décisives, pour un total de 5 points. Et c’est son deuxième tour du chapeau alors qu’il n’a même pas 20 ans (il est né en 2006). D’autre part, ce très jeune joueur a été nommé, avec cinq de ses coéquipiers, capitaine alternatif ; l’équipe n’ayant pas nommé de capitaine officiel pour cette saison. Cependant, c’est bien lui, le petit jeune, finaliste pour le Calder l’année dernière, qui joue le rôle de leader de l’équipe à l’heure actuelle.



D’autre part, Will Smith (à ne pas confondre avec l’acteur, le nôtre a à peine 20 ans et a terminé sa saison dernière avec 45 points) a marqué deux buts et a récolté deux passes décisives. C’est aussi lui qui inscrit le but gagnant en prolongation à 1 minute 38 secondes, suite à une passe de Celebrini (toujours lui).



Anecdotes intéressantes :

L'attaquant des Rangers, Taylor Raddysh a également inscrit un tour du chapeau dans la défaite de son équipe, marquant 3 buts.



L'équipe des Rangers a perdu dans la bataille - et c’est le cas de le dire - l'attaquant Matt Rempe sur blessure suite à un combat en première période contre Ryan Reaves des Sharks. Rien d’étonnant à cela vu, le passif des deux joueurs, qui ne sont pas les derniers à faire tomber les gants, et surtout pas l’un contre l’autre. Ce fut le cas notamment quand Reaves jouait pour Toronto.



Brad Marchand 2 : Le Retour

Les bien penauds Bruins ont reçu le 22 octobre les champions en titre pour la deuxième saison consécutive : les Florida Panthers. Le moment était étrange puisque lesdits champions comptent désormais dans leurs rangs l’emblématique joueur Brad Marchand, qui a changé d’équipe pour la première fois de sa carrière l’année dernière. Après avoir passé quasiment 15 ans sous les couleurs de l’ours, et vécu un échange douloureux, il était de retour au TD Garden, fief des Bruins, mais en tant qu'adversaire cette fois. C’était l’occasion pour les locaux de lui faire une vidéo hommage qui a fait fondre en larmes le pourtant dur à cuire. Le joueur a aussi reçu une ovation debout, massive et prolongée, de la foule.



Patrice Bergeron, ancien capitaine des Bruins a commenté qu’il "méritait cette ovation et cette vague d'amour" et a rappelé que sous ses dehors turbulents et sarcastiques, Marchand est un joueur "émotif".











Cam Atkinson prend sa retraite

Cam Atkinson, ailier droit principalement connu pour son passage chez les Blue Jackets de Columbus a officiellement pris sa retraite. Il était de ces joueurs petits mais furtifs, attaquants mobiles et rapides. Il aura donc passé 10 ans chez les Blue Jackets de Columbus, qui l’avaient repêché, de 2011 à 2021. Il est monté jusqu’à 69 points en saison en 2018-2019. Il a fini sa carrière d’abord chez les Flyers de Philadelphie (2021–2024) puis la saison dernière au Lightning de Tampa Bay. Toutefois, il a signé un contrat d'un jour avec les Blue Jackets de Columbus le 16 octobre 2025 pour prendre sa retraite en tant que membre de l'équipe qui l'a vu grandir.

Signing off where it all started ✍️🥲



Congratulations to Cam Atkinson, who has officially hung up the skates with the @BlueJacketsNHL after 13 NHL seasons. pic.twitter.com/aqpNALOQus — NHLPA (@NHLPA) October 16, 2025

Pot de départ pour Erik Jonhson aussi

Le défenseur américain aura joué au total pendant plus de 17 saisons en NHL. Il est notamment connu pour avoir été le tout premier choix au total du repêchage de la ligue en 2006 (par les Blues avec qui il jouera ses 5 premières saisons). Il a ensuite passé la majeure partie de sa carrière (13 saisons) avec l'Avalanche avec qui il soulève la coupe Stanley en 2022. Ses deux dernières saisons se sont faites avec les Sabres de Buffalo (2023-2024) puis les Flyers de Philadelphie (2024-2025). Il prend donc sa retraite de défenseur après 1 023 matchs joués, 95 buts et 253 passes.



After 1,023 NHL games, Erik Johnson has announced his retirement. 👏



Congrats on a great career! pic.twitter.com/HxSeg7uspi — NHL (@NHL) October 1, 2025

Carter Hart de nouveau sur la glace

Carter Hart s'entraîne désormais avec l'organisation des Golden Knights de Vegas mais dans la ligue du dessous, la AHL car il n'est pas autorisé à jouer de match dans la NHL avant le 1er décembre. Hart lui-même a déclaré que comme il était à l'écart du hockey depuis un an et demi, il avait besoin de temps pour travailler. En effet, Hart était l’un des cinq joueurs de l’équipe de hockey du Canada au Mondial junior 2018 qui ont été accusés d’agression sexuelle. Il a rejoint l'organisation des Golden Knights sur un try-out après ces mois sombres. Il n'a donc pas encore de contrat officiel de la NHL, mais il travaille avec l'équipe pour se préparer.



Utah laineux

Le club de l'Utah (la relocalisation des anciens Arizona Coyotes) a choisi le mammouth (Utah Mammoth) comme nom et comme mascotte aussi. Comme pour le tigre à dents de sabre de Nashville, ce nom rend hommage au mammouth laineux, dont des os et même des squelettes complets ont été découverts dans l'Utah, comme celui trouvé à Huntington Canyon en 1988.

Le contrat surprise de Connor McDavid

Connor McDavid a signé une prolongation de contrat avec les Oilers d'Edmonton mais une… petite, très petite. Alors qu’il est indéboulonnable de l’équipe d’Edmonton, il a accepté les 12,5 millions de dollars par saison qu'elle lui proposait, alors qu’il vaut plus, pour espérer laisser à la direction de quoi payer des renforts à l’équipe, et enfin gagner quelque chose après deux années à toucher du doigt la coupe en finale sans jamais la soulever.



Pour comparaison, Kirill Kaprizov a signé une prolongation de contrat record avec le Wild du Minnesota. Pour 8 ans, le joueur russe (capable de monter à 116 points en 87 matchs – saison 2021-2022) recevra au total 136 millions de dollars, soit en moyenne 17 millions de dollars par an. Le contrat prendra effet à partir de la saison 2026-2027 et se terminera après la saison 2033-2034.

Ce contrat est considéré comme le plus gros de l'histoire de ligue en termes de valeur totale et de valeur annuelle moyenne à la date de sa signature. C’est plus que ce que les Caps avaient déboursé pour Ovechkin ou plus encore que ce que les Oilers ont payé pour garder Draisaitl.



Barkov et sa blessure

Aleksander Barkov, capitaine des Panthers de la Floride, s’est déchiré le genou droit à l'entraînement à la fin du mois de septembre. Il a dû subir une intervention chirurgicale et doit désormais recupérer sans jouer pendant encore plus de 7 mois au moins. C’est un au-revoir à la saison qui vient de commencer, dans son entier, ou tout du moins un adieu certain à la saison régulière. L’équipe a accusé le coup, alors qu’elle avait déjà sur le dos le poids de l'absence de Matthew Tkachuk en début de saison en raison d'une blessure de bas du corps. Il avait serré les dents pour jouer les play-offs mais a dû être opéré durant l'été.



Logan Cooley, un hat trick certes, mais en moins de 20 minutes montre en main !



