En ce tout début de série, rien n'est dessiné. Les équipes qui ont déjà joué trois matchs jouent pour la plupart au saute-mouton et rien ne semble se dessiner pour le moment. A part pour les Islanders qui dominent les Hurricanes avec deux matchs gagnés, les égalités sont nombreuses. Même de la part de clubs repêchés en Wild Card, on assiste à de vraies batailles. Des paly-offs serrés s'annoncent mais comme diraient certains joueurs du Kraken… Now, the real fun begins…

EST

Bruins VS Panthers : Les Ours mènent.. mais les panthères ne subissent pas.



Match 1 : 3-1

Match 2 : 3-6

Match 3 : 4-2



Comme dans une arène à Rome, lieu des combats de fauves, la NHL sort ses prédateurs. Les scores sont déroutants, puisqu’on ne voit pour l’instant se dessiner aucun style de jeu. Le coach de Boston l’a remarqué : les conseils qu’il donne à ses joueurs sont compris mais mal mis en application. Le club noir et jaune, jusque-là plutôt sage cumule de manière assez anarchique les fautes et les pénalités. Le deuxième match était ni plus ni moins qu’un combat de box au dernier tiers, 5 joueurs des Bruins et 2 des Panthers ont écopé de 10 minutes de prison pour conduite anti-sportive. Sans doute l’absence de Bergeron, capitaine à Boston y est pour quelque chose. Les esprits, d’un côté comme de l’autre, sont tout sauf apaisés.













Maple Leafs VS Lightning : Malédiction ou pas ?



Match 1 : 3-7

Match 2 : 7-2



Les Leafs sont un très bon club au classement de la NHL. La dessus, personne n’a de doute. Ce qui est étrange c’est leur propension à perdre systématiquement le premier tour des séries éliminatoires, depuis six ans, sans discontinuer. Ça en devient presque surnaturel aux dires de certains fans de l’équipe. Cette année, Toronto affronte Tampa Bay, le presque triple champion de la coupe Stanley (2020 – 2021 – finale 2022). Pas une mince affaire donc. Le gardien du Lightning, Andreï Vasilievsky connait encore une fois de grandes heures de gloires dans ses filets tandis que Pierre-Edouard Bellemare, notre frenchie, a eu l’honneur et le talent de marquer le premier but du club en série ! Très affecté par le deuil de sa maman, emportée par un cancer, il affirme désormais jouer pour elle, malgré la douleur du deuil.

A la première victoire, les fans de Toronto étaient déjà déprimés mais… le score imposant 7-2 au match retour est venu redonner de l’espoir.



Pierre-Edouard Bellemare gets to the top of the crease and jams home the loose puck to put Tampa up 1-0!

Hurricanes VS Islanders : Une impression de doublon



Match 1 : 2-1

Match 2 : 4-3

Match 3 : 1-5



Tout comme pour les Bruins, les Canes on un avantage… relatif. C’était très bien jusqu’au moment où ce n’était plus très bien. Le premier match était classique, presque doux, les deux buts de la Caroline sont des buts en power-play, sur les deux premiers power-plays. Tout en efficacité … Et une fois le but de Pulock mis… Rien n’allait plus. Au deuxième match, la victoire était plus que serrée, et il a fallu monter en overtime. Après cinq minutes, Fast a enfin fait remporter son équipe. Au troisième match, Sorokin dans les cages de NY était imprenable alors que le Finlandais Antti Raanta dans les cages de Caroline tenait un peu de la passoire pour une râclée de 5 à 1. L’équipe à la tornade a été particulièrement humiliée lors de la deuxième période en prenant 4 buts en un peu plus de 2 minutes à peine…





Devils VS Rangers : Malédiction ET impression de doublon



Match 1 : 1-5

Match 2 : 1-5





Deux matchs joués, deux défaites, deux fois le même score qui fait mal aux yeux 5-1. Autant dire que ce n’est pas étonnant de voir que le deuxième match a fini en pugilat général. A partir de la 13e minute, les deux équipes ont cumulé … 120 minutes de pénalité. Oui, deux heures de pénalité, pour conduite anti-sportive la plupart du temps.

Pour le moment, si le club de NY semble bien parti, il lui reste le goût amer de la défaite contre le Lightning l’an dernier en six matchs. Pas question de s’endormir sur ses lauriers.



OUEST

Avalanche VS Kraken : Du potentiel pour un exploit



Match 1 : 1-3

Match 2 : 3-2



Affronter le champion en titre à la première ronde des séries quand on est un club vieux d’à peine deux ans… il y a de quoi serrer les fesses, pourrait-on se permettre. C’est la lourde situation dans laquelle se trouve le Kraken actuellement. Après un premier match confortable, où MacKinnon, le sniper du Colorado n’a fait qu’assister Rantanen, autre tireur d’élite, le Kraken s’en est sorti très honorablement. C’est au deuxième match que les hommes de l’Avalanche ont réveillé leurs instincts de constructeurs de buts. Les trois buts marqués sont des buts d’équipe, avec des assits bien marquées.

De son côté, le Kraken n'est pas en reste non plus.

THE KRAKEN STRIKE FIRST IN GAME 2 🦑



THE KRAKEN STRIKE FIRST IN GAME 2 🦑