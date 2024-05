Un deuxième tour serré puisqu’aucune série ne s’est jouée à moins de 6 matchs.

Dallas Stars 4 – Colorado Avalanche 2 :

Des ex-champions un peu moins en forme



Même si la série avait commencé à l’avantage des champions d’il y a deux ans, le vent a vite tourné et a chassé les nuages, laissant apparaître les étoiles. Trois victoire de Dallas plus tard, et trois grosses ! victoires : 5-3 puis 4-1 puis 5-1, le moral n’était plus au beau fixe au Colorado. Les joueurs en rouge étaient paradoxalement calme face à Dallas surexcité, multipliant les fautes. Il n’y a qu’à regardé les matchs 2 et 3 de la série : Dallas son temps en prison pour des croche-pieds à répétition et des fautes d’inattention avec trop d’homme sur la glace à plusieurs reprise.

Calmes donc, les hommes de Landeskog, mais trop surement au vu du temps de power-play infructueux. L’équipe verte à mis le coup de grâce dans un match cependant serré qui a fini en prolongation avec un but de Matt Duchene.



(Dont voici la vidéo)

IT HAD TO BE MATT DUCHENE!!!!!!! pic.twitter.com/lKoUYcgG74 — z - Dallas Stars (@DallasStars) May 18, 2024

Edmonton Oilers 4 – Vancouver Canucks 3

:

La fin d’un rêve



Caracolant à des niveaux qu’ils n’avaient pas atteint depuis bien longtemps, les Canucks ont dû, après une âpre bataille, céder face aux Oilers au match 7. Après des saisons fructueuses entre 2008 et 2013 où l’équipe atteignait facilement les play-offs, et une saison faste en 2015, où Vancouver avait dépassé les 100 points, une période bien médiocre a duré plusieurs années. C’était le temps, depuis 2016 où l’équipe ne connaissait plus que le tréfond du classement. Cette année seulement était l’année d’une nouvelle bouffée d’oxygène à la surface. Et le rêve a donc pris fin hier, après que l’équipe n’a pas réussi à remonter assez vite. Les deux adversaires gagnaient un match sur deux, ce qui les a menés au match 6. Le 7e décisif a de quoi faire ragé les plus endurcis. Après une première période vierge, Edmonton marque un but toutes les 5 minutes environ dans le deuxième tiers. Vancouver ne se laisse pas abattre et monte à l’assaut 9 minutes avant la fin, marquant deux buts de suite. Le match aurait duré quelques minutes de plus, peut-être que le score ne serait pas resté à 3-2, avantage pour Edmonton…



Le troisième tiers en vidéo :





Florida Panthers 4 – Boston Bruins 2

:

Une équipe qui n’a pas fait block



L’ours vaincu par la panthère, voilà ce que l’on retiendra cette année. Pourtant, et comme l’année dernière, les joueurs en noir et jaune ont fait une saison régulière extrêmement prolifique, manquant de peu de re-gagner le trophée des présidents (remis à l’équipe terminant la régulière avec le plus de points). Tout semblait bien s’annoncer pour les ours. Or même si les bons résultats se sont répété, l’élimination par les Panthers également. L’année dernière au premier tour, cette année au second, à peu de chose près, les joueurs de Boston auront pour longtemps encore de quoi en vouloir à la Floride. Cette dernière continue son bonhomme de chemin, forte d’avoir tenu 6 matchs contre des géants de la côté Atlantique.



Ce qui fait beaucoup couler d’encre en ce moment se trouve encore du côté de Boston puisque le duo légendaire de gardien qui fait tout le sel des Bruins depuis plusieurs années connait des houles. Linus Ullmark (Vézina Trophy 2023) et Jérémy Swayman, des frères dans l’âme que l’on voit dans les bras l’un de l’autre à la fin de chaque victoire ont un avenir commun incertain. Une déchirure pour les fans comme pour les joueurs eux-mêmes, qui ont très mal vécu les dernières rencontres. Swayman, que la défense a littéralement abandonné sur les trois derniers matchs, pourrait devenir joueur autonome quand Ullmark, resté sur le banc sur la dernière série quasi entière, rumine sa frustration en attendant l’année prochaine, la dernière de son actuel contrat.



Et si une image vaut mille mots, un meme en vaudra douze mille (et résumera le comportement des Bruins ces derniers jours) :

NY Rangers 4 – Carolina Hurricanes – 2

Petit coup de chaud pour NY qui menait la série 3 matchs gagnés à 0 et qui a vu le vent des Hurricanes se lever brusquement aux matchs 4 et 5. Surtout au 5e pour tout dire, avec une défaite 1 but à 4 ! dans un match épique où les joueurs de Caroline ont subitement décidé de marquer en rafale au troisième tiers. 4 buts en à peine 13 minutes… Alors que les premières victoires de ce tour étaient relativement serrées (un but d’écart seulement dans les 4 premiers matchs), une défaite aussi sévère semblait augurer un grand risque pour New York. L’équipe ne s’en tire finalement pas si mal. Sa technique pour battre enfin les Hurricanes ? Leur rendre la monnaie de leur pièce en marquant une série de 4 buts en 12 minutes environ dans le dernier tiers alors qu’ils étaient menés 3-1 !



Ladite séquence en vidéo :







La défaite n’a pas empêché l’équipe de Caroline de resigner son entraîneur principal, Rod Brind-Amour, ainsi que ses entraîneurs adjoints.



Chez les Kings, Jim Hiller n’est plus sur la sellette de l’intermittence et vient d’être nommé aujourd’hui entraîneur de l’équipe de Los Angeles, ce qui fait de lui le 30e à occuper cette place. Il succède à Todd McLellan sous la direction de qui il avait évolué les cette saison et la précédente.



Les Maple Leafs ne savent plus quoi inventer et viennent d’embaucher pour la saison prochaine l’ancien entraîneur général des Blues Craig Berube. Même s’il affirme en interview vouloir « faire progresser les Leafs » pour en faire une équipe « qui passe au deuxième tour » (cf. la malédiction de Toronto), il vient de subir un retour de flamme bien longtemps après avoir traité de singe un adversaire, alors qu’il évoluait encore sur la glace (alors à la fin des années 90). Décidément… toujours compliqué à Toronto.

La finale de conférence Ouest verra donc s’affronter les Stars de Dallas et les Oilers d'Edmonton et la finale Est les Panthers contre les Rangers.

Les news





Source : Marqueur.com Connor Ingram



Un battant récompensé : Connor Ingram a remporté le trophée Masterton, trophée qui récompense le joueur qui incarne le mieux la détermination sportive, le fair-play, la persévérance et l’engagement dans le sport. Ingram a en effet surmonté des troubles psychologiques et sa dépression pour jouer avec brio malgré les turbulences qu’ont rencontré les Coyotes. Un trophée mérité de façon touchante.





Le trophée Messier a été attribué au défenseur américain et capitaine des Rangers : Jacob Trouba. Ce trophée récompense le leadership et l’influence positive et motrice d’un joueur envers son équipe. Vu la place qu’occupe les Rangers dans les séries actuellement, il semble que ce soit un choix tout indiqué. Le trophée F. J. Selke a été remis à Aleksander Barkov comme meilleur attaquant défensif. C’est son deuxième.Un battant récompensé : Connor Ingram a remporté le trophée Masterton, trophée qui récompense le joueur qui incarne le mieux la détermination sportive, le fair-play, la persévérance et l’engagement dans le sport. Ingram a en effet surmonté des troubles psychologiques et sa dépression pour jouer avec brio malgré les turbulences qu’ont rencontré les Coyotes. Un trophée mérité de façon touchante.Le trophée Messier a été attribué au défenseur américain et capitaine des Rangers : Jacob Trouba. Ce trophée récompense le leadership et l’influence positive et motrice d’un joueur envers son équipe. Vu la place qu’occupe les Rangers dans les séries actuellement, il semble que ce soit un choix tout indiqué.

Grosse recrue à Tampa qui fait un trou à Nashville

Deux Stanley Cup à son actif, Ryan McDonagh troque son maillot blanc et jaune contre celui bleu et blanc du Lightning pour la saison prochaine. Il a marqué 33 points cette saison avec 80 matchs joués. C’est un retour en terrain connu pour le joueur qui a joué à Tampa de 2017 à 2022. Cependant ! et même si l’annonce du départ du vétéran a suscité un tôlé de la part des fans de Nashville sur les réseaux, des rumeurs intéressantes se propagent. On entend vaguement dire que les Preds cherche un attaquant coup de poing pour la suite, et le nom de la star Mitch Marner, gros poisson de Toronto, circule dans les couloirs… A voir…

Ryan McDonagh is once again a member of the Tampa Bay Lightning pic.twitter.com/K4seXI39Db — Andrew Weiss (@WeissHockeyTalk) May 21, 2024

Zach Parise vient de prendre sa retraite

A l’age de 39 ans, c’est une pointure que la NHL voit raccrocher les patins. Avec le palmarès mémorable de plus de 1250 matchs, 889 points et 18 saisons sur la glace de la meilleure ligue du monde. Un temps capitaine des Devils et grand joueur sous les couleurs du Minnesota, il a perdu son rêve de soulever la coupe Stanley cette saison qui était sa dernière en jouant avec l’Avalanche qui n’a gagné que deux matchs contre Dallas dans la course à la finale de conférence. Malgré tout, il affirme désormais sans rancune et juste avec déception devenir supporter des Stars pour la fin de saison, connaissant plusieurs joueurs de l’équipe.